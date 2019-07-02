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(18+) Театр.doc — ТРИ СЕСТРЫ. Видео

Юлия Ауг, Елена Костюченко, Катрин Ненашева и другие читают материалы дела сестер Хачатурян и впервые рассказывают свои истории о насилии

Общество

Глеб ЛиманскийСтарший редактор видеоотдела

 

Монтаж: Глеб Лиманский / «Новая газета». Съемка: Глеб Жерехов, Екатерина Рагулина / специально для «Новой», доп. видео: Анна Артемьева / «Новая газета»

«Три сестры» — это не театр и не искусство, это акция солидарности группы лиц по предварительному сговору. Театр.doc собрал этот текст из материалов СМИ о деле сестёр Хачатурян и личных историй о насилии. Все мы хоть раз в жизни сталкивались с чем-то одним, мы — только небольшая часть жизни этих сестёр. Тишина порождает насилие, насилие разрушает человека, его пространство и право на выбор. Театр.doc говорит на новом языке — языке борьбы с насилием.

Акцию инициировали Зарема Заудинова, Дарья Башкирова, Дарья Баранова и Дарья Донина.

Текст читали: Елена Костюченко, Катрин Ненашева, Юлия Ауг, Анна Наринская, Сююмбике Давлет-Кильдеева, Алиса Таежная, Дарья Башкирова и Зарема Заудинова.

Фото: Мария Ботева
Теги:
костюченко, ненашева, хачатурян, насилие, домашнее насилие, театр.doc, театр

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