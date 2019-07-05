Был знаком и с промышленностью, и с политикой

5 июля ФСБ сообщила о задержании по подозрению в государственной измене помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Лефортовский районный суд Москвы постановил арестовать чиновника на два месяца — до 4 сентября.

Об обстоятельствах дела против Воробьева достоверно ничего неизвестно. СМИ пишут, что при нем якобы был найден польский паспорт и специальная записывающая аппаратура. Екатеринбургское издание Ura.ru со ссылкой на знакомых чиновника сообщает, что в середине «нулевых» он учился в Варшаве в Национальной школе государственного управления. Значит ли это, что Воробьев шпионил в пользу Польши? Его адвокат Алексей Альянов и представители самой ФСБ от комментариев по этому поводу пока воздерживаются. Делу присвоен гриф «секретно».

Что касается секретов, то сам Воробьев может знать многое. Собеседники «Новой газеты» в представительстве президента в УрФО называют его «ближайшим соратником» полпреда Николая Цуканова.

— Этот человек отвечал за все юридические вопросы в полпредстве. Цуканов, сам будучи юристом, всегда по принципиальным вопросам сверял с Воробьевым свои позиции. Кроме того, они были просто в хороших человеческих отношениях. Могли общаться неформально. Николай Николаевич [Цуканов] Воробьеву полностью доверял.

Николай Цуканов, полпред президента в Уральском федеральном округе. Фото: РИА Новости

По словам наших собеседников, Александр Воробьев был прекрасно знаком с состоянием дел и в уральской промышленности, и в политике. При этом источники «Новой» отмечают, что еще больше информации у Воробьева может быть по Калининградской области, где и началось их сотрудничество с Цукановым.

Николай Цуканов и Александр Воробьев действительно начали работать вместе в 2005 году в небольшом калининградском городе Гусеве. Цуканов тогда был избран мэром города, а Воробьев — возглавил правовое управление городской администрации. В 2010 году Николай Цуканов стал губернатором Калининградской области, и потянул Воробьева за собой в правительство — тот возглавил областное Агентство по имуществу.

В правительстве Калининградской области Цуканов и Воробьев проработали вместе шесть лет, и затем синхронно переместились на должности полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе и главного федерального инспектора по республике Карелия соответственно. Должность Воробьева подразумевала подчинение Цуканову. И вот в 2018 году оба чиновника оказались в Уральском представительстве президента.

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За время своего сотрудничества Цуканов и Воробьев неоднократно оказывались в центре скандалов. Так в 2012 году «Калининградская правда» опубликовала статью, в которой рассказала, что в Гусевском районе Калининградской области за 75 миллионов бюджетных рублей строят дорогу, «фактически ведущую лишь к роскошному особняку», которым на тот момент по документам владел племянник Цуканова Артур Давлетов. Николай Цуканов позже признавался, что особняк — действительно его семьи. Он строил его для себя и супруги, но в связи с переездом в Калининград посчитал нецелесообразным в нем жить. Переоформлением прав собственности от Цукановых к Давлетову, работая одновременно в правительстве области, занимался Александр Воробьев. Дорогу к резиденции после скандала, к слову, решили не строить.

В 2015 году фамилия Воробьева упоминалась в связи с коррупционным скандалом, случившемся при реставрации памятника «Братская могила советских воинов» в поселке Ольховатка под Гусевом. СМИ писали, что часть денег, предназначенная для реставрации, была переведена связанному с Александром Воробьевым «Фонду благоустройства и развития Гусевского городского округа». Однако никаких претензий чиновнику предъявлено не было. Единственным обвиняемым по делу стал заммэра Гусева Кирилл Козлов.

Теперь Александру Воробьеву грозит от 12 до 20 лет тюрьмы и штраф до 500 000 рублей. Реакции Николая Цуканова на задержание ближайшего соратника до сих пор не последовало…