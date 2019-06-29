«СК может прийти и задать вопросы, прежде чем батальоны присылать?»
Интервью основателя «Рольфа» Сергея Петрова
Обыски в офисах крупнейшего российского автодилера «Рольф», основателем которого является Сергей Петров — бывший депутат Госдумы от «Справедливой России», привели к возбуждению уголовного дела. Пресс-служба СК РФ сообщила: руководители компании проходят по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следствия, пять лет назад Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа» и перевел 4 миллиарда рублей на счет подконтрольной ему же кипрской компании. Суд уже отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро. Специальный корреспондент «Новой» Илья Азар встретился с Сергеем Петровым и выяснил, с чем он связывает уголовное дело.
— Вот, смотрите, на сайте телеканала «Вести»: «Владелец «Рольфа» присвоил 4 млрд и вывел их за границу». А по сути?
— Это не так, конечно. Они работают в связке с наименее профессиональной частью нашего общества — с полицейскими.
— Вы говорите, что все было легально. Но как не знающему юридические тонкости и бизнес-схемы человеку объяснить, что произошло?
— Такому человеку — никак. Он так и будет думать. Потому что сложные процессы публично всегда лучше объяснять просто — украли деньги.
Дело в том, что «незнающий» вообще не представляет, как можно заработать 4 миллиарда, не украв.
—Речь идет о 193-й статье УК. Перевод денег из России за рубеж — вроде, это незаконно.
— Мы объясняли во всех пресс-релизах, что мы просто структуризировали бизнес, чтобы было меньше бухгалтерии, меньше начальства, меньше транзакций. Раньше мы, например, не могли взаймы давать. Было принято решение — реструктуризировать. В рамках чего, естественно, компания аудируется, и никто из аудиторов не дал бы нам неправильной оценки. У нас было право вести свой, независимый, реестр, но потом законодательство изменилось. Правоохранительные органы не запросили выписку из независимого реестра, просто сказали: «Это — фиктивный договор». Хотя как может быть внутренний договор подложным или фиктивным?
Некого спросить, нет площадки, где мы могли с ними дискутировать — они просто заголовками в «Вестях» перебивают нас.
У нас, повторюсь, есть независимая оценка, но ее не просят. Не взяли и когда целый день обыскивали центральный офис. У нас есть и другие аргументы — мы в суде их предъявили, но судья Дударь не обратила на это никакого внимания — все пока проигнорировано, а наш товарищ [Анатолий Кайро] пошел под домашний арест.
Я вообще удивился, что суд просто не выбросил сразу этот кейс, который, ну, очень напоминает мне историю с подброшенными <журналисту Ивану Голунову> наркотиками.
— У нас редко бывает, чтобы при вынесении решения о мере пресечения человека отпустили.
— Так устроена система. Если вы никогда с нее не спрашиваете — она работает все неряшливее. И когда-то должно было дойти до такого, как с Голуновым, когда даже суд удивился: слушайте, подсовывайте как-то аккуратнее! В нашем случае — это спор по цене.
А как спорить о цене с полицейским, который плохо понимает методы оценки? Он считает, что это — «вот столько».
Ну, хорошо, давайте оспорим это в арбитраже. Но нет, приходят с обысками два батальона. Ночью людей подняли, детей разбудили, у меня — маму старенькую…
— Я уточню: существует же закон, который как бы запрещает перевод средств между российской компанией и иностранной, ту же конвертацию валют?
— Запрещает. Закон в свое время вносился от имени правительства, в пояснительной записке было сказано, что этот закон не будет применяться для каких-либо антиинвестиционных действий силовиков. Он должен применяться только в том случае (и там прямо это разъяснено), когда, например, деньги перевели, а товар не поставлен, или деньги ушли, а услуги не оказаны. А здесь же акции перешли — это факт.
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— А вы, когда были депутатом, «за» этот закон голосовали?
— Не помню, но не думаю, что я голосовал.
— Я не думаю, что правоохранительные мозги сами все это придумали, и им принадлежит основная роль в том, что происходит с вами и компанией. Сверху пришло?
— Сверху, но все равно использован тот же самый способ мышления. Этот способ одинаковый и у правоохранителей, и у президента, и у всей этой бюрократической структуры.
Вспоминаю, когда мы в Думе беседовали с людьми, которые получили карт-бланш сегодня. Есть такой Игорь Зубов, замминистра МВД, доктор наук. Он в Госдуме представляет мнение министерства — как бы дает окончательное заключение, а потом «Единая Россия» голосует, как он скажет. Мы с ним спорили по поводу какого-то закона: «Ну, хотя бы вот это давай уберем: блокировать счета — зачем все сразу, хотя бы в рамках спорной суммы». «Наши следователи разберутся», — отвечает.
Им всегда нравятся «резиновые» нормы. Я ему говорю: «Весь бизнес разогнали уже». А он в ответ: «Да и черт с ним, с бизнесом. Останемся одни, с рабочим классом, будем строить».
То есть люди такого уровня определяют, какие законы принимать и как их применять. И сделать ничего нельзя.
— Говорили, что дело готовилось два года.
— Такого не знаю. Меня все спрашивают, какова причина: политическая, рейдерская? Наверное, и то, и то. Политическая составляющая, конечно, есть. На суде предъявили бумагу, в которой старший лейтенант ФСБ пишет, что Петров неоднократно говорил (якобы, это в прослушках есть), что выводит то ли незаконно, то ли большие суммы — сейчас не помню — из России. Это было записано в 2015-2016 годах. У меня выстроилась цепочка: два-три года вокруг нас ФСБ вьется — изымает то у наших банков, то у наших аудиторов материалы о транзакциях, которые приходили с постановлением суда в иностранные банки. Требовали документы за год, потом — за три года. Прошлой весной уже приходили за десять лет требовали. Видимо, тогда и записали это. Они не могут себе представить, что я имел в виду дивиденды, что просто дальше инвестировать в России не собираюсь, я увожу деньги за границу, потому что нету здесь никакого бизнеса! Тот же самый способ мышления: «Да вот же он сам говорит! Это же преступник, выводит деньги».
Я думаю, что причина и политическая, и, такая, полуполитическая, а не рейдерская: доложив что-то начальству по поводу прослушки, дальше уже не объяснишь, почему нет результатов. Дальше цепляют, за что попало.
— А в чем политика?
— В том, что оппозиционных деятелей всех «пишут», а я беседую то с Гудковым, то с кем-то еще. И я несколько раз говорил, что больше инвестировать в России не хочу, потому что здесь беспредел правоохранителей, и я вывожу деньги. И понимаю, что решил человек с полицейской системой мышления. А объясниться негде — они же все делают втихаря.
Полуполитическая, потому что формально не было приказа сверху разорять фирму. Дело в том, что какой-то чин, получив информацию от своих подчиненных, начинает их напрягать: «Вы что, не можете..» Помните, как кричал Бастрыкин по поводу «Кировлеса»: «Там вас купили, наверное? А ну-ка сюда давай все это дело!» Понятно, что найдут, придумают все, что угодно.
— То есть вы считаете, что у политического класса, у Путина и других, к вам претензий нет?
— Претензии есть, но не было команды: «Придите в «Рольф» и разорите».
— Но вы же говорите, что вас проверками замучили — это же неспроста. Во многих публикациях вас связывали с финансированием Навального. Вы это не комментировали.
— Я не финансирую Навального. Но я не хочу суетливо отвечать: «Я не финансирую!» Ну, а почему бы и нет? Если бы и финансировал — чье это собачье дело, почему вообще я должен оправдываться?
— Вы не должны оправдываться, но тот, кто финансирует Навального, как бы изначально виноват в глазах правительства.
— Он что, террорист, что ли? Когда я занимался политикой, тогда помогал и Навальному, и всем, кто сопротивляется. Здесь вопрос: вы про прошедшее время или нет? В прошедшем — да, в настоящем — нет.
— А почему нет?
— Я уже ушел из политики, у меня бизнес. Сегодня я публично говорю, что я ничего не финансирую.
— А почему? Ведь сейчас как раз это было бы полезно, у нас гражданское общество, по-моему, нуждается.
— Гражданское общество, нуждаясь, не может защитить бизнес в России, который будет его финансировать. Оно не может меня защитить.
— Оно, может быть, и хотело, но не имеет возможности.
— Оно не может.
— Не может не потому, что не хочет, а потому что не имеет возможности.
— Нет-нет, я финансировал, оно не имело возможности, стало хуже. Оно не умеет соединяться…
— Ясности хочется.
— Ясности в этом вопросе вы сейчас не получите, у меня тем более. Вы рассчитываете на искренность для того, чтобы мне сделать хуже, либо тем, кому помогаю?
— Нет.
— Тогда чего вы спрашиваете, с какой целью? Отвечаю официально: я ничего не финансирую.
— Когда вы стали депутатом, вы говорили, что хотели что-то попробовать изменить с политической точки зрения. Не получилось? Как за десять лет изменялась позиция: не получалось с самого начала или потом произошло нечто?
— После того, как «Единая Россия» получила в четвертом созыве большинство, а в пятом — конституционное большинство, Дума становилась все менее парламентом, а все более департаментом администрации президента. Эта деградация шла степ-бай-степ:
сначала морально ломались самые нестойкие, потом, на них глядя, другие: «А что, я как дурак: вот люди комитеты возглавляют, при делах, при деньгах».
Я, отступая, думал, что-то все-таки еще можно сделать. Но у нас же рубль вход, выход — два: пока я депутат, я успеваю сделать много вещей, которые всяким чинам неприятны, но они тебя пока не трогают. А потом ты уходишь — сразу много желающих поквитаться. Но политикой я перестал заниматься, как только вышел из Думы.
— Но, условно, на Болотную вас звали?
— Я там был, мог бы выступить, но я не такой харизматичный оратор.
— Вы приходили ногами и на Болотную, и на Сахарова?
— Естественно.
Более того, я платил за эту сцену, я ее организовывал вместе с Немцовым и Рыклиным. Ну как, помогал им финансово.
— Ну, наверное, кому надо, те знали, условно, ФСБ?
— Ничего они не знают. Они сейчас просидели у нас под дверью, пока шли обыски, ждали нас. Хотя я давно за границей. Что, казалось бы, сложного? Не знаю.
— Вы сейчас не в Москве — совсем переехали?
— Сначала был все дольше и дольше, а потом… Меня и без этого случая туда не тянет.
— Но бизнес же там?
— Бизнес там.
— Но все равно нельзя сказать, что вы эмигрировали?
— Так нельзя было сказать до этого дела. Уголовное дело — долгий процесс в России.
— Но вы где-то говорили, что оно рассосется?
— Я считаю, что оно пустое. Рассосется или нет — это вопрос от того, сумеем ли мы сейчас оказать такое же давление, как журналисты по делу о подброшенных <Ивану Голунову> наркотиках.
— Такие дискуссии были: юристы, бизнесмены обсуждали, что у журналистов такое получилось, а у бизнесменов никогда не получается. Почему?
— У нас бизнесменами называют 70% людей, которые не относятся к этой категории. Что такое бизнесмен? Это не тот, кто просто занимается каким-то бизнесом. Если это бизнес государственный или олигархический, то такой человек имеет другую мотивацию, там другие способы принятия решений и договоренности. Это — стремление к монополии. А настоящий бизнес, конкурентный, наоборот, — открытый, он позволяет другим развиваться. Поэтому когда говорят: «Бизнес не пойдет»… Кто, какой бизнес? Всего-то 25% конкурентного, открытого бизнеса.
— Ну, я думаю, что тысяча бизнесменов может выйти на улицу, а какие-нибудь со связями могут кому-нибудь позвонить и объяснить, что это липовое дело. В чем разница?
— Разница в том, что журналист, как правило, ничего за собой не имеет, а бизнесмен имеет коллектив и бизнес, который зависит от любого проверяющего. Они не могут себя так свободно вести, как журналисты. Потому что завтра им не будут давать разрешение на ввод объектов. Да, они боятся.
А вы предлагаете им поставить это под угрозу для того, чтобы помочь кому-то третьему? Нет, они будут ждать, кто следующий.
— Ну кто-нибудь мог бы куда-нибудь зайти и что-то объяснить.
— Они и раньше ходили, и сейчас зайдут, если кейс будет совсем уж грязный. Но если это будет с Петровым, который и так не очень преданный, то меньше шансов. Так смело уже не идут. Но когда-то, может, дойдет до предела.
— За последнее время достаточно большое количество крупных бизнесменов оказались в СИЗО, либо у них отнимают бизнес. Вы сравниваете эту тенденцию с 37-м годом?
— Я сравниваю логику. В 37-м те же профессора пытались друг друга защищать: «Что же вы делаете? Это совершенно преданный, приличный человек». — «Вы что, не доверяете нашим органам?» — отвечал какой-нибудь Ежов. И человек понимал, что он сам под угрозой со своим заступничеством.
Так и сегодня, когда приходят к Путину и говорят: «Ну, нельзя так с Калви». — «ФСБ лучше знает». И дальше настаивать — значит, навлекать на себя беду.
Примерно та же логика 37-го года. Но, действительно, не такая крутая пока.
— То есть, вы думаете, что дела против бизнесменов будут накапливаться?
— Пока я не вижу силу, которая может это остановить. Путин еще десять лет будет говорить, что давайте перестанем кошмарить, давайте в этом сезоне начнем улучшать бизнес-климат. Но пока общество не дойдет до предела, не скажет <ничего не произойдет>.
— А с вами никаких подковерных разговоров не вели по вашему поводу? Ну, кто-нибудь звонил и говорил, успокойся…
— Я жил за границей, не финансировал никого, не давал интервью, не участвовал ни в каких форумах. Ну, что надо было мне сказать? Разговора не было, потому что не было повода. Лишь тот разговор, записанный в 2015 году.
— Ну, если публично заявить, что вы имели в виду другое, то все должно рассосаться, получается?
— Так меня же никто не спрашивал. Я первый раз на суде увидел эти материалы ФСБ. Но я в то время был депутатом Госдумы, и никакого решения палаты не было, чтобы меня прослушивать. Но они же скажут: «Мы слушали кого-то другого, а не тебя».
— А почему вы все-таки уверены, что это не рейдерский захват?
— Это бизнес очень сложный, его, скорее, только разрушить можно, они не смогут им управлять. Фактически, вы управляете бизнесом производителя, и
когда вы совершаете рейдерский захват, то должны прийти к «Тойоте», «Мерседесу» и сказать: «Теперь я хозяин». И получите ответ: «Пошел вон». Они имеют право отозвать контракт. Это крупные компании, они не работают с рейдерами,
они даже не работают с банками, которые получили в залоги центры «Тойоты», «Мерседеса», — они просто отказываются от контракта и строят новые помещения.
В общем, я думаю, что это может быть захват, но маловероятно. Когда ФСБ уже проводит мероприятия, а кто-то из рейдеров потом в процессе подключается — возможно. Но это очень сложные схемы.
— Вы говорите, что вам не звонили, а вы сами не могли кому-нибудь позвонить, узнать, что происходит?
— Там нельзя никому верить, это раз. Во-вторых, сейчас такая обстановка внутри ФСБ, что если ты из другого отдела пришел и спросил: «Чего там с Ильей Азаром», то об этом будет доложено.
— Ну, может, не в ФСБ, в какое-то политическое руководство?
— Ничего такого нет у политического руководства… Здесь — чисто ФСБ.
— То есть вы скорее оптимистично смотрите на будущее?
— Чье?
— Ваше.
— На какое?
— Компании.
— По идее, она им не нужна. Только если разрушить. Но зачем? Лишиться налоговой базы? Им нужно сейчас просто убедить кого-то в правильности своих действий. Мы прорвемся. Вы не представляете, сколько позитива идет от производителей, от сотрудников других компаний. Они все видят этот кейс, они понимают, что это бред: структуризация внутри компании, нет налоговых претензий, — значит, нет никакого ущерба, который можно пришить.
Если с вашей помощью удалось бы рассказать не о том, что Петров куда-то планирует сбежать и как он делит миллиарды, а донести одну мысль: «Послушайте, Следственный комитет, может прийти и задать вопросы, прежде чем батальоны присылать?» Это сэкономит столько средств!
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