Похлеще выборов Папы Римского

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите G20 в Осаке. Фото: AP/TASS

После 48-часового торга, в том числе бессонной ночи лидеры стран Европейского союза во вторник вечером договорились о будущей четверке руководителей институтов ЕС.

Больше всего копий сломано вокруг поста главы исполнительного аппарата ЕС — Европейской комиссии. Результат стал главным сюрпризом всей кампании: имя министра обороны Германии Урсулы фон дер Лейен ни разу прежде не упоминалось в числе возможных кандидатур. Осенью она в случае утверждения Европарламентом сменит люксембуржца Жан-Клода Юнкера.

43-летний премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, либерал с опытом коалиции с националистами, избран председателем Европейского совета. В роли главы конклава лидеров стран ЕС он сменит поляка Дональда Туска. Каталанец, министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель станет главой внешнеполитического ведомства ЕС вместо итальянки Федерики Могерини. Президентом Европейского центрального банка (ЕЦБ) назначена Кристин Лагард, ныне управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ).

Кроме Мишеля, все кандидаты должны пройти через утверждение Европарламентом. Лидеры оставили за кадром, имея его в виду, пятый компонент пакета — председателя Европарламента, избрание которого исключительная прерогатива депутатов ассамблеи.

Выборы топ-менеджеров Евросоюза на очередную пятилетку выявили, что система управления блоком с полумиллиардным населением дает сбои.

Раньше достаточно было сесть и договориться лидерам трех-четырех крупных стран «старой Европы», согласившись на особые условия для англичан, в Европарламенте найти компромисс между христианскими демократами и социалистами и проблема считай решена. Теперь, оказывается, в странах Центральной и Восточной Европы вропейские ценности понимают несколько не так, как на Западе, а в Европарламенте традиционный дуэт правоцентристов и левоцентристов не имеет абсолютного большинства, к тому же люди во фракциях не всегда согласны с однопартийцами, стоящими во главе государств и правительств.

Здесь не возникало вопросов типа «а кто, если не Юнкер», «а кто, если не Туск» и т.п. До последнего момента возможные кандидаты, все как один достойные и компетентные, исчислялись полутора десятками. Возникали другие вопросы. Формальное требование для назначения главы Еврокомиссии — заручиться поддержкой 21 из 28 глав государств и правительств и получить абсолютное большинство в Европарламенте.

Но помимо этого важно, чтобы в пакете руководителей пятью институтами ЕС были соблюдены балансы: политический, географический и, по возможности, гендерный. Плюс к этому играют роль индивидуальные симпатии и антипатии.

Не удалась попытка повторить демократический опыт 2014 года и автоматом назначить главой брюссельской бюрократии лидера самой большой фракции Европарламента. Христианские демократы и по результатам майских выборов понесшие значительные потери, все равно стали первыми, но их «шпитценкандидат» («единый кандидат») 46-летний баварец Манфред Вебер, не получил необходимой поддержки, как бы его ни лоббировала Ангела Меркель. Решительно против него были Эмманюэль Макрон и многие другие. ЕС все же не супергосударство, и действующие на национальном уровне принципы парламентской республики на союзном уровне не работают. Дела вершат лидеры государств.

Попытка решить вопрос европейскими «грандами» была предпринята на саммите «двадцатки» в Осаке. На фотографиях, снятых дипломатами в ночь на 1 июля, Макрон сидит с политическими союзниками — премьер-министрами Португалии, Испании, Нидерландов и Бельгии — в поиске способа убедить остальных поддержать кандидатуру бывшего министра иностранных дел Нидерландов и нынешнего первого заместителя председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса на пост ее главы.

Франс Тиммерманс. Фото: europarl.europa.eu

По соглашению между Францией, Германией, Нидерландами и Испанией, заключенному накануне, социалист Тиммерманс выдвигался на руководство Еврокомиссией. Меркель признала, что ее «шпитценкандидат» Вебер не проходной. С новым согласованным пакетом «гранды» прилетели в понедельник из Осаки в Брюссель. Но здесь их ждало разочарование.

Во-первых, главы правительств стран Вишеградской группы (Польши, Венгрии, Чехии и Словакии) в один голос заявили, что Тиммерманс неприемлем. Он не тот человек, который объединяет Европу, а скорее разъединяет ее и совсем не понимает особенности Центральной и Восточной Европы. Тиммерманс как первый зам Юнкера по должности курировал соблюдение верховенства права, принципов демократии и прав человека в ЕС. Он был безжалостен к странам бывшего соцлагеря, которые не совсем соответствуют европейским стандартам.

Во-вторых, «гранды» натолкнулись на то, что журналисты назвали «бунтом кроликов».

Политики правого центра, лидеры стран и депутаты Европарламента, квалифицировали участие Меркель в осакской сделке предательством своей политической семьи.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал: «Меркель — это председатель ХДС (германской партии), а не ЕНП (соответствующей фракции Европарламента)».

В результате «грандам» пришлось пересмотреть пакет. Несмотря на неожиданность новых решений, никто из государственных лидеров во вторник вечером не высказал сомнения в нем. Бывший «шпитценкандидат» Вебер, назвав это личным разочарованием, заявил, что главное в Европе — это принцип компромисса, и он подчиняется ему. В конце концов, фон дер Лейен из политической семьи христианских демократов, и социалисты не допущены к главному рулю. Он прав, но не совсем. Немке вменено в обязанность взять двух первых заместителей: того же Тиммерманса, который будет так же следить за верховенством права в Центральной и Восточной Европе, и предствительницу датских либералов Маргрет Вестагер, которая в прежней комиссии стояла на страже свободы конкуренции и не раз штрафовала американские компании за злоупотребление монополным влиянием.

В результате пакет руководящих должностей ЕС получился сбалансированным по политическому и гендерному признакам, но не совсем по географическому. В нем доминирует «старая Европа», и меньше ожидаемого получила Центральная и Восточная.

Другие политики, упоминавшиеся кандидатами на топовые позиции в Евросоюзе, хоть и не получили желаемого, но тоже выиграли — их акции значительно выросли. Это болгарин Сергей Станишев, который может стать на два с половиной года председателем Европарламента, переговорщик ЕС по «Брекситу» француз Мишель Барнье, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Литвы Даля Грибаускайте, гендиректор Всемирного банка болгарка Кристалина Георгиева, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

Брюссель