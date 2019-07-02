Предвыборный арест

Алексея Навального снова арестовали — Хорошевский районный суд приговорил его к 10 суткам за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. В этот раз политика преследуют за участие в июньском марше в поддержку журналиста «‎Медузы»‎ Ивана Голунова. Согласно протоколу, оппозиционер участвовал в акции, которая создавала помехи работе метро, наземного транспорта и проведению праздничных мероприятий в честь Дня России. Навальный объяснил очередной административный арест активной фазой предвыборной кампании в Мосгордуму.

«‎Классно. Московская полиция просит меня арестовать. В подтверждение моего противоправного поведения представила суду видеозапись. Ни на одной секунде видеозаписи меня нет. То есть просто съемка каких-то людей, идущих по улице. «И так сойдет» (с)»‎ — это твит Алексея Навального из зала суда.

При этом политик заметил, что если бы полиция действительно хотела приложить нужные доказательства — она бы это сделала, так как снимала его на акции — правда, на этих съемках, по словам Навального, будет видно, что он спокойно идет и не кричит лозунгов. Согласно же рапорту, он «‎кричал и размахивал руками»‎. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, выступавшая на суде в качестве свидетеля, также подтвердила, что ни на одном фото и видео, которые были показаны в суде, Навального нет. В ходатайстве вызвать в качестве свидетелей полицейских, которые участвовали в его задержании, судья Дмитрий Зиняков отказал.

1 июля у Фонда борьбы с коррупцией вышло расследование о найденных у близких родственников вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничном бизнесе в Австрии и недвижимости в Москве на 5,7 миллиарда рублей. Метельский уже пригрозил Навальному судом. В конце текста расследования Навальный опубликовал «план»: распространять расследование, подписаться за своего кандидата на выборах в Мосгордуму, участвовать в «‎Умном голосовании»‎, финансово поддержать борьбу против «‎жуликов и воров»‎ и, наконец:

«‎Если меня арестуют и изолируют снова на месяц, то внимательно следите за новостями и окажите моральную, информационную и прочую поддержку тем кандидатам, которых «ЕР» не будет пускать на выборы»‎.

Политик предположил, что активный этап сбора подписей для выборов в Мосгордуму — это одна из причин арестовать его именно сейчас, чтобы он не смог оказать демократическим кандидатам информационную поддержку. От команды Навального подписи собирают: Любовь Соболь, Владимир Милов, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Илья Яшин. До конца сбора остается всего 4 дня.

«‎Почему это происходит? Избирательность права и политический мотив. Полицейские думают, что могут даже мультики приложить в качестве доказательства — Чип и Дейл спешат на помощь, например — и все равно дадут 30 суток, это же Навальный»‎, — так объяснил свой прогнозируемый арест сам оппозиционер.

Кроме Навального за участие в марше в поддержку Голунова арестовали активиста Либертарианской партии Павла Сайгина — на 10 суток и пресс-секретаря штаба Руслана Шаведдинова — 9 суток. По данным «‎ОВД-Инфо»‎, начиная с 13 июня практически каждый день проходят суды над остальными задержанными — им вменяют денежные штрафы от 5 до 150 тысяч рублей. Всего в ходе несогласованной акции 12 июня было задержано более 540 человек, в том числе те, кто не участвовал в протесте, а оказался в местах задержаний случайно.