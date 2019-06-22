Только Борис, только хардкор

Перед общепартийным голосованием, которое определит лидера, претендентов осталось двое: Борис Джонсон, бывший министр иностранных дел, недолго прослуживший в кабинете Терезы Мэй, и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант.

У консерваторов выборы лидера проходят в два этапа. На первом в ходе тайных голосований действующих депутатов-тори раз за разом отсеиваются кандидаты с наименьшей поддержкой, пока их не останется двое. В этот раз на старте было необычно много претендентов — десять человек. По итогам пяти голосований Борис Джонсон и Джереми Хант получили соответственно 170 и 77 голосов.

Далее, на втором этапе, после агитационной кампании лидеров, выбор между двумя кандидатами делают все зарегистрированные члены партии, голосуя по почте. Этот этап — нововведение последнего времени.

Естественно, процесс выборов вновь продемонстрировал слабости и проблемы нынешнего положения дел в партии: глубокий раскол и кризис как идейный, так и лидерский. Консерваторы сегодня уже не представляют даже относительного большинства британцев. (В 2017-м им удалось получить большинство в Палате общин с помощью североирландских юнионистов.) За последние два года их поддержка упала драматически: с 42 до, примерно, 17 процентов. Майские выборы в Европарламент и вовсе принесли только 9 процентов голосов.

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Члены партии консерваторов одержимы Брекситом. Кандидаты соревновались по существу только по одному вопросу: кто круче его осуществит.

Как определил на дебатах один из кандидатов Рори Стьюарт, «это соревнование в мачизме»: кто решительнее прыгнет в пропасть со скалы.

И неудивительно, поскольку результаты опроса показывают, что члены Консервативной партии гораздо больше заинтересованы в том, чтобы состоялся Брексит, чем, например, в сохранении целостности страны (существенное большинство — 63 и 59 процентов согласны заплатить за него выходом из состава Великобритании Шотландии и Ирландии), а также предпочтут «значительное ухудшение экономического положения» — только бы выйти из Евросоюза. Более 68 процентов опрошенных членов консервативной партии за Брексит практически на любых условиях и с любыми последствиями. При этом остальные вопросы повестки дня жизни в Британии приоритетными считают только 15 процентов членов партии.

Среди кандидатов были те, кто предупреждал о риске выхода из ЕС без соглашения и о том, что в существенных позициях «сделка», заключенная Терезой Мэй, не будет пересмотрена. Это — действующие министр здравоохранения Мэтт Хенкокк и министр международного развития Рори Стьюарт. Но, как мы видим, рядовые партийцы не хотят этого слышать. Такой радикализм сузил возможности для поиска решений по выходу из масштабного кризиса, который охватил Британию.

«Хороший» план Брексита, в понимании членов консервативной партии — это выход из ЕС без соглашения с Евросоюзом. Соответственно, идеальным для них является политик — последовательный сторонник выхода Великобритании из ЕС со времен референдума 2016 года. Такого бы поддержало 83 процента членов партии. Но и «раскаявшийся» бывший противник Брексита тоже сойдет: две трети (69 процентов) поддержали бы и такого, лишь бы он был готов к решительному выходу без сделки.

Под эти «заданные» характеристики нашелся идеальный герой в лице Бориса Джонсона. Сегодня его избрание премьером кажется неизбежным.

При этом значительная часть британской прессы, в том числе и высоколобой, такой как «Файнэншнл таймс», считает его двуличным, эпатажным типом, политиком скандала, поклонником Трампа и, вообще, весьма опасным на посту премьер-министра страны.

«У Бориса Джонсона несправедливое преимущество в лидерской гонке, — насмешничает «Гардиан», — его двое». Бывало, Джонсон занимал пост мэра Лондона с 2008 по 2016 год и демонстрировал прекрасные «либеральные, столичные инстинкты — широкопроиммигрантские, был старомоден в использовании идиом, но в глубине души был модернизатор», — объясняет газета. Потом, в 2016–19 годах появился другой Джонсон, вождь и двигатель кампании «Уходим!», «агрессивная и провокационная фигура, сторонник войны националистических культур», — пишет газета. На днях лидер Шотландской национальной партии Ян Блэкфорд публично назвал Бориса Джонсона расистом.

«Файнэншнл таймс» вообще говорит, что

«единственное, о чем все знают про господина Джонсона, это то, что он лжет. Проблема в том, что никто не знает, кому. Он говорит умеренным, что не хочет Брексит без договора, одновременно заверяя сторонников жесткой линии в том, что мы покинем ЕС к ноябрю. Для одних — он представитель социал-либерализма, который служил ему как мэр Лондона, для других — традиционный британский «бульдог».

Борис Джонсон и Джереми Хант начинают агитационные поездки по стране. Через месяц около 160 тысяч членов Консервативной партии определят их судьбу.