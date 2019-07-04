Поливальные машины и план «Крепость»

Отказ московских властей согласовывать 12 июня акцию в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова является «провокацией» и «посягательством на конституционное право граждан собираться мирно и без оружия». Такое заявление представители Московской Хельсинкской группы (МХГ), МПЦ «Мемориал», «ОВД-Инфо» и Движения «За права человека» сделали в ходе пресс-конференции, прошедшей в четверг.

Напомним, журналиста Ивана Голунова незаконно обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Накануне акции 12 июня дело против него закрыли в связи с недоказанностью. По данным «ОВД-Инфо», во время акции полицейские задержали не менее 530 человек.

Всего в суды поступило 335 административных дел против задержанных. На сегодняшний день, по данным «ОВД-инфо», всего суды привлекли к административной ответственности за «участие в несанкционированной акции» 50 человек. Им присудили штрафы от 10 до 150 тысяч рублей. Замоскворецкий суд отправил на 10 суток ареста участвовавшего в акции члена Либертарианской партии Павла Сайгина, а Хорошевский суд вынес аналогичное решение в отношении Алексея Навального.

Правозащитники, собравшиеся в офисе «Мемориала», в первую очередь обратили внимание на то, что в российском законодательстве отсутствует какое-либо регулирование спонтанно организованных акций: согласно закону о массовых мероприятиях, публичные акции должны согласовывать в срок «не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия». Соответственно, подача заявки вне указанного срока навлекает на инициаторов акции риск формально стать нарушителями законодательства — поэтому инициаторы шествия 12 июня не стали подавать заявку в мэрию, объясняла координатор юридической помощи ОВД-Инфо Алла Фролова.

По ее словам, Департамент региональной безопасности правительства Москвы обязан был обеспечить безопасность участников шествия, но не сделал этого. Вместо этого участников обвинили в том, что они препятствовали движению транспорта и пешеходов.

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Маршрут шествия предусматривал проход граждан от метро «Чистые пруды» к зданию ГУ МВД Москвы на Петровке. При этом инициаторы акции предполагали пройти в обход Рождественского и Сретенского бульваров, на которых проходил организованный мэрией фестиваль «Времена и эпохи», — как раз затем, чтобы не создавать помех мероприятию.

— Препятствия создали сотрудники полиции и Росгвардии, перекрыв тротуары и проезжую часть Мясницкой улицы и Боброва переулка, в результате чего шествие переместилось на Рождественский бульвар. Таким образом, вместо предотвращения эскалации сотрудники полиции сами провоцировали конфликт: при высокой плотности толпы они вклинивались в эту толпу и осуществляли жесткие задержания граждан, — рассказывала координатор «Овд-Инфо» Алла Фролова.

Правозащитники продемонстрировали кадры, на которых видно, как полицейские применяют боевые приемы против поваленного на асфальт мужчины.

— Помимо этого, участников марша поливали водой из поливальных машин — такая легкая имитация водомётов, — добавляла к показанному член МХГ Светлана Астраханцева.

— Граждан в правонарушителей превращает не выход на мирную акцию, а спектакль силовиков с преграждением улиц, давлением полиции на граждан и составлением фиктивных протоколов, — резюмировали собравшиеся.

По словам правозащитников, в числе сотрудников полиции ими были замечены «неопознанные люди» в спортивной одежде, которые при этом носили бронежилеты с надписью «полиция» (предположительно это были стажеры, не успевшие пройти специальную подготовку). Также на акции присутствовали мужчины спортивного телосложения в желтых жилетах и касках — а это предположительно сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Москве.

Представитель «Мемориала» Александр Черкасов в свою очередь обратил внимание, что полиция задерживала людей, которые активно вели фото- и видеозапись задержаний.

Ряд нарушений правозащитники фиксировали при доставке задержанных в отделения полиции — людей держали в автозаках на жаре, на протяжении нескольких часов не давали ознакомиться с протоколами.

Правозащитникам удалось обнаружить в служебных документах МВД России указание на «план «Крепость» — именно на него ссылались сотрудники ОВД, не пуская адвокатов к задержанным. План предусматривает действия сотрудников ОВД в случае «внезапного нападения» на отделение либо «подготовки нападения».

— Этот план мало того что неясно, откуда взялся, он еще и избирательный. Адвокатов нельзя пускать, а доставку пиццы можно, —заметила координатор «ОВД-Инфо» и напомнила, как в январе 2018 сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального задержали после обыска в офисе. Адвокатов не пускали, ссылаясь на план «Крепость». При этом в отдел и из него входили и выходили люди, в том числе разносчики пиццы.

Правозащитники констатировали: на задержанных в суды поступает все больше дел, возбужденных по части 6.1 статьи 20.2 КоАП — «Участие в несанкционированном мероприятии, повлекшем создание помех движению пешеходов». Именно эта статья создает угрозу для участников протестных акций, поскольку повторное постановление может повлечь возбуждение уголовного дела по «дадинской» статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), предусматривающей до 2 лет лишения свободы.

Представитель Движения «За права человека» Ирина Яценко призвала задержанных 12 июня заполнить на сайте организации анкету о допущенных полицией нарушениях. На основе анкет правозащитники намерены отправить жалобы в ГУ МВД по Москве, Генпрокуратуру и Уполномоченному по правам человека. Правозащитники настаивают на проведении комплексной лингвистической экспертизе протоколов о задержании — как оказалось, все они составлялись в разных ОВД по одному и тому же шаблону и были оформлены заранее.