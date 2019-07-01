Муниципальный триллер в Петербурге продолжается

Борис Вишневскийобозреватель, депутат ЗакСа Петербурга
Избирательные комиссии, прячущиеся от кандидатов за железными дверями или убегающие от них под предлогом слабого здоровья. Очереди из «титушек», блокирующие для оппозиционных кандидатов возможность подать документы для участия в выборах. Полиция, задерживающая не тех, кто нарушает избирательные права граждан, а тех, чьи права нарушаются. Единороссы, притворяющиеся коммунистами, и члены Горизбиркома. которых силой выталкивают за двери муниципальных комиссий... Это — краткое содержание происходящей битвы за будущие муниципальные мандаты, которая состоится 8 сентября.
Недавно я рассказывал в «Новой газете» (23.06.2019) о том, как в Петербурге скрывали назначение муниципальных выборов, чтобы оппозиционные кандидаты не успели вовремя подать документы. Теперь, когда они об этом все же узнали, в ряде муниципалитетов делается все, чтобы эти документы не принять.
В явных «передовиках» — избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) «Сампсониевское», «Екатеринофский» и «Сергиевское», большие сложности у оппозиционных кандидатов в муниципалитетах «Ржевка», «Сосновское», «Академическое», проблемы на Петроградской стороне и в Московском районе.
ИКМО «Сампсониевского», как и сам муниципалитет, квартирует в здании администрации Выборгского района — за турникетом поста охраны.
Сперва она, как и ряд других, тщательно скрывала факт назначения выборов, а когда это стало известно — комиссия начала работать по два-три часа в день.
Горизбирком продлил для этой ИКМО сроки приема документов с 30 июня до 7 июля, поскольку они долго утаивали назначение выборов, но комиссия отказалась это решение выполнять.
Горизбирком предписал этой ИКМО, как и всем прочим, работать на прием документов полный день, с утра до вечера, включая выходные, и трудиться «до последнего кандидата» — ИКМО и это проигнорировала.
Причем даже в редкие часы ее работы попасть туда невозможно — вход заблокирован фейковыми «кандидатами» и неизвестными молодыми людьми спортивного телосложения.
Кандидаты от «Яблока» и самовыдвиженцы — Владимир Первовский, Наталья Баринова, Роман Максимов и другие — сутками дежурили у комиссии, чтобы подать документы, но сделать это так и не смогли.
Ночь с 28 на 29 июня кандидаты провели у здания — а когда их впустили, у дверей ИКМО уже стояла очередь из «титушек», которых запустили с черного хода...
Отчаявшиеся кандидаты записали видеообращение у дверей районной администрации, пообещав перекрывать улицу, чтобы привлечь к проблеме внимание СМИ. Позднее они пришли и начали переходить Большой Сампсониевский проспект (на котором находится администрация) туда и обратно по нерегулируемому пешеходному переходу. Никаких правил они при этом не нарушали, но их задержали и привезли в 20-й отдел полиции. Сергея Беляева оштрафовали на месте — за «неправильный переход улицы». Остальных продержали в отделе до ночи, в итоге обвинив в нарушении по статье 20.2.2 КоАП РФ — за «организацию и призывы к перекрытию Большого Сампсониевского проспекта».
Вечером 29 июня, вскоре после задержания, я приехал в этот отдел полиции. Там находились гражданские активисты и муниципальный депутат Даниил Кен, но в дежурную часть, к задержанным, их не пускали. С удостоверением депутата ЗАКСа мне удалось туда ненадолго пробиться, но узнать ничего не получилось — полицейские шли в отказ. Потом вышла Евгения Юрьевна (фамилию она не назвала), представившаяся как замначальника отдела полиции, и сообщила, что кандидатов обвиняют по указанной статье, причем именно за их видеообращение, а поскольку эта статья предусматривает в качестве одного из наказаний административный арест, их имеют право держать в полиции 48 часов и в понедельник везти в суд.
Я попытался убедить полицейских, что выступление кандидатов, чьи права грубо нарушают, — это не незаконный митинг, и что в любом случае их надо отпустить, обязав явкой в суд — иначе они не смогут в срок подать документы на выдвижение в депутаты. И просил задуматься: кандидаты, чьи избирательные права грубо нарушаются, выкладывают обращение с протестом — но вместо того, чтобы полиция защитила их избирательные права и наказала ИКМО, которая эти права нарушает, полиция арестовывает кандидатов.
Арестовывая не тех, кто совершает преступление против избирательных прав граждан, а тех, кто стал жертвой этого преступления!
«Подумаем», — ответили мне. Через три часа, уехав из отдела, я позвонил туда, чтобы просто узнать, какое решение принято: отпустить кандидатов или держать? Мне в совершенно хамской манере ответили: «Информацию даем только близким родственникам при личной явке». И повесили трубку. Звоню в дежурную часть УМВД по Выборгскому району — все повторяется. Спрашиваю: это что — служебная тайна? Отвечают, «можно и так считать»...
Поздно ночью задержанных кандидатов все же отпустили — назначив суд на 3 июля. А затем Горизбирком передал полномочия ИКМО территориальной избирательной комиссии — поскольку с таким заявлением обратился даже муниципальный совет «Сампсониевского». Выяснилось, что ИКМО не принимает документы даже у... главы муниципалитета Натальи Карфополитской (!). Теперь есть шанс, что документы у кандидатов все-таки примут, но будем следить за развитием событий.
В ИКМО «Сергиевское» и «Сосновское» (что характерно, тот же Выборгский район) тоже наблюдались подставные очереди из фейковых «кандидатов» или группы неизвестных граждан специфической наружности, которые блокировали вход в комиссии. Полиция бездействовала и не принимала никаких мер. Похожая ситуация — в муниципалитете «Георгиевский» во Фрунзенском районе.
На Петроградской стороне в ИКМО «Кронверкское», где я был дважды, кандидатам от «Яблока», пришедшим первыми, не давали подать документы граждане, представившиеся как «кандидаты от КПРФ». Их предводитель заявил, что у него приказ партии — провести всех своих и никого до окончания приема у них документов не впускать. Пришлось вызвать полицию, но это ни к чему не привело. Лишь на следующий день «яблочникам» удалось подать документы, а затем выяснилось неожиданное обстоятельство: это были никакие не коммунисты, а единороссы! Сперва штаб КПРФ мне сообщил, что никаких коммунистов там не было, а потом выяснилось, что упомянутый «предводитель» — Николай Мекшун — это замглавы местной администрации муниципалитета «Кронверкское», а пришедшие с ним «кандидаты» — сотрудники администрации и муниципальных учреждений...
Наконец, самый «беспредельный» муниципалитет — «Екатерингофский», где на протяжении недели ИКМО откровенно издевается над законом и кандидатами в депутаты от оппозиции.
В этой комиссии я был трижды — и ее с трудом вообще удалось найти, вход в ИКМО был спрятан в подворотне.
Комиссия прячется от оппозиционных кандидатов (не помогают даже приезды членов ЦИК и Горизбиркома), отказывается выполнять решения Горизбиркома о работе целый день, обставляет себя очередью из подставных кандидатов, запускает внутрь только кандидатов от «Единой России» по каким-то липовым «спискам».
26 июня, когда я приехал, двери комиссии были наглухо закрыты, и только потребовав от полиции пресечь совершающееся преступление по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению гражданином своих избирательных прав) удалось заставить их открыть. Но ненадолго: председатель комиссии срочно сказалась больной и уехала вместе с еще одним членом ИКМО (ей тоже внезапно стало плохо) на вызванной «Скорой». Впрочем, столь слабое здоровье членов комиссии не помешало им на следующий день, вместе с охранниками, вытолкать за дверь (едва не сломав ей ногу) члена Горизбиркома Екатерину Фесик и Григория Марголина из пресс-службы ГИК.
При попытках подать документы в «Екатерингофский» оппозиционные кандидаты были избиты (как, например, глава муниципального штаба Навального Александр Шуршев) или отправлены в в 77-й отдел полиции, как кандидаты от «Яблока» Полина Костылева и Федор Горожанко, которых 29 июня обвинили в мелком хулиганстве.
Когда я туда приехал и попытался объяснить, что ИКМО и окружающие ее жулики стоят насмерть, не давая кандидатам подать документы, и что это не мелкое, а крупное хулиганство, но со стороны комиссии — никакой реакции не последовало.
После вмешательства адвоката удалось добиться, чтобы Костылеву, у которой двое детей до 14 лет, отпустили, обязав явкой в суд, но Горожанко остался в отделе до понедельника. Ну, а 30 июня ИКМО перестало работать под предлогом якобы появившейся «террористической угрозы»...
По ситуации с Горожанко, которого держат в полиции, не позволяя ему в срок подать документы для участия в выборах, мы спредседателем партии «Яблоко» Эмилией Слабуновой обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Центризбирком.
На наш взгляд, имеет место преступление, предусмотренное ст. 141 УК РФ: воспрепятствование осуществлению избирательных прав кандидата Горожанко, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору, с целью недопуска подачи кандидатом документов для участия в выборах, а также злоупотребление полномочиями правоохранительных органов по политическим мотивам с той же целью.
Я также направил обращение в Горизбирком — чтобы комиссия через суд расформировала ИКМО «Екатерингофский». Терпеть это безобразие уже невозможно. Если оно немедленно не прекратится — выборы в этом муниципалитете надо просто отменять.
Почему так происходит?
С одной стороны, это доказательство страха единороссов перед выборами. Недаром все больше кандидатов от «ЕР» сейчас маскируются под самовыдвиженцев.
А с другой стороны, муниципалы борются не только за право и дальше осваивать местные бюджеты. Они борются за право продолжать работать частичками позорного «муниципального фильтра».
Это — подготовка уже сегодня к следующим выборам губернатора Петербурга.
Которых, что вполне возможно, не придется ждать пять лет — они могут случиться куда раньше.
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