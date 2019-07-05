Волчья стая

Церковный раскол на Украине, в котором переплелись клерикальные и политические мотивы, стимулировал интерес европейцев к роли христианских церквей в формировании будущего их стран. Необычный аспект этой картины исследовал Пражский институт по изучению проблем безопасности (PSSI). Он касается того, какими путями Русская православная церковь (РПЦ) продвигает в западнобалканских странах постулаты панславянского самосознания, стремясь противодействовать прозападным тенденциям в этом регионе.

На первый взгляд, отмечается в исследовании PSSI, речь идет о таких безобидных проектах, как восстановление религиозных объектов или сооружение религиозных и культурных центров. Но если присмотреться поближе, можно увидеть попытки прямой поддержки местных националистических кругов. Это несет в себе угрозу разжигания новых конфликтов там, где еще не зажили шрамы от недавних войн.

В качестве инструмента используется, в частности, российское байкерское движение «Ночные волки», которое выпячивает свои связи с РПЦ и Кремлем.

Уже к 2016 году у «Волков» было свыше пятидесяти отделений по всей Европе, от Чечни до Сербии, которые занимаются, отмечается в исследовании, не только формированием патриотического сознания, но и имеют прямые коммерческие интересы.

С «Ночными волками» аффилирована через сербский филиал «Волков» во главе с неким Сашей Савичем из крайне правой организации «Сербская честь». В январе прошлого года сараевское сетевое издание Žurnal сообщало, что активисты «Сербской чести» якобы проходили тренировку в Российско-сербском гуманитарном центре в Нише и находятся в процессе создания военизированной группировки. Она будет использоваться против оппонентов лидера боснийских сербов Милорада Додика, политика которого направлена на дезинтеграцию боснийского государства и подрыв евроатлантического вектора.

Издание утверждало, что лидер «Сербской чести»​ Боян Стойкович — бывший сербский десантник и что он «прошел тренировку в Москве». Показательным стал профинансированный российскими властями девятидневный пробег «Волков» по Балканам вскоре после инцидента со Скрипалями. Во время посещения полумятежной Республики Сербской (РС), составной части Боснии и Герцеговины, члены группировки постоянно говорили о «духовных узах» русских и сербов, что прочитывалось как «послание Москвы». Впрочем, в административном центре РС Банья-Луке прикатившие туда не на мотоциклах в клубах дыма, а в микроавтобусе «пузатые татуированные» «волки», по свидетельству корреспондента «Нью-Йорк таймс», были встречены достаточно скептически.

«Лучше бы балет прислали», — писала одна из местных газет.

В Банья-Луке осуществляется и вполне амбициозный проект. В сентябре 2018 года представители РПЦ присутствовали здесь при закладке «русcко-сербского храма в честь Святых Царственных Страстотерпцев», который будет располагаться в одном из новых районов города. Разработкой проекта храма занимались специалисты ведущего российского архитектурного института — МАРХИ.

Фото: Сергей Мальгавко/TASS

Если говорить о Черногории, то одна из ключевых фигур неудавшегося антигосударственного заговора в 2016 году, Саша Синджелич, воевавший, кстати говоря, в Донбассе на стороне «ДНР», был сооснователем отделения «Ночных волков» в Сербии. Хотя Сербскую православную церковь в участии в подготовке переворота никто не обвинял, появлялись сведения о том, что некоторые его участники ночевали накануне этого события в сербском православном монастыре Острог в 40 км от столицы Черногории Подгорицы.

В Черногории целевой аудиторией РПЦ являются те 72% населения страны, которые относятся к православным христианам, но разделены между Черногорско-Приморской митрополией Сербской православной церкви (ЧПМ СПЦ) и Черногорской православной церковью, основанной в 1993 году. Последняя объявила себя автокефальной, но ее самостоятельность не признана ни одной из канонических православных церквей. Черногорские сторонники автокефалии пытаются распространить на себя украинский принцип: «Независимому государству — независимая церковь». Константинопольский патриарх Варфоломей, однако, просьбу непризнанной церкви о признании отклоняет.

Митрополит Черногорско-Приморской митрополии СПЦ Амфилохий, как и патриарх Сербской православной церкви Иреней, занимают весьма определенные политические позиции, последовательно отстаивая прорусские интересы и противодействуя западным. Соответственно, президент Черногории Мило Джуканович заявил на предвыборной конференции Партии демократических социалистов (ПДС), которую возглавляет:

«Мы исправим большую несправедливость, постигшую Черногорию в начале ХХ века — восстановим черногорскую автокефальную церковь. История пограничных епархий СПЦ, вопреки основным принципам организации православия во всем мире, служит для сохранения инфраструктуры Великой Сербии, в которую они верят. Мы не будем жить под диктатом религиозной организации, которая представляет собой пережиток прошлого и не может понять, что ее время давно прошло, а все страны Западных Балкан имеют право на европейское будущее».

Патриарх Сербский Иреней пригрозил Джукановичу анафемой…