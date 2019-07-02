Большая беда вышла из берегов

Вице-премьер Виталий Мутко, возглавивший традиционную, очередную правительственную комиссию по ликвидации последствий внеочередной ЧС в Приангарье, сообщил о 12 погибших и 9 пропавших. Спустя несколько часов службы спасения говорили уже о 14 погибших и неизвестной судьбе еще 13. И почти тут же медики сообщили о 16 трупах и 9 без вести пропавших. Медпомощь получили 1,3 тысячи, госпитализированы 153.

Госсистема в зоне бедствия наконец заработала, принялась считать, и в последние часы число жертв приангарского потопа ожидаемо растет, и в ближайшее время эта тенденция сохранится.

Но тот ущерб, что преодолеваем, не могут пока подсчитать даже очень приблизительно.

По одним данным, из доклада главы МЧС президенту, затоплено более 4 тысяч домов (в них жили более 10 тысяч человек), по другим, из доклада губернатора президенту, в этих домах жило чуть более 9 тысяч, а по третьим, от местных госструктур и иркутских коллег, затоплено вовсе 6,7 тысячи домов (место жительства более 32 тысяч человек).

Федеральные синоптики прогнозируют «новый небольшой приток» 6–7 июля, иркутские говорят, что обойдется, — вода идет на спад.

Захватив территорию (6 районов запада Иркутской области), равную крупной европейской стране, наводнение продолжает шириться.

Теперь и за счет востока Красноярского края, Канска многострадального — то он горит, то задыхается от тлеющих отходов китайских лесопилок, то вот теперь тонет (тоже не впервые): уровень в реке Кан поднялся до 438 см (критический уровень — 350 см), причем затопило и местную базу спасателей.

Снимок Иркутской области из космоса, пострадавшей от паводка. Фото: роскосмос / РИА Новости

Директор экологической организации «Плотина», член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов Александр Колотов (Красноярск), комментируя «Новой» текущие (во всех смыслах) события, отметил «зоны умолчания» в оперативной информации на сайте «Русгидро» о каскаде Ангарских ГЭС:

— В последнюю неделю выдавались странные данные. А 29 июня они остались только для Богучанской ГЭС. Для Иркутской, Братской и Усть-Илимской поставили плашку «данных нет». За 30 июня вообще ничего; не знаю, с какой задержкой они дают информацию. Заявлено: «Данные о гидрологической обстановке и состоянии водного режима работы ГЭС филиалов и ДЗО ПАО «РусГидро» приводятся по состоянию на 8.00 утра и публикуются до 14.00 (по МСК)». То есть до 19 часов по Иркутску. Таким образом, данные за 29 и 30 июня и 1 июля уже должны быть (мы разговариваем 1 июля, в Иркутске 21 час. — А. Т.). Но их что-то не видно.

Максимальная технически возможная отметка наполнения водохранилища у Братской ГЭС: 402,5 м. Уровень мертвого объема, отметка предельной сработки водохранилища: 392,08 м.

Последняя информация за 28 июня

Текущая отметка уровня воды в водохранилище на 8.00 (МСК): 396,78 м (плюс 0,08). Свободная емкость: 27100 млн кубометров (минус 400). Приток (поступление за предыдущие сутки, среднесуточное значение): 8230 кубометров/c (плюс 2000). Общий расход (пропуск через гидроузел за предыдущие сутки, среднесуточное значение): 2685 кубометров/c (минус 9). Расход через водосбросы (сброс через водосбросы мимо турбин за предыдущие сутки, среднесуточное значение): 0.

В принципе ничего тревожного. Но всегда важна динамика — а ее за последние пиковые дни нет. Есть нюанс, и «РусГидро» о нем оповещала: «Данные по Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС предоставлены ПАО «Иркутскэнерго».

Видимо, поступление этих данных именно сейчас кончилось. «Иркутскэнерго», как и головная En+, и «Русал» с января этого года контролируются минфином США, с ним согласованы советы директоров, управляющие этими компаниями.

Хорошо устроились: с кого спрашивать? Кто виноват — американские казначеи или русские клерки? И что за этим внезапным сокрытием? Паника? Расчет? Есть что скрывать?

(Позже данные все же выставили. Приток резко вырос к 30 июня, а к 1 июля начал падать. Поэтому решили продолжить информировать страну? Или нашлись другие резоны? Уровень водохранилища на 1-е число вырос до 397,2 м. Это норма.)

Формально и Братская ГЭС, и Братский алюминиевый завод, и прочие бывшие активы Дерипаски, как и проблемы от них, включая обезображенную больную Ангару, остаются в России. И президент России Владимир Путин по пути из Японии с G20 ночью 30 июня провел в аэропорту Братска совещание, обозначив шесть первоочередных задач и поручив создать очередную правительственную комиссию (вот только Дерипаску на эти совещания уже нет смысла вызванивать, ни ручку, ни речку назад не попросишь, надо Мнучина звать).

Хорошо хоть от замминистра энергетики РФ Андрея Черезова секретов у «Иркутскэнерго» нет. Он доложил президенту: «По общей обстановке гидрологической в части ангарского каскада — здесь довольно положительная динамика, так как у нас годы были маловодные, соответственно, у нас водохранилища имеют увеличенную возможность запаса воды. Соответственно, если говорить по Братской ГЭС, за сутки прошедшие мы получили только плюсом 10 сантиметров, притом что емкость водохранилища еще позволяет чуть более четырех метров набирать. Поэтому здесь рисков мы не видим».

Вроде все должно быть так, как в докладе чиновника. Но кто здесь кому еще верит?

А других источников информации общество внезапно лишилось.

Из доклада президенту главы Росгидромета Максима Яковенко явствует: «Явление это в принципе редкое, с момента наблюдений, с 1936 года, это четвертый такой масштабный паводок. Старожилы говорят, что в 1902 году был паводок 8–9 метров, но архивов нет. В 1937 году — 8,5 метра, в 1980‑м — 9 метров, в 1984 году — 11 метров, сегодня — почти 14 метров».

Главный синоптик почему-то не упомянул наводнение 1996-го. Подчеркнуть редкость явления? В иркутских СМИ вообще пишут, ссылаясь на Яковенко, что период таких паводков 180 лет. В стенограмме такого нет.

Глава МЧС и руководитель МЧС по Иркутской области на совещании с президентоп Путиным. Фото: пресс-служба Кремля

Как бы то ни было, в российском руководстве теперь действительно принято по-язычески списывать все наши неприятности на мощь стихий; вот и иркутский главк МЧС назвал природный хаос источником беды — дескать, совпали во времени два фактора: таяние снегов в горах Восточного Саяна (где исток левых ангарских притоков, что сейчас вышли из берегов) и прохождение фронта осадков (проливные дожди).

Макондо, в общем. Со всеми вытекающими.

Напомню, что и после предыдущего масштабного наводнения в амурском бассейне (2013 год) власти и подконтрольная ей «РусГидро» ссылались на мощные циклоны и невиданные ливневые осадки (см. «Новую» № 128, 116 за 2013-й), подчеркивая эффективную работу Зейской и Бурейской ГЭС, «удержавших две трети паводкового стока». Вместе с тем инженеры-гидротехники, эксперты по гидрологическим расчетам доказывали обратное:

потоп стал катастрофическим сугубо из-за человеческого фактора — работа ГЭС регулировалась исходя из коммерческих интересов, а не безопасности населения, проживающего в нижних бьефах.

Водохранилища не подготовили для приема больших летних объемов воды — они продолжительное время накапливали ее для получения максимального количества электроэнергии, что для ОАО «РусГидро» вполне естественно. И когда настала пора аккумулировать паводковые воды, свободной емкости не нашлось.

Государство может в принципе до какого-то момента класть на активистов-оппозиционеров, творческую интеллигенцию, «национал-предателей», на поэтов и «инженеров человеческих душ», вообще на гражданское общество, но если оно и реальных инженеров не слышит, эта глухота сокрушительна: беда неминуема.

Кто виноват? Версии

Подтопленные районы города Тулун, пострадавшего от паводка. Фото: РИА Новости

«Народная»: в интересах госкорпораций водохранилища держали полными



Ориентация на пещеры, установки на шаманство, замалчивание жизненно важной информации дает плоды. Народ обменивается своими выводами. Поскольку моя электронка есть в рассылке некоторых экологических организаций, ко мне падает материал о наших сибирских делах председателя совета Псковского (!) правозащитного экологического движения «Свободный берег» Игоря Батова.

Вкратце: во многих местах вода затопила многоэтажки по 3-й этаж; сколько же пролилось дождей? За 83 года самым страшным был 1980-й, тогда проливные дожди шли неделю, и выпало 3/4 годовой нормы. Из архива Гисметео: за предшествующие наводнению две недели — два дождливых дня с десятидневным перерывом между ними. «МЧС врет. Почему?»

Плотина Братской ГЭС. Фото: Галина Генералова / «Вода России»

Реки Ия и Ока вливаются в Ангару в Братском водохранилище, крупнейшем в мире. В водохранилище держали высокий уровень воды, чтобы больше вырабатывать электроэнергии. А должны были держать более низкий, чтобы при паводке спокойно принять лишний объем.

В общем, смысл версии ясен. Но она искажает факты. Не так и насчет уровня Братского моря, неверно и утверждение, что плотина Иркутской ГЭС, регулирующая Байкал, «сбрасывала воду — колоссальный объем, судя по обмелению Байкала». И все это, дескать, в интересах Дерипаски.

Все перепутано. И привожу ее лишь затем, что она характерна. Типична. Власти не верят и верить уже просто не могут — она не «топит» за Тулун и Нижнеудинск, у нее другие цели и интересы.

«Народная». Причина паводка — искусственный расстрел облаков во время борьбы с пожарами



Или вот еще одно объяснение предложено:

«Сильнейший паводок могли спровоцировать самолеты Ан-26 «Циклон». Борт расстреливает облака пиропатронами, чтобы вызвать дожди». И — ссылка.

Мол, хотели одолеть одну стихию — таежные пожары, вызвали другую. Что не сгорит, то утонет. В Иркутске на самом деле с недавних пор базируется один такой самолет, и в реальности есть такой доказанный способ вызывать дожди — с помощью йодистого серебра. Вот что мне говорил один из главных российских пирологов, профессор Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Эрик Валендик (Красноярск):

— Метод разработан в 60–70-х годах прошлого века Главной геофизической обсерваторией при участии Ленинградского НИИ лесного хозяйства. Но этот метод не всепогодный, зависим от очень многих факторов, и чрезвычайно затратный, поэтому сейчас почти не применяется. Ни в России, ни за рубежом. Только в Москве. Да и все равно пожар надо на земле вручную добивать.

На подступах к Москве перед парадами так «проливают» облака. Но связывать с масштабным приангарским бедствием эту точечную мелкую работу в тайге — все равно что привязывать к нему и партийную принадлежность иркутского губернатора. А есть и это: говорят, что потоп стал столь катастрофичным потому, что Левченко — коммунист, и когда все началось, гулял на дне рождения Зюганова. Прилетел поздно. Ну да, от губернаторов в нынешней России что-то зависит, и при главах-единороссах никого не топит.

Экспертная. Причины: глобальные климатические изменения



Меж тем и многие местные жители, и экологи говорят о более серьезных вещах. Вот что еще мне сказал Колотов (директор «Плотины»):

— Катастрофическое наводнение в Тулуне вполне может быть признаком происходящих глобальных климатических изменений. Для Сибири это тревожный звонок, поскольку плотины ГЭС на ее главных водных артериях изначально не рассчитаны на экстремальные климатические ситуации. Их вероятность расценивалась как незначительная. Предшествующее маловодье на Байкале наглядно показало неготовность властей и гидроэнергетиков решать проблему системно и на долгие годы — уровень воды в Байкале был опущен ниже минимальной отметки только потому, что это было самым простым и самым незатратным решением в краткосрочной перспективе. Если в ближайшие годы в Байкал придет по-настоящему большая вода, то последствия могут быть гораздо хуже: в зоне затопления, например, окажутся многие здания и сооружения в Иркутске, возведенные в последние десятилетия недалеко от уреза воды. Готовы ли власти к такому развитию событий? Просчитаны ли сценарии действий при экстремальном подъеме уровня воды в Байкале? Разработаны ли меры климатической адаптации, которые нужно принимать прямо сейчас? Или мы опять собственную неподготовленность спишем на стихию?

Да, выходит, за потоп отвечать некому, кроме стихии. Если виноваты длительные муссонные дожди, циклоны-антициклоны, хорошо, наказывайте их. Наказывайте воду. В конце концов, наказания и награждения — дело десятое, мы не об этом, стране нужен анализ, нужно понимание происходящего в ней и с ней. Нужна здоровая реакция государства. Ее нет. Уроки, технологические и организационные выводы из «стихийных» бедствий не извлекаются, бюрократия и госбизнес — те, кто принимает решения, — игнорируют тех, кто понимает, что происходит и какие решения нужны. Глухота стала системной, а катастрофы, следовательно, запрограммированными.

Система оповещения о ЧС и авось

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей подтопленной деревни Шиткино Тайшетского района. Стоп-кадр видео МЧС / РИА Новости

Ну вот, скажем, самое элементарное: система оповещения населения о ЧС и эвакуации. Сейчас жители Прибайкалья жалуются, что их не оповестили о грядущей беде. Неподъемную для нынешней упростившейся России проблему прогнозирования ЧС, тот факт, что власти просто не знали, что будет, пока опустим. Есть элементарное, с чем сталкиваешься во время всех природных ЧС, будь то потопы или лесные пожары, выходящие к деревням: в реальности людей оповещают и эвакуироваться предлагают.

Люди не хотят бросать скотину и имущество (ничего не застраховано, и надежд на приемлемые компенсации нет). Силой никого заставить не могут.

И оповещающие и оповещаемые дружно надеются на авось. Даже сидя на коньках крыш, люди отказываются садиться в лодку спасателей — вдруг у меня упрут телевизор, поднятый на чердак.

Спасатели — деду Мазаю с зайцами было проще — вынуждены курсировать, развозя робинзонам-отказникам воду и еду. Все это новые риски и новые жертвы.

В прошлом номере писал о перевернувшейся при самостоятельной эвакуации из Евдокимовского лодке: в воде пропали старик и его внук (86 и 8 лет). Как выяснилось позже, власти заранее обходили всех с просьбой покинуть поселок — эта семья отказалась. По утверждению и свидетелей, и местных чиновников, к дому отказников в это время (трагедии) уже подплывали спасатели.

Международный координатор «Рек без границ» Евгений Симонов сказал мне:

— Русский авось равно характерен для властей и населения, и с изменением климата жертвы и убытки будут расти в геометрической прогрессии. Плюс обескровленные службы прогноза и предупреждения. Зато есть МЧС. Спросите, как выглядел план на случай наводнения в Тулуне и что о нем знали местные жители, что делали местные власти, чтобы адаптировать поселение к будущим паводкам? Откуда брали прогнозы ситуации?

Но если невозможно преодолеть вот эту организационную нелепость (произрастающую из нашего образа жизни, порядков, недоверия к власти и государству в целом), что толку исследовать глобальные климатические изменения в Сибири и прогнозировать, чем они будут теперь оборачиваться?

Сход снежников

Много говорят, что в Тофаларии — она пострадала от потопа первая — растаяли ледники и один из них сошел (еще говорят, что якобы от взрывов МЧС), что и вызвало такую мощь паводка.

Это не так. Замдиректора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и руководитель госзаказника «Тофаларский» Владимир Богатырь 2 июля сказал мне, что в 9 утра этого дня ледник Кусургашева (от него текут три реки) был на месте. В горных озерах вода большая, но в пределах 10–12-летнего цикла.

А снежники (плотные наметы с подветренной стороны гор толщиной 7–10 метров) действительно смыло.

То есть на самом деле сложилось несколько факторов: коренная вода с Саян всегда идет в конце июня, есть дожди или нет. Никаких затяжных ливней, никакого Макондо не было, без этого управились — просто совпали время и место, как, например, при алтайском наводнении 2014 года. Тогда заведующий лабораторией водных ресурсов красноярского НИИ геологии и минерального сырья Виктор Козлов говорил мне, что такая паводковая обстановка в наших горах может случиться с началом обычного дождя за считанные часы. Покрытая снегом земля полна влаги и глубоко промерзла, поэтому она не впитывает льющуюся с небес воду, и та со смываемым ею снегом скатывается вниз, переполняя ручьи и реки.

Красноярск