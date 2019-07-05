Был знаком и с промышленностью, и с политикой
По подозрению в госизмене задержан помощник полпреда президента Александр Воробьев
Александр Воробьев. Фото:
Иван Жилинспецкор
5 июля ФСБ сообщила о задержании по подозрению в государственной измене помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Лефортовский районный суд Москвы постановил арестовать чиновника на два месяца — до 4 сентября.
Об обстоятельствах дела против Воробьева достоверно ничего неизвестно. СМИ пишут, что при нем якобы был найден польский паспорт и специальная записывающая аппаратура. Екатеринбургское издание Ura.ru со ссылкой на знакомых чиновника сообщает, что в середине «нулевых» он учился в Варшаве в Национальной школе государственного управления. Значит ли это, что Воробьев шпионил в пользу Польши? Его адвокат Алексей Альянов и представители самой ФСБ от комментариев по этому поводу пока воздерживаются. Делу присвоен гриф «секретно».
Что касается секретов, то сам Воробьев может знать многое. Собеседники «Новой газеты» в представительстве президента в УрФО называют его «ближайшим соратником» полпреда Николая Цуканова.
— Этот человек отвечал за все юридические вопросы в полпредстве. Цуканов, сам будучи юристом, всегда по принципиальным вопросам сверял с Воробьевым свои позиции. Кроме того, они были просто в хороших человеческих отношениях. Могли общаться неформально. Николай Николаевич [Цуканов] Воробьеву полностью доверял.
По словам наших собеседников, Александр Воробьев был прекрасно знаком с состоянием дел и в уральской промышленности, и в политике. При этом источники «Новой» отмечают, что еще больше информации у Воробьева может быть по Калининградской области, где и началось их сотрудничество с Цукановым.
Николай Цуканов и Александр Воробьев действительно начали работать вместе в 2005 году в небольшом калининградском городе Гусеве. Цуканов тогда был избран мэром города, а Воробьев — возглавил правовое управление городской администрации. В 2010 году Николай Цуканов стал губернатором Калининградской области, и потянул Воробьева за собой в правительство — тот возглавил областное Агентство по имуществу.
В правительстве Калининградской области Цуканов и Воробьев проработали вместе шесть лет, и затем синхронно переместились на должности полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе и главного федерального инспектора по республике Карелия соответственно. Должность Воробьева подразумевала подчинение Цуканову. И вот в 2018 году оба чиновника оказались в Уральском представительстве президента.
За время своего сотрудничества Цуканов и Воробьев неоднократно оказывались в центре скандалов. Так в 2012 году «Калининградская правда» опубликовала статью, в которой рассказала, что в Гусевском районе Калининградской области за 75 миллионов бюджетных рублей строят дорогу, «фактически ведущую лишь к роскошному особняку», которым на тот момент по документам владел племянник Цуканова Артур Давлетов. Николай Цуканов позже признавался, что особняк — действительно его семьи. Он строил его для себя и супруги, но в связи с переездом в Калининград посчитал нецелесообразным в нем жить. Переоформлением прав собственности от Цукановых к Давлетову, работая одновременно в правительстве области, занимался Александр Воробьев. Дорогу к резиденции после скандала, к слову, решили не строить.
В 2015 году фамилия Воробьева упоминалась в связи с коррупционным скандалом, случившемся при реставрации памятника «Братская могила советских воинов» в поселке Ольховатка под Гусевом. СМИ писали, что часть денег, предназначенная для реставрации, была переведена связанному с Александром Воробьевым «Фонду благоустройства и развития Гусевского городского округа». Однако никаких претензий чиновнику предъявлено не было. Единственным обвиняемым по делу стал заммэра Гусева Кирилл Козлов.
Теперь Александру Воробьеву грозит от 12 до 20 лет тюрьмы и штраф до 500 000 рублей. Реакции Николая Цуканова на задержание ближайшего соратника до сих пор не последовало…
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.