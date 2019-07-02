Трое и врио

В ночь на 1 июля Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия завершила прием подписей, собранных кандидатами в губернаторы. Сквозь муниципальный фильтр прошли четверо: врио градоначальника Александр Беглов, кинорежиссер и депутат Госдумы от коммунистов Владимир Бортко, депутаты петербургского парламента Надежда Тихонова и Михаил Амосов. Еще восемь номинантов собрали много подписей муниципалов, но недостаточно для регистрации.

Считается, что в Петербурге идеальная конструкция губернаторских выборов: дескать, вон сколько претендентов собирают подписи, у многих почти получается, но что делать — в кандидаты выходят сильнейшие. Предполагалось, что их будет пятеро. Причем, заметьте, все от разных политических сил. Налицо конкуренция и демократия.

Пятым мог бы стать, например, депутат-яблочник Борис Вишневский. Человек популярный в Петербурге, правозащитник, градозащитник. Но он не смог преодолеть пресловутый муниципальный фильтр.

— Весь месяц я каждый день пытался собрать подписи муниципальных депутатов, — поделился он с «Новой». — Лично объехал 84 муниципальных образования. Но это было бесполезно.

Мог стать кандидатом и лидер фракции ЛДПР в городском парламенте 40-летний Олег Капитанов. Он собрал 147 подписей, к 1 июля донес в Горизбирком еще две. До преодоления барьера не хватило шести.

Что значит это «собирали», рассказывают источники «Новой» в Заксобрании: будто бы

на второй день кампании муниципальные депутаты совершили организованный культпоход к нотариусам и аккуратно расписались за тех, на кого им указали из Смольного.

С таким расчетом, чтобы у пяти специально отобранных человек было по 155 автографов. Не собрать нужное число при таком раскладе — это надо было очень постараться.

Вот Капитанов и постарался. На заседании правительства 25 июня он вдруг заявил, что его сильно тревожит проблема мигрантов, и попросил врио губернатора (своего, по сути, конкурента) «повлиять на наших муниципальных депутатов». Чтобы за него, Капитанова, подписались. Беглов ответил, что «это дело серьезное», это вам не «деньги взаймы взять», у муниципальных депутатов (оказывается) «есть свои убеждения». Отказал, короче говоря. Но тут же случайно вспомнил, что в Смольном вакантно место как раз главного по мигрантам. Хохотнув в микрофон, он игриво подмигнул Капитанову: «Если вам не слабо, вы человек сильный, что бы вам не возглавить комитет, — тут врио как-то особенно развеселился, — по межнациональным отношениям? Чо, не трусьте! Возглавьте комитет!». Капитанов не струсил. Беглов помрачнел, но сдавать назад было поздно. Зато конкурентов у него осталось всего трое.

40 тысяч в день

Единственный из четверых кандидатов Беглов должен был не только пройти муниципальный фильтр, но и собрать подписи петербуржцев — 76 тысяч штук. Потому что выдвигался не от родной «Единой России», а сам по себе. Вечером 29 июня, под самое закрытие Горизбиркома, Беглов приехал туда сдавать подписи. Делал он это необычно тихо, его не сопровождала пресса, даже обращение врио к сотням тысяч избирателей почему-то записывали на мобильный телефон.

«Уважаемые ленинградцы и петербуржцы! — сказал Беглов. — Хочу сказать вам огромное спасибо. Мой общественный штаб собрал более 350 тысяч подписей в мою поддержку. Я оправдаю ваше доверие и буду продолжать так же трудиться над улучшением качества жизни наших ленинградцев и петербуржцев».

Сбор подписей в поддержку Беглова его штаб начал 1 июня. Не прошло и недели, как начали появляться данные о методике сбора. Так, телеграм-канал «Ротонда» публиковал сообщения бюджетников, которых «убедительно просили» подписаться. «Моя мама — заведующая отделением бюджетного учреждения, их заставляют собирать подписи за Александра Беглова. Им установили нормативы и поощрения — минимум 100 подписных листов от отделения, за каждый лист заплатят 100 рублей». «У нас тоже начали собирать подписи за «самовыдвиженца» Беглова под предлогом того, что если не подпишешься — не выплатят материальную помощь к отпуску». Пресс-секретарь штаба Сергей Кормилицын назвал вал таких сообщений вбросом и провокацией. Сам Беглов, когда его спросили о происходящем журналисты, сослался на головную боль. Но всплывали и видео, как, например, съемка сбора подписей в ЦНИИ робототехники или массовое заполнение подписных листов в администрации Выборгского района города.

Через две недели после начала кампании пресс-секретарь штаба Беглова объявил, что собрано 40 тысяч подписей — больше половины. Причем только за счет волонтеров, работавших в метро. Еще через неделю штаб сообщил, что собраны все 76 тысяч. «Но при сборе бывают ошибки и неточности, поэтому сейчас мы набираем подписи с запасом», — добавил пресс-секретарь. К моменту подачи подписей Беглов заявил о 350 тысячах. Иначе говоря, за неделю были дособраны 274 тысячи подписей избирателей.

Простые арифметически расчеты показывают, что в последние дни волонтеры Беглова собирали по 39 тысяч подписей в день.

Причем непонятно, с какой целью, потому что порог был давно пройден.

Сергей Кормилицын, которого «Новая» попросила поделиться секретом такого успеха, объяснил, насколько все было просто. Оказывается, на второй-третьей неделях, когда он рапортовал о числе подписавшихся, еще не все цифры были учтены, не весь масштаб явления был понятен. Он прояснился ближе к концу. Были, впрочем, и другие механизмы, сработавшие аккурат в последние дни.

— Смотрите, какая штука, друг мой, — начал пресс-секретарь. — С прошлой недели общественная приемная Александра Дмитриевича начала проводить активную работу с общественными организациями Петербурга. И значительная их часть высказалась за сотрудничество со штабом общественной поддержки Александра Дмитриевича Беглова. Как следствие, приняв решение оказать поддержку штабу и общественной приемной, они произвели сбор голосов среди своих членов.

Назвать эти преданные врио общественные организации общей численностью под 300 тысяч человек Сергей Кормилицын пообещал письменно. Но, увы, его письма мы так и не дождались.

Соперники

Трое конкурентов Александра Беглова выдвинуты зарегистрированными политическими партиями. Им достаточно было получить только подписи муниципальных депутатов. У всех троих очень разные политические биографии, но «отфильтровали» их муниципалы одинаково легко.

Самым сильным из соперников врио считается Владимир Бортко — депутат Госдумы, коммунист, апологет Сталина — «самой оболганной личности во всем XX веке», как он называет «отца народов». Кинорежиссер, знаменитый экранизацией «Собачьего сердца». В отличие от Беглова, Бортко своей партии не стесняется, он выдвинут КПРФ. И он первым объявил, что прошел муниципальный фильтр.

— Это было нетрудно, — поделился Бортко с «Новой». — Коммунистическая партия, как вы понимаете, вторая в стране. Было бы довольно странно, если бы она не приняла участие в выборах губернатора Петербурга. Я имею в виду не свое личное участие, а участие Коммунистической партии. Поэтому, я думаю, произошли какие-то переговоры между Коммунистической партией и «Единой Россией» по этому поводу. Думаю, что

если бы от компартии шли какие-нибудь Иванов, Сидоров, Петров или Боширов, было бы то же самое.

А я все-таки несколько известнее в стране, чем гипотетические Иванов и Петров.

Коммунист Бортко обижается на предположение, что Петербург не примет губернатора-сталиниста.

— Вы что, смеетесь? — возмущается он. — Я же не Сталина хочу воскрешать, в конце концов! Что за глупости! Коммунист Бортко все-таки режиссер. Культурный человек. Автор «Собачьего сердца» и не только. Правда, есть еще ненавистный вам «Тарас Бульба», но есть «Мастер и Маргарита». Выбирайте!

Владимир Бортко. Фото: kprf.ru

Фильм «Собачье сердце» Владимир Бортко снял в 1988 году, в разгар перестройки. Сейчас, когда он называет Сталина «символом нашей страны», многие начинают говорить, что он сплагиатил итальянскую постановку 1976 года: дескать, настолько похожи два «Собачьих сердца». На самом деле картины разные, похожи они только булгаковским текстом. Бортко явно снимал кино очень искренне. Так же искренне, как в начале нулевых, когда стало модно ругать «лихие 90-е», создавал «Бандитский Петербург», а в разгар «вставания с колен» — «Тараса Бульбу». Можно сказать так: просто художник чрезвычайно чуток к велениям времени. Сейчас время велит ему баллотироваться в губернаторы Петербурга.

— Они меня считают «добрым дедушкой», — усмехается Бортко в адрес гипотетических «их». — Ну, посмотрим, насколько это правда. Насколько я добрый и насколько дедушка. Очевидно, есть такое восприятие: ну, мол, эти люди искусства, они такие… А это совсем не так.

Бортко берет на вооружение принцип, который придуман не им, а Алексеем Навальным, не упоминая, впрочем, автора.

— Для того чтоб что-то изменить в этом городе, а его нужно изменить, нужно вам всем объединяться вокруг меня, — настаивает он. — Потому что я наиболее ярко противостою «Единой России». Вот пусть ваша газета напишет крупными буквами: «Объединяйтесь, миллионы!». Это Бетховен, ода «К радости».

Второй соперник Беглова — Михаил Амосов. Еще недавно был членом «Яблока». Впервые был избран еще в Ленсовет в 1990 году, с тех пор и до 2007 года регулярно присутствовал в городском парламенте. Возглавлял комиссию по градостроительству, городскому хозяйству и земельным вопросам, но при этом не был замечен в каких-то коррупционных скандалах. В ЗакС Амосов вернулся в 2016 году. В 2018-м он поссорился с Григорием Явлинским, ушел из «Яблока» и создал собственное общественно-политическое «Движение демократического обновления». Мало кто сейчас с ходу вспомнит это название.

Михаил Амосов. Фото: assembly.spb.ru

В отсутствие «материнской» партии Амосову пришлось бы идти самовыдвиженцем и собирать 76 тысяч подписей избирателей. Он сам признает, что в финансовом отношении это было бы для него неподъемно, а спонсоры отказывались помочь, не имея гарантий, что кандидат пройдет и через муниципалов. Поэтому Амосов договорился с представителями «Гражданской платформы», которая его и выдвинула. А уже потом, как ни удивительно, собрал 155 муниципальных подписей.

— Давно известно, что пройти муниципальный фильтр можно только при административной поддержке, — признает он. — То есть

я прошел его точно так же, как проходили Навальный и Митрохин на выборах 2013 года в Москве.

Конечно, пресловутая «административная поддержка» могла быть предоставлена кому-нибудь более известному в городе, например депутату Вишневскому. Но почему-то «администраторы» предпочли Амосова. Объяснение он предлагает искать не в том, что Вишневского власть побоялась как конкурента, а его — нет.

— Мы тут с вами вступаем в область каких-то гаданий, — говорит кандидат. — Могу поделиться только своими размышлениями на эту тему. В «Единой России» не все так «едино», как кажется, а всем понятно, что я — человек, никак не связанный со спикером Макаровым. Может играть роль это обстоятельство. А могла сыграть роль моя политическая манера и стилистика. Я человек принципиальный, но все-таки стараюсь выбирать выражения. Там, где другой скажет «это наглая ложь», я скажу — «неверная информация».

Надежда Тихонова. Фото: zaks.ru

Самым молодым кандидатом в губернаторы стала депутат ЗакСа от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Мотивы, которыми руководствовалась ее партия, понять трудно. Видимо, здесь могли бы подойти объяснения депутата Амосова насчет «политической манеры и стилистики». «Эсеры» могли выдвинуть одного из самых знаменитых старожилов питерского парламента — Алексея Ковалева. Могли предложить известную в городе Марину Шишкину, в прошлом декана журфака СПбГУ, депутата ЗакСа пятого созыва. Но

почему-то «Справедливая Россия» остановилась на кандидатуре Надежды Тихоновой. Как будто не очень-то и хотела оппонировать Беглову.

О Тихоновой известно, что она родственница лидера партии и бывшего спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Хотя это вряд ли важно для избирателей. У нее двое детей. «Я семейный человек, и очень дорожу этим», — писала она о себе в 2013 году, когда начала работать в региональном отделении «Справедливой России». До этого она успела побыть муниципальным депутатом, а в 2016-м ее включили в список «эсеров» и она прошла в Заксобрание.

Связаться с Надеждой Тихоновой и спросить, как ей удалось убедить муниципальных депутатов поддержать именно ее кандидатуру, «Новой» не удалось. Но по примерам ее соперников в этой кампании можно догадаться.