Неустановленная власть

Оперативники, задержавшие 17-летнего Вадима Коваля в магазине «Семья» и доставившие его в отдел, считаются «неустановленными лицами». Зато следствие упорно старается найти правонарушение в действиях потерпевшего.

Вадим Коваль в отделении полиции. Фото: «Зона права»

«Новая» рассказывала, как в ночь с 28 на 29 мая Вадим Коваль оказался в 80-м отделе полиции г. Колпино под Петербургом, откуда затем был госпитализирован с телесными повреждениями. Вечером 28 мая в магазине «Семья» на набережной Комсомольского канала, 19, в Колпино юношу заподозрили в краже. Просмотр записей с видеокамер опроверг подозрения. До прибытия полиции охранники «Семьи» успели применить силу к подростку, в результате чего в отношении них 20 июня возбудили уголовное дело по ст. 203 ч. 1 УК РФ «Превышение полномочий работниками частной охранной организации». Родственники Вадима изначально подчеркивали: двое мужчин положили парня на пол и наступали на него ногами в берцах, но это не могло привести к тем травмам, которые зафиксировали у Коваля врачи в ночь на 29 мая. Сам подросток утверждает, что его избили в 80-м отделе полиции, сотрудники которого требовали, чтобы подросток сознался в хищении, но признания они не добились.

1 июля Следственный отдел по Колпинскому району ГСУ СК РФ по Петербургу завершил проверку правомерности действий полицейских и возбудил уголовное дело по ст. 286 ч. 3 п. «а» УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия», но не в отношении правоохранителей, а по факту инцидента. Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, сотрудники 80-го отдела полиции, задержавшие Вадима Коваля, будучи «представителями власти, должностными лицами (…), наделенными (…) правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами», в то же самое время являлись «неустановленными лицами»!

По логике следствия, неизвестно, кто заступил на службу в 80-м отделе полиции 28 мая, кто выезжал на задержание и оформлял его. Между тем (цитируем постановление далее) эти неопознанные субъекты, «осознавая преступный характер своих действий, заведомо и явно выходя за пределы своих должностных полномочий, действуя умышленно по отношению к доставленному в вышеуказанный отдел полиции несовершеннолетнему Ковалю, превышая свои должностные полномочия, нанесли последнему не менее четырех ударов резиновой палкой в область ягодиц, а также не менее двух ударов в область головы…» Повредили парню глаз, разбили висок, нанесли гематомы, причинили кровоподтеки. Словом, резюмируют следователи, «доставили Ковалю физическую боль, но не причинили вреда здоровью». Установить «неустановленных» полицейских колпинские сыщики не имеют возможностей и способностей, зато горазды с уверенностью дипломированных медиков оценивать вред здоровью.

Помимо вышеперечисленного, в документе сказано, что загадочные товарищи задержали подростка в магазине «Семья» и доставили в 80-й отдел полиции «за совершение административного правонарушения». Подробности не уточняются.

Фото: Светлана Виданова

— Сначала Вадиму пытались всеми правдами и неправдами вменить кражу, которой не было, но не нашлось ничего, что могло бы ее подтвердить, — прокомментировала в интервью «Новой» мать подростка Олеся Коваль. — Тогда стали выдумывать какое-либо административное правонарушение. 25 июня нас с сыном вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних, где предъявили протокол от 30 мая, в котором говорилось о том, что Вадик якобы хулиганил в магазине. Но этот документ, состряпанный наспех, задним числом, с нарушениями, я увидела впервые и, разумеется, оспорила. Никакого хулиганства в тот вечер сын тоже не совершал.

Постановление о возбуждении уголовного дела, датированное, кстати, 17 января 2019 года, Олеся Коваль также намерена обжаловать.