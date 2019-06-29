Трамп позавидовал Путину: «У вас нет фейковых новостей»
Американские СМИ комментируют стиль общения двух президентов в Осаке — по существу переговоров отметить нечего
Неформальная встреча глав государств в Осаке. Фото: Reuters
Александр Пановсобкор «Новой», Вашингтон
Первая после публикации доклада спецпрокурора Мюллера встреча двух главных противников «либерализма и глобализма» в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Осаке запомнилась не столько содержанием переговоров (о них пресс-служба Белого дома сообщила скупо-протокольно), сколько новыми проявлениями взаимной симпатии двух президентов. Впрочем, в общей оценке двусторонних отношений санкции, а также явное и скрытое противостояние в разных точках планеты пока явно перевешивают личные симпатии лидеров. А разговоры о необходимости развивать торгово-экономические связи пока не подкрепляются делом.
Вторая по важности, первая по интересу
Главные темы для Дональда Трампа в Осаке, отмечают американские СМИ, — отнюдь не Россия, а Иран и торговая война с Китаем. Встреча с Путиным, по оценкам здешней прессы, для президента США следующая по важности после переговоров с президентом Китая Си Цзиньпинем, но по интересу к ней прессы стала едва ли не первой.
С тех пор как Трамп публично призвал русских хакеров помочь найти «30 тысяч пропавших» электронных писем Хиллари Клинтон, и серверы Демократической партии были взломаны неизвестными хакерами, тема связей с Россией преследует американского президента постоянно. Четвертой властью США — прессой — вскрыта масса фактов: от финансовых вложений российских бизнесменов и чиновников в объекты недвижимости класса люкс, связанные с бизнесом Трампа, до прямых обещаний предоставить компромат на Хиллари Клинтон.
Комиссия Мюллера не нашла доказательств «сговора» команды Трампа и Кремля, но в докладе говорится о «широкой и систематической» кампании по «подрыву выборов в пользу Трампа». Уходя в отставку, спецпрокурор призвал каждого американца помнить об этой угрозе накануне следующих выборов. К возмущению Трампа история не завершилась. 17 июля Мюллер должен дать показания сразу двум комитетам палаты представителей конгресса: юридическому и по делам разведки.
С другой стороны, после публикации доклада российско-американские связи стали выходить из коматозного состояния. Президенты разговаривали по телефону, главы внешнеполитических ведомств и помощники по нацбезопасности провели встречи. «Трамп неоднократно заявлял, что ему мешали более тесно сотрудничать с Путиным в первые два года из-за расследования в России», — отмечает Томас Райт, эксперт вашингтонского института Брукингса: «Если его собственные утверждения правдивы, то мы вправе ожидать, что он попытается установить с ним более глубокое сотрудничество».
Накануне отлета в Осаку журналисты президентского пула спросили Трампа, собирается ли он «нажать» на Путина, чтобы тот не вмешивался в выборы. Ответ был откровенно грубым:
«У меня будет с ним очень хороший разговор. А то, что я ему скажу, не ваше дело, следующий вопрос...» Нормальное общение с прессой? Вспоминаются бессмертные «не надо совать свой гриппозный нос» или «вас позвали подглядывать, а вы еще подслушиваете».
Но о прессе — в самом конце.
Журналистам всего мира хочется знать, о чем говорят с глазу на глаз президенты, но сейчас они получают очень мало информации. Как писали здешние СМИ, президент Трамп после одной из таких встреч с Путиным забрал блокнот с записями у переводчицы. Теперь конгрессмены-демократы тщетно пытаются выяснить, что именно говорил президент российскому коллеге.
«Всякий раз после встреч Трампа и Путина мы наблюдаем сильную отрицательную реакцию», — отмечает Хизер Конли, старший вице-президент вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, бывшая заместитель помощника госсекретаря в администрации Джорджа Буша: «Отчасти это объясняется полным отсутствием прозрачности по темам обсуждения и повестке дня».
Накануне встречи в Осаке представители администрации говорили, что у нее «нет формальной повестки», речь пойдет по широкому кругу вопросов: от соглашений по ядерным вооружениям до обсуждения Ирана, Сирии, Украины, КНДР и двусторонних проблем.
Можно только догадываться о реакции Киева на то, что 45-й президент США нарушил свое слово.
Напомним, Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G-20 в 2018 году в Буэнос-Айресе после того, как Россия захватила в Керченском проливе 3 украинских корабля и 24 моряка. Тогда американский президент заявил, что встреча с российским президентом не состоится, «пока ситуация не будет разрешена». Помощник по национальной безопасности Джон Болтон, также заверявший, что
встреча невозможна, пока корабли и моряки не будут освобождены, в Осаке сделал вид, что ничего не было.
Когда Трампа спросили, поднимал ли он эту тему на встрече, президент ответил лаконично: «Нет, тема не поднималась». Любопытно, что пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что президент США «спрашивал про украинских моряков и получил разъяснения».
Спрашивается, кто несет в массы фейковые новости?
Начало обсуждений, отсутствие результатов
Итоговое сообщение Белого дома можно привести полностью.
Официально
Белый дом — об итогах встречи Трампа с Путиным
«Президент Трамп и президент Путин рассмотрели состояние двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Оба лидера согласились с тем, что улучшение отношений отвечает интересам каждой страны и всего мира. Президенты согласились, что обе стороны продолжат обсуждение модели контроля над вооружениями 21-го века, к которой, как заявил президент Трамп, необходимо подключить Китай. Лидеры обсудили также ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине». Обращает на себя внимание отсутствие в этом перечне КНДР. В свою очередь российская сторона объявила, что Путин пригласил Трампа в Москву на празднование 75-летия Победы, «приглашение встречено позитивно».
Как отмечает «Нью-Йорк таймс», в пресс-сообщении Белого дома
- не упоминаются вмешательство России в выборы,
- катастрофа авиалайнера Malaysia Airlines над Украиной, в результате которой погибли 298 человек,
- ничего не говорится о двух американцах, арестованных российскими властями.
Один из них, Пол Уилан, называющий себя сторонником Трампа и обвиненный в шпионаже, призвал президента «поднять его вопрос» на встрече с Путиным. Второй — бизнесмен, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви — обвинен в мошенничестве. Невольно вспоминаешь о другой паре — Виктор Бут и Константин Ярошенко осуждены на длительные тюремные сроки в США.
Для Трампа, практикующего на международной арене политику изоляции, санкций и торговых войн, в повестке переговоров, похоже, напрочь отсутствует тема «общих демократических ценностей», которые был готов обсуждать с другими лидерами Барак Обама: необходимость верховенства закона, защита прав человека, институт свободных выборов и т. д. Это должно импонировать авторитарным лидерам.
С Трампом можно говорить, вообще не обращая внимания на «гуманитарную шелуху».
Сторонники практического подхода в отношениях с Москвой отмечают, что с Россией имеет смысл разговаривать в первую очередь по вопросам ядерного разоружения. Пока хороших новостей здесь нет. Администрация Трампа хочет обсуждать будущее договора по ракетам средней и малой дальности с обязательным участием Китая, а Пекин не собирается входить в этот процесс, отмечая, что его ядерный арсенал несопоставим с вооружениями США и РФ. США объявили о приостановке обязательств по ДРСМД, обвинив Россию в нарушениях договора. Дата окончательного выхода из договора 2 августа, «если Россия не вернется к соблюдению (договора) путем уничтожения всех ракет, нарушающих договор, пусковых установок и соответствующего оборудования».
Белый дом дал понять, что не планирует продлевать и договор по СНВ, заключенный президентами Обамой и Медведевым в 2010 году. Если не продлить его еще на 5 лет, срок действия истечет в феврале 2021 года. Джон Болтон, советник президента по национальной безопасности, который накануне саммита встречался с Николаем Патрушевым в Иерусалиме, объявил: маловероятно, что договор будет продлен. В интервью консервативному изданию Washington Free Beacon Болтон сказал, что договор был «ошибкой прошлой администрации», поскольку «не охватывал тактическое ядерное оружие малой дальности или новые российские системы доставки», и продление его еще на 5 лет без учета новых угроз стало бы «противозаконным действием».
О чем говорят и пишут
Из того, что увидели журналисты, когда их допустили меньше чем на 5 минут для съемки двух президентов (сама встреча длилась 80 минут), американские СМИ выделяют две фразы Трампа, вызвавшие бурную критику как в Америке, так и в других странах.
Во-первых, когда Трампа в очередной раз спросили, скажет ли он Путину, чтобы тот «не вмешивался в выборы-2020», американский президент с улыбкой ответил, не глядя в сторону российского президента и угрожая пальцем кому-то в сторону: «Конечно, скажу. Не вмешивайтесь в выборы, президент. Не вмешивайтесь в выборы». Путин улыбнулся в ответ. Информагентства немедленно написали: Трамп шутит с Путиным по поводу вмешательства в американские выборы.
Сторонники президента отмечают: негоже выносить такие серьезные темы на всеобщее обозрение, их обсуждают за закрытыми дверями. Дают даже психологическое объяснение:
нынешние и бывшие советники Трампа отмечают, что тот очень злится, когда ему указывают, что надо сказать или сделать.
В таких случаях президент высмеивает или передразнивает то, что от него ожидают, даже когда речь идет о России.
Противники отметили, что нельзя сводить к шутке обвинения, которые выдвинуты главами спецслужб — бывшими и нынешними, а также спецпрокурором Мюллером. Пресса немедленно напомнила, как две недели назад Трамп в интервью ABC заявил, что, если иностранный источник предложит ему компромат на противника на выборах 2020 года, он воспользуется этой информацией, вместо того чтобы сразу сообщить в ФБР. Позже президент попытался дезавуировать это высказывание. В минувшую пятницу бывший президент США Джимми Картер заявил, что считает Трампа «нелегитимным главой государства», потому что, если бы не вмешательство России, он проиграл бы выборы в 2016 году.
Вторая шутка Трампа свидетельствует о его слабой информированности или чудовищной бестактности.
«Вот [идут] фейковые новости», — сказал он Путину, когда журналисты заполнили комнату, чтобы записать реплики президентов. «У вас нет этой проблемы в России, а у нас она есть», — пожаловался Трамп. Путин ответил по-английски, стоял шум, но американские СМИ прочитали по его губам: «Да у нас тоже, то же самое».
Трамп давно называет «врагами народа» критикующие его американские СМИ. Обращение к Путину «очень показательно» характеризует президента США, отмечает газета USA Today и напоминает, что, по данным международного Комитета защиты журналистов, с 1992 года в России было убито более трех десятков журналистов. Так чему завидует Трамп?
Еще одна цитата Politico: «Каждый раз, когда у президента есть шанс развеять сомнения (американцев) относительно его отношений с российским лидером, он делает все в точности наоборот». Так было в Хельсинки, так повторилось в Осаке.
Вашингтон
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