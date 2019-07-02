Предвыборный арест
Навальный получил 10 суток за участие в марше в поддержку Ивана Голунова
Фото: AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС
Татьяна Васильчуккорреспондент
Алексея Навального снова арестовали — Хорошевский районный суд приговорил его к 10 суткам за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. В этот раз политика преследуют за участие в июньском марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Согласно протоколу, оппозиционер участвовал в акции, которая создавала помехи работе метро, наземного транспорта и проведению праздничных мероприятий в честь Дня России. Навальный объяснил очередной административный арест активной фазой предвыборной кампании в Мосгордуму.
«Классно. Московская полиция просит меня арестовать. В подтверждение моего противоправного поведения представила суду видеозапись. Ни на одной секунде видеозаписи меня нет. То есть просто съемка каких-то людей, идущих по улице. «И так сойдет» (с)» — это твит Алексея Навального из зала суда.
При этом политик заметил, что если бы полиция действительно хотела приложить нужные доказательства — она бы это сделала, так как снимала его на акции — правда, на этих съемках, по словам Навального, будет видно, что он спокойно идет и не кричит лозунгов. Согласно же рапорту, он «кричал и размахивал руками». Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, выступавшая на суде в качестве свидетеля, также подтвердила, что ни на одном фото и видео, которые были показаны в суде, Навального нет. В ходатайстве вызвать в качестве свидетелей полицейских, которые участвовали в его задержании, судья Дмитрий Зиняков отказал.
1 июля у Фонда борьбы с коррупцией вышло расследование о найденных у близких родственников вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничном бизнесе в Австрии и недвижимости в Москве на 5,7 миллиарда рублей. Метельский уже пригрозил Навальному судом. В конце текста расследования Навальный опубликовал «план»: распространять расследование, подписаться за своего кандидата на выборах в Мосгордуму, участвовать в «Умном голосовании», финансово поддержать борьбу против «жуликов и воров» и, наконец:
«Если меня арестуют и изолируют снова на месяц, то внимательно следите за новостями и окажите моральную, информационную и прочую поддержку тем кандидатам, которых «ЕР» не будет пускать на выборы».
Политик предположил, что активный этап сбора подписей для выборов в Мосгордуму — это одна из причин арестовать его именно сейчас, чтобы он не смог оказать демократическим кандидатам информационную поддержку. От команды Навального подписи собирают: Любовь Соболь, Владимир Милов, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Илья Яшин. До конца сбора остается всего 4 дня.
«Почему это происходит? Избирательность права и политический мотив. Полицейские думают, что могут даже мультики приложить в качестве доказательства — Чип и Дейл спешат на помощь, например — и все равно дадут 30 суток, это же Навальный», — так объяснил свой прогнозируемый арест сам оппозиционер.
Кроме Навального за участие в марше в поддержку Голунова арестовали активиста Либертарианской партии Павла Сайгина — на 10 суток и пресс-секретаря штаба Руслана Шаведдинова — 9 суток. По данным «ОВД-Инфо», начиная с 13 июня практически каждый день проходят суды над остальными задержанными — им вменяют денежные штрафы от 5 до 150 тысяч рублей. Всего в ходе несогласованной акции 12 июня было задержано более 540 человек, в том числе те, кто не участвовал в протесте, а оказался в местах задержаний случайно.
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.