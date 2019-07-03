«Причиной мог быть внезапный большой пожар»

«Новая» обратилась с вопросами к экспертам и опытным морякам-подводникам, в том числе специалистам по борьбе с пожарами на борту ПЛ. Вот в концентрированном виде их сугубо предварительные ответы на главные вопросы о технической стороне трагедии на «Лошарике» и о том, что могло случиться. По их просьбе пока анонимно.

Макет подводной лодки, под брюхом которой — атомная глубоководная станция «Лошарик»

Почему в составе одного экипажа оказалось сразу два Героя России и семь старших офицеров капитанов первого ранга?

Это испытатели-акванавты. Отличные высококлассные специалисты. Работа у них очень опасная, на больших глубинах. Поэтому в званиях они растут быстро и награды получают часто. Раньше у них было большое денежное содержание, сейчас немного похуже, но в плане наград и званий испытателей не обижают до сих пор.

Какие задачи мог выполнять экипаж АС-31?

Испытателей-подводников собирают в команды для выполнения определенных работ или задач. Например, для биометрических измерений, когда проверяется состояние организма до и после погружения. Спектр выполняемых ими задач очень широк, вплоть до подводной прокладки труб и кабелей.

Действительно ли на борту АС-31 случился взрыв газа (такую версию озвучивают некоторые СМИ)?

Нет. При взрыве газа повреждения подводного аппарата не позволят ему всплыть на поверхность. В случае с АС-31 аппарат цел и доставлен в док.

Что на самом деле произошло на борту АС-31?

Наиболее вероятная версия — объемное возгорание. Внезапный большой пожар. Возможно, из-за проблем с электричеством.

Если аппарат всплыл, значит пожар удалось погасить.

Из-за чего мог возникнуть большой пожар на глубоководном аппарате, где возгорание, по идее, в принципе невозможно?

Причина может быть в избытке кислорода на борту. Возможно, произошло, так называемое, «закислораживание». Оно возникает из-за неправильной эксплуатации системы химической регенерации. При увеличении концентрации кислорода в воздухе до 30 процентов вероятность пожара растет в геометрической прогрессии.

При 25 процентах кислорода в воздухе вероятность пожара возрастает в 2 раза в сравнении с 20%. А с 19% начинается падение в 2 раза в сравнении с 20%.

В 80-е годы в Советском Союзе разрабатывалась программа по снижению процентного содержания кислорода в воздухе при сохранении работоспособности экипажа на глубоководных аппаратах.

Ее основной цель было, как раз, предотвращение возникновения пожаров на борту. В результате

удалось довести содержание кислорода до 12 процентов, когда возгорание просто невозможно. При этом люди продолжали работать в полную силу без последствий для организма.

Программа была принята именно для малых подводных лодок.

Как и почему могло возникнуть избыточное содержание кислорода на АС-31?

С применением программы по снижению концентрации кислорода в воздухе возникли проблемы. Первая — скептическое отношение людей. Они, несмотря на фактические результаты исследований, не могли понять, как можно работать при 12-ти процентах кислорода и настаивали на 21-25-ти.

Вторая — сначала замороженное, а потом медленное и недостаточное финансирование со стороны Министерства обороны.

Почему подводники не смогли воспользоваться персональными портативными дыхательными аппаратами (ПДА) во время пожара на борту?

На АС-31 очень маленькие объемы пространства. В таких условиях при пожаре мгновенно уровень концентрации СО (углекислого газа) достигает 1000 (ПДК) (предельно допустимых концентраций) в секунду, плюс плотная пелена дыма. Видимо, погибшие офицеры не успели ими воспользоваться. Почему не сработала стационарная станция (ШДА) — непонятно.