«Ждем перемен…»

Накануне прилета в Омске омбудсмен позвонила главному врачу «Рассвета» Нателе Полежаевой, также участвующей в этой акции, сообщив, что готова встретиться с ней. Требование Полежаевой — «прекратить административное уничтожение Реабилитационного центра», где по самым современным методикам лечатся инвалиды, преимущественно дети, страдающие ДЦП, аутизмом, болезнью Дауна, на которых государственная медицина «поставила крест», признав их неперспективными.

Натела Полежаева передала Татьяне Москальковой пакет документов, свидетельствующих о согласованных действиях группы рейдеров, в которую входят чиновники и правоохранители.

Их, естественно, интересует не Реабилитационный центр, а элитная парковая зона — 8 гектаров в центре города на берегу Иртыша.

Именно этим, по мнению главврача, и объясняется экономическая блокада медучреждения: в частности, пациентам «Рассвета» отказано в праве на лечение по программе обязательного медстрахования (ОМС).

Приглашение на встречу с омбудсменом получила и депутат сельского поселения, руководитель областного отделения движения «За права человека» Ирина Дроздова. Она рассказала Татьяне Москальковой, как строился в омском пригороде «китайский городок», где предполагается разместить 2500 граждан КНР, работающих по контракту с нефтезаводом, — вопреки предписаниям надзорных органов, признавших это строительство незаконным.

Ирина Дроздова передала омбудсмену требования других голодающих — чернобыльца Сергея Митрофанова, пенсионера Анатолия Парфенюка, пострадавшего от ядерного взрыва в Семипалатинске, Лидии Каргаполовой, требующей расследовать убийство дочери…

Правозащитница Ирина Зайцева рассказала уполномоченному по правам человека о нарушении прав заключенных омской колонии ИК-6, где в октябре прошлого года произошли события, вынудившие УФСИН ввести в ней режим ЧС. Возбуждены и передаются в суд уголовные дела в отношении 50 «мятежников».

Администрация, считает Ирина Антоновна, просто назначила крайними этих людей: к прошлогоднему происшествию большинство из них никакого отношения не имели.

Имам села Южное (Павлоградский район Омской области) Ермек Мейрманов передал Татьяне Москальковой материалы уголовных дел его сына Азамата, которые в настоящее время рассматриваются в областном суде. Уголовное преследование Азамата началось вскоре после того, как он позвонил в приемную главы СКР Александра Бастрыкина и рассказал о похищении и пытках полицейскими местных жителей. Районный суд, признав эти факты, назначил стражам порядка условное наказание. Азамата же приговорили к реальному сроку за преступление, совершенное без свидетелей, — на основании показаний потерпевшего, страдающего деменцией. Детдомовец Александр Васильев, также свидетельствовавший о том, что сотрудники полиции пытали людей, два года назад был убит 18 ножевыми ударами (осужден за это преступление 52-летний инвалид I группы по зрению).

На днях найден убитым (забит насмерть битой) еще один свидетель — 35-летний Алексей Зибзей, которого стражи порядка, как следует из приговора суда, пытали ударами электрошокера в пах.

Убийство случилось за день до того, как Алексей должен был выступить в суде по делу Азамата.

Ермек сказал «Новой», что встреча с Татьяной Москальковой несколько его успокоила: он уверен, что переданные омбудсмену материалы будут изучены тщательно.

В Омске Татьяна Москалькова пробудет до 5 июля. Она, в частности, намерена провести здесь Координационный совет уполномоченных по правам человека Сибирского федерального округа, его главная тема — «Реализация прав граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы».