(18+) Театр.doc — ТРИ СЕСТРЫ. Видео

«Три сестры» — это не театр и не искусство, это акция солидарности группы лиц по предварительному сговору. Театр.doc собрал этот текст из материалов СМИ о деле сестёр Хачатурян и личных историй о насилии. Все мы хоть раз в жизни сталкивались с чем-то одним, мы — только небольшая часть жизни этих сестёр. Тишина порождает насилие, насилие разрушает человека, его пространство и право на выбор. Театр.doc говорит на новом языке — языке борьбы с насилием.

Акцию инициировали Зарема Заудинова, Дарья Башкирова, Дарья Баранова и Дарья Донина.

Текст читали: Елена Костюченко, Катрин Ненашева, Юлия Ауг, Анна Наринская, Сююмбике Давлет-Кильдеева, Алиса Таежная, Дарья Башкирова и Зарема Заудинова.