Прорыв в парламент и колониальный флаг

В ночь с 1 на 2 июля несколько сотен радикально настроенных молодых граждан Гонконга предприняли попытку захвата комплекса правительственных зданий. Это была яркая акция: молодые люди в касках и марлевых масках на лице, разбив стеклянные двери, проникли в Законодательный совет и вывесили на трибуне флаг Гонконга времен британской колонии.

Одновременно на улицах города, где в понедельник отмечали очередную годовщину передачи Пекину прав на эту бывшую британскую колонию, протестовали еще около 500 тысяч человек. Молодые люди, оккупировавшие квартал, собирались занять здание Законодательного совета надолго, что могло бы нанести большой удар по престижу китайского руководства и развернуть ситуацию в Гонконге на 180 градусов. Однако попытка не удалась: рано утром полиция собрала большие силы и сама взяла штурмом комплекс правительственных зданий, вытеснив оттуда молодежь.

Протестующие в здании Законодательного совета. Фото: Reuters

Сейчас в Гонконге возникло затишье, характеризующееся неким балансом сил. Утром во вторник полиция разблокировала улицы в деловом центре города, но власти Гонконга по-прежнему парализованы: Законодательный совет не будет работать еще несколько недель, а правительство и администрация собираются временно переехать из охваченного протестом квартала в другой район. Пока можно сказать, что столкновения в Гонконге проходят не слишком жестоко: сообщается о 60 пострадавших, тяжелораненых практически нет, так что обе стороны пока стараются вести себя корректно.

Выступающие против политики Пекина демонстрируют колоссальную массовость, невиданную ранее для Гонконга и этого региона в целом.

За последние годы протестующие в Гонконге сильно радикализовались. Предыдущая волна протестов против медленных, но неуклонных попыток китайских властей закручивать гайки в демократическом Гонконге прошла в 2014 году. Тогда демонстранты отличались мягкостью и спокойствием и прославились тем, что после каждой манифестации убирали мусор и чуть ли не мыли мостовую.

Но сейчас ситуация изменилась: постоянное наступление пекинских властей на демократические свободы привело к тому, что авангард протестующих — а это студенческая молодежь и старшеклассники — все больше считают оправданным переход к жестким мерам. Так, в интервью одной из японских газет

названная руководительница студенческого движения прямым текстом заявила, что изменений можно добиться только насилием, а без него мирный протест захлебывается и не дает никакого результата.

Фото: Reuters

Чем недовольны жители этой бывшей британской колонии? Дело в том, что о британском господстве в Гонконге вспоминают с огромной ностальгией. В 1997 году, когда Гонконг вливался в КНР на правах особого административного района, ему была гарантирована жизнь по формуле «одна страна — две системы». В Гонконге по-прежнему оставались британская судебная система, не имеющая ничего общего с системой континентального Китая, свобода слова, выборный парламент, право частной собственности и свободная экономика. Словом, все то, чего либо до сих пор нет в КНР, либо существует там в весьма урезанном виде и может быть поставлено под сомнение и быстро прихлопнуто пекинскими властями.

Именно эта свобода в Гонконге и в первую очередь независимый суд всегда привлекали туда иностранный капитал, который рассматривал этот анклав как окно для доступа на гигантский китайский рынок. Многие западные бизнесмены неуютно чувствуют себя в самом Китае, где многое зависит от того, удастся ли им наладить отношения с коммунистическими властями, поэтому многие сделки они вели через Гонконг, рассматривая это как определенные гарантии для своих капиталов.

В этом отчасти и есть особенность нынешних протестов: если в 2014 году протесты с требованием более широкого доступа оппозиции в гонконгский парламент не были поддержаны бизнесом, то сейчас часть крупных предпринимателей с симпатией относится к манифестациям и даже участвует в них.

В свертывании свобод и посягательстве на судебную систему бизнес видит серьезную угрозу, ведь уход иностранного капитала может нанести по экономике Гонконга немалый удар.

Но так думают далеко не все: наиболее богатая часть бизнес-сообщества крепко держится за сделки с континентальной частью КНР и готова идти с Пекином на любые компромиссы.

Фото: Reuters

Конечно, Гонконг — это своего рода инородное тело в КНР, а уровень свободы слова показывает «неверный» пример всей стране: в Гонконге можно использовать западные соцсети, запрещенные на остальной территории Китая, а местные СМИ остаются одним из основных источников независимой информации о Китае. Так, в Гонконге огромный отклик вызвала история с недавним исчезновением владельцев пяти известных книжных магазинов, которые торговали литературой с критикой в адрес пекинских властей. Протестующие жители Гонконга уверены, что их выкрали китайские спецслужбы, и на манифестациях последних недель требуют от властей расследовать похищение.

Но главным триггером к беспорядкам, бесспорно, стал законопроект о депортации, который позволит высылать из Гонконга в Китай объявленных в розыск или осужденных граждан. Естественно, вопрос поднимается под предлогом борьбы преступностью и терроризмом, но участники демонстраций убеждены, что его принятие приведет к созданию механизма репрессий и незаконной депортации в КНР всех неугодных китайскому режиму.

Фото: Reuters

Но почему бы властям Гонконга просто не пойти навстречу протестующим и не отказаться от законопроекта? Дело в том, что, с точки зрения Пекина, Гонконг и так идет на колоссальные уступки — как минимум потому, что не прихлопнул все эти манифестации железной рукой. Вместо этого глава администрации Гонконга Кэрри Лам, к слову, тоже абсолютно пропекинская, уже после первых демонстраций объявила, что рассмотрение законопроекта приостановлено и к его обсуждению в этом году возвращаться уже не будут. Но протестующих это не устраивает — они требуют отозвать документ из парламента и больше никогда не возвращаться к этой теме.

Пока остается загадкой, смогут ли власти Гонконга договориться с демонстрантами, но за этим решением по факту стоят только власти Пекина.

То, что сейчас происходит в Гонконге, — это колоссальный удар по престижу высшего руководства Китая и лично товарища Си Цзиньпина, ведь по всем правилам партии он должен подавить мятежников беспощадно.

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Но руководство КНР явно опасается прибегать к слишком жестким мерам. Не исключено, что та мягкость, которую пока проявляет Пекин, связана с прошедшим саммитом G-20 в Осаке: Си Цзиньпин опасался, что серьезное подавление выступлений оппозиции может стать неожиданной и болезненной темой обсуждения. Но саммит прошел, китайский лидер весьма удачно пообщался с президентом США Дональдом Трампом и добился некоторых успехов в ослаблении торговой войны.

А значит, теперь пекинское руководство может решить, что руки у него полностью развязаны.

Записала Юлия Минеева, «Новая»