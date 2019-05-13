Организаторы — русские

Всем сестрам (точнее, братьям) было роздано по серьгам. Иерархию в интернациональном коллективе осужденных — русских, сербов, черногорцев — возглавляют двое россиян, признанных организаторами: Эдуард Шишмаков (он же Широков) и Владимир Попов (он же Моисеев).

Касаясь этих двух персон, судья Сусана Мугоша заявила, что их действия «наносили ущерб базовым конституционным и политическим основам Черногории с целью не допустить присоединения страны к НАТО». Конкретный план, по заключению суда, включал организацию переворота в день парламентских выборов 2016 года:

специально подготовленные группы людей должны были проникнуть под видом спецназовцев в парламент, подбить оппозицию на захват его здания, нейтрализовать силы правопорядка и в итоге захватить власть в стране.

Планировалось также убийство премьер-министра Мило Джукановича. Победителем выборов должен был быть провозглашен Демократический фронт (ДФ), главная оппозиционная сила. По мысли заговорщиков, это сорвало бы планы вступления Черногории в НАТО.

Шишмаков и Попов были приговорены заочно к 15 и 12 годам заключения соответственно. Вторым эшелоном в приговоре идут руководители ДФ Милан Кнежевич и Андрия Мандич. Суд признал, что их задача состояла в привлечении участников планируемых беспорядков и последующем захвате парламентского здания. Оба получили по пять лет тюрьмы.

Самая солидная группа осужденных — сербы, их девять. Бывший командир жандармерии Сербии Братислав «Бато» Дикич осужден на восемь лет заключения. Лидерам сербских ультранационалистических группировок Предрагу Богичевичу и Неманье Ристичу заочно назначено семь и пять лет заключения. Дело еще одного подозреваемого участника попытки переворота, Анание Никича, выделено в отдельное производство. «Он скрылся в России, получил статус беженца и потому не может быть выдан Черногории», — заявляла пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Сербский след в этом деле с самого начала никем под сомнение не ставился. Уже неделю спустя после событий тогдашний премьер (ныне президент) Сербии Александр Вучич заявил об «иностранном элементе» в событиях. Он сообщил о содействии черногорской стороне в расследовании и задержании на сербской территории лиц, которые готовили «нелегальные действия» против Черногории и вели постоянную слежку за премьер-министром Мило Джукановичем с использованием «самых современных средств».

Что конкретно пошло не так, вряд ли когда-нибудь станет известно полностью. Но тот фактический материал, который попав во интернет, стал достоянием каждого, достаточно обилен. Сербский «националист, монархист и панславист», как он себя называет, Саша Синджелич, воевавший в Донбассе на стороне «ДНР», заявлял во время прямого телеэфира, что получил от Шишмакова 200 тысяч евро на организацию переворота — «четыре раза по двадцать пять и дважды по пятьдесят тысяч». «Когда Демократический фронт предал меня и других сербов, которые хотели помочь ему прийти к власти, я добровольно сдался властям Черногории», — говорил он. К моменту суда Синджелич был уже не обвиняемым, а «особым свидетелем».

Не забыт и тот факт, что по пятам означенных событий в Белград прилетал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Как раз в тот же самый момент сообщалось, что Сербия молча депортировала нескольких россиян, причастных к черногорским событиям. При них было найдено 120 тысяч евро, а также, по свидетельству белградской газеты «Данас», специальное оборудование, с помощью которого можно было следить за передвижениями Джукановича.

Патрушев, писала английская Guardian, извинялся за «несанкционированную Кремлем операцию».

В июне следующего, 2017, года Черногория стала 29-м членом НАТО. В заявлении черногорского правительства по поводу процесса над заговорщиками говорится: «Судебная система страны продемонстрировала ее приверженность самостоятельности и сопротивлению любым формам давления и внешнего влияния. Черногория в качестве члена НАТО показала, что она твердо следует принципам интеграции и защиты европейских стандартов и ценностей».

Лидеры ДФ Милан Кнежевич и Андрия Мандич, готовясь к худшему, поклялись, что сделают все, чтобы не оказаться за решеткой.

«Мы готовы сложить головы, но и тому, кто поведет нас в тюрьму, тоже голову оторвем», — говорил Мандич в парламенте.

Теоретически время для этого маневра у них есть. Согласно законодательству, защита может подать апелляцию на приговор в течение 15 дней после его оглашения. Адвокат защиты Миройе Йованович заявил, что он так и сделает, поскольку это не приговор, а «политический памфлет, который обвинил и осудил Российскую Федерацию».