Муниципальный триллер в Петербурге продолжается

Избирательные комиссии, прячущиеся от кандидатов за железными дверями или убегающие от них под предлогом слабого здоровья. Очереди из «титушек», блокирующие для оппозиционных кандидатов возможность подать документы для участия в выборах. Полиция, задерживающая не тех, кто нарушает избирательные права граждан, а тех, чьи права нарушаются. Единороссы, притворяющиеся коммунистами, и члены Горизбиркома. которых силой выталкивают за двери муниципальных комиссий... Это — краткое содержание происходящей битвы за будущие муниципальные мандаты, которая состоится 8 сентября.

Недавно я рассказывал в «Новой газете» (23.06.2019) о том, как в Петербурге скрывали назначение муниципальных выборов, чтобы оппозиционные кандидаты не успели вовремя подать документы. Теперь, когда они об этом все же узнали, в ряде муниципалитетов делается все, чтобы эти документы не принять.

В явных «передовиках» — избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) «Сампсониевское», «Екатеринофский» и «Сергиевское», большие сложности у оппозиционных кандидатов в муниципалитетах «Ржевка», «Сосновское», «Академическое», проблемы на Петроградской стороне и в Московском районе.

ИКМО «Сампсониевского», как и сам муниципалитет, квартирует в здании администрации Выборгского района — за турникетом поста охраны.

Сперва она, как и ряд других, тщательно скрывала факт назначения выборов, а когда это стало известно — комиссия начала работать по два-три часа в день.

Горизбирком продлил для этой ИКМО сроки приема документов с 30 июня до 7 июля, поскольку они долго утаивали назначение выборов, но комиссия отказалась это решение выполнять.

Горизбирком предписал этой ИКМО, как и всем прочим, работать на прием документов полный день, с утра до вечера, включая выходные, и трудиться «до последнего кандидата» — ИКМО и это проигнорировала.

Причем даже в редкие часы ее работы попасть туда невозможно — вход заблокирован фейковыми «кандидатами» и неизвестными молодыми людьми спортивного телосложения.

Кандидаты от «Яблока» и самовыдвиженцы — Владимир Первовский, Наталья Баринова, Роман Максимов и другие — сутками дежурили у комиссии, чтобы подать документы, но сделать это так и не смогли.

Ночь с 28 на 29 июня кандидаты провели у здания — а когда их впустили, у дверей ИКМО уже стояла очередь из «титушек», которых запустили с черного хода...

Отчаявшиеся кандидаты записали видеообращение у дверей районной администрации, пообещав перекрывать улицу, чтобы привлечь к проблеме внимание СМИ. Позднее они пришли и начали переходить Большой Сампсониевский проспект (на котором находится администрация) туда и обратно по нерегулируемому пешеходному переходу. Никаких правил они при этом не нарушали, но их задержали и привезли в 20-й отдел полиции. Сергея Беляева оштрафовали на месте — за «неправильный переход улицы». Остальных продержали в отделе до ночи, в итоге обвинив в нарушении по статье 20.2.2 КоАП РФ — за «организацию и призывы к перекрытию Большого Сампсониевского проспекта».

Вечером 29 июня, вскоре после задержания, я приехал в этот отдел полиции. Там находились гражданские активисты и муниципальный депутат Даниил Кен, но в дежурную часть, к задержанным, их не пускали. С удостоверением депутата ЗАКСа мне удалось туда ненадолго пробиться, но узнать ничего не получилось — полицейские шли в отказ. Потом вышла Евгения Юрьевна (фамилию она не назвала), представившаяся как замначальника отдела полиции, и сообщила, что кандидатов обвиняют по указанной статье, причем именно за их видеообращение, а поскольку эта статья предусматривает в качестве одного из наказаний административный арест, их имеют право держать в полиции 48 часов и в понедельник везти в суд.

Я попытался убедить полицейских, что выступление кандидатов, чьи права грубо нарушают, — это не незаконный митинг, и что в любом случае их надо отпустить, обязав явкой в суд — иначе они не смогут в срок подать документы на выдвижение в депутаты. И просил задуматься: кандидаты, чьи избирательные права грубо нарушаются, выкладывают обращение с протестом — но вместо того, чтобы полиция защитила их избирательные права и наказала ИКМО, которая эти права нарушает, полиция арестовывает кандидатов.

Арестовывая не тех, кто совершает преступление против избирательных прав граждан, а тех, кто стал жертвой этого преступления!

«Подумаем», — ответили мне. Через три часа, уехав из отдела, я позвонил туда, чтобы просто узнать, какое решение принято: отпустить кандидатов или держать? Мне в совершенно хамской манере ответили: «Информацию даем только близким родственникам при личной явке». И повесили трубку. Звоню в дежурную часть УМВД по Выборгскому району — все повторяется. Спрашиваю: это что — служебная тайна? Отвечают, «можно и так считать»...

Поздно ночью задержанных кандидатов все же отпустили — назначив суд на 3 июля. А затем Горизбирком передал полномочия ИКМО территориальной избирательной комиссии — поскольку с таким заявлением обратился даже муниципальный совет «Сампсониевского». Выяснилось, что ИКМО не принимает документы даже у... главы муниципалитета Натальи Карфополитской (!). Теперь есть шанс, что документы у кандидатов все-таки примут, но будем следить за развитием событий.

В ИКМО «Сергиевское» и «Сосновское» (что характерно, тот же Выборгский район) тоже наблюдались подставные очереди из фейковых «кандидатов» или группы неизвестных граждан специфической наружности, которые блокировали вход в комиссии. Полиция бездействовала и не принимала никаких мер. Похожая ситуация — в муниципалитете «Георгиевский» во Фрунзенском районе.

На Петроградской стороне в ИКМО «Кронверкское», где я был дважды, кандидатам от «Яблока», пришедшим первыми, не давали подать документы граждане, представившиеся как «кандидаты от КПРФ». Их предводитель заявил, что у него приказ партии — провести всех своих и никого до окончания приема у них документов не впускать. Пришлось вызвать полицию, но это ни к чему не привело. Лишь на следующий день «яблочникам» удалось подать документы, а затем выяснилось неожиданное обстоятельство: это были никакие не коммунисты, а единороссы! Сперва штаб КПРФ мне сообщил, что никаких коммунистов там не было, а потом выяснилось, что упомянутый «предводитель» — Николай Мекшун — это замглавы местной администрации муниципалитета «Кронверкское», а пришедшие с ним «кандидаты» — сотрудники администрации и муниципальных учреждений...

Наконец, самый «беспредельный» муниципалитет — «Екатерингофский», где на протяжении недели ИКМО откровенно издевается над законом и кандидатами в депутаты от оппозиции.

В этой комиссии я был трижды — и ее с трудом вообще удалось найти, вход в ИКМО был спрятан в подворотне.

Комиссия прячется от оппозиционных кандидатов (не помогают даже приезды членов ЦИК и Горизбиркома), отказывается выполнять решения Горизбиркома о работе целый день, обставляет себя очередью из подставных кандидатов, запускает внутрь только кандидатов от «Единой России» по каким-то липовым «спискам».

26 июня, когда я приехал, двери комиссии были наглухо закрыты, и только потребовав от полиции пресечь совершающееся преступление по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению гражданином своих избирательных прав) удалось заставить их открыть. Но ненадолго: председатель комиссии срочно сказалась больной и уехала вместе с еще одним членом ИКМО (ей тоже внезапно стало плохо) на вызванной «Скорой». Впрочем, столь слабое здоровье членов комиссии не помешало им на следующий день, вместе с охранниками, вытолкать за дверь (едва не сломав ей ногу) члена Горизбиркома Екатерину Фесик и Григория Марголина из пресс-службы ГИК.

При попытках подать документы в «Екатерингофский» оппозиционные кандидаты были избиты (как, например, глава муниципального штаба Навального Александр Шуршев) или отправлены в в 77-й отдел полиции, как кандидаты от «Яблока» Полина Костылева и Федор Горожанко, которых 29 июня обвинили в мелком хулиганстве.

Когда я туда приехал и попытался объяснить, что ИКМО и окружающие ее жулики стоят насмерть, не давая кандидатам подать документы, и что это не мелкое, а крупное хулиганство, но со стороны комиссии — никакой реакции не последовало.

После вмешательства адвоката удалось добиться, чтобы Костылеву, у которой двое детей до 14 лет, отпустили, обязав явкой в суд, но Горожанко остался в отделе до понедельника. Ну, а 30 июня ИКМО перестало работать под предлогом якобы появившейся «террористической угрозы»...

По ситуации с Горожанко, которого держат в полиции, не позволяя ему в срок подать документы для участия в выборах, мы спредседателем партии «Яблоко» Эмилией Слабуновой обратились в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Центризбирком.

На наш взгляд, имеет место преступление, предусмотренное ст. 141 УК РФ: воспрепятствование осуществлению избирательных прав кандидата Горожанко, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору, с целью недопуска подачи кандидатом документов для участия в выборах, а также злоупотребление полномочиями правоохранительных органов по политическим мотивам с той же целью.

Я также направил обращение в Горизбирком — чтобы комиссия через суд расформировала ИКМО «Екатерингофский». Терпеть это безобразие уже невозможно. Если оно немедленно не прекратится — выборы в этом муниципалитете надо просто отменять.

Почему так происходит?

С одной стороны, это доказательство страха единороссов перед выборами. Недаром все больше кандидатов от «ЕР» сейчас маскируются под самовыдвиженцев.

А с другой стороны, муниципалы борются не только за право и дальше осваивать местные бюджеты. Они борются за право продолжать работать частичками позорного «муниципального фильтра».

Это — подготовка уже сегодня к следующим выборам губернатора Петербурга.

Которых, что вполне возможно, не придется ждать пять лет — они могут случиться куда раньше.