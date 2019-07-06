ОтКланились

Младший внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев на минувшей неделе стал героем британских таблоидов. Издание Court News UK сообщило о том, что 26-летний Айсултан пытался покончить с собой, а во время операции по своему спасению укусил полицейского. Суд отпустил Назарбаева-младшего под залог, однако с условием, что тот будет находиться в клинике для наркозависимых до начала судебных заседаний по существу. Совсем отпустить внука бывшего казахстанского президента нельзя: он и сам может убежать, да к тому же, по данным «Би-би-си», полиции уже звонили «от казахстанских властей». Видимо, забыли, что Лондон — это все-таки не Астана (и даже не Нур-Султан).

Очередная новость про проблемы внука Назарбаева Айсултана (на фото) с наркотиками — большой подарок для нового президента Токаева, коротый потихоньку стал обрастать своей командой. Фото с личной страницы Айсултана Назарбаева в фейсбуке

Проблемы с наркотиками у Айсултана Назарбаева (он долгое время носил именно фамилию деда, а не отца; только сейчас, говорят, поменял на Айсултан Рахат) — информация публичная. В 2017 году президентский внук официально заявил, что страдал от наркотической зависимости, но дед его спас.

После этого младший Назарбаев исчез из поля зрения прессы, а объявился только в конце 2018 года с постом благодарности ФСБ России, которая якобы освободила его из некоей клиники, где его насильно держали.

Позже выяснилось, что у Айсултана Назарбаева теперь нет никаких документов, а в МВД ему их заново не делают.

Источники «Новой», близкие к казахстанским властям, указывают на то, что осмелиться перечить президентскому внуку полицейские могли только по указанию сверху. В итоге транзитом через Мекку, куда Назарбаев-младший совершил хадж, он оказался в Лондоне и уже с паспортом. Выпустить его мог только один человек: любящий дедушка, для которого семья гораздо важнее любых правил.

Проблема лишь в том, что выходка Айсултана — удар по репутации самого Нурсултана Назарбаева. После 19 марта, когда он ушел в отставку, фигура Назарбаева-старшего перестала быть сакральной. И лондонская история стала большим подарком для президента номер два Касым-Жомарта Токаева. Но будет ли он им пользоваться?

Предводитель «черных лебедей»

Когда Нурсултан Назарбаев планировал транзит власти, главной его несущей конструкцией, что он публично артикулировал, была стабильность перехода. Пока меняется власть — страна должна впасть в брежневский застой.

Но стоило Назарбаеву уйти, как начало полыхать в разных местах.

Ключевая горячая во всех смыслах точка — город Арысь в Туркестанской области, где две недели назад взорвались военные склады. Три человека погибли, более сотни оказались покалеченными, а 85% жилых домов в спешно эвакуированном городе оказались разрушены.

Токаев быстро сориентировался и через несколько часов уже был в эвакуационных лагерях. Ошалевшим от горя людям президент пообещал выдать деньги и восстановить город, после чего удалился под аплодисменты. В это же время Нурсултан Назарбаев долго отмалчивался, а потом скупо выразил соболезнования на заседании Совета безопасности и перечислил свой однодневный заработок в помощь жителям пострадавшей Арыси. Впрочем, эта линия поведения явно была лучше, чем у его дочери Дариги Назарбаевой, которая послала в пострадавший город телеграмму со словами поддержки.

Образ «Токаев — не Назарбаев, он другой» стал культивироваться и дальше с удвоенной энергией.

Президент номер два невероятным по силе популизма (и очень странным с точки зрения экономики) указом простил малоимущим слоям населения значительную часть кредитов.

Токаев же дал отмашку на проведение в Алматы первого за много лет санкционированного митинга протеста, на котором можно было говорить вообще все что заблагорассудится. Кроме того, президент сменил непопулярного акима (мэра) южной столицы, а в администрацию президента назначил руководителем мегапопулярного главу Кызылординской области Крымбека Кушербаева.

А еще Токаев урезал расходы на день рождения столицы Нур-Султана (и заодно день рождения Назарбаева) сразу в три раза.

Назарбаев ответил заседанием Совета безопасности, на котором пытался еще раз показать, что он главный, раздавая поручения, в том числе и президенту номер два (совпадение или нет, но после этого Токаев пригласил на беседу спикера Сената и дочь Назарбаева Даригу и поговорил с ней о проблеме скотокрадства). Кроме того, подконтрольное Лидеру нации МВД произвело ряд арестов общественных активистов — в СИЗО, к примеру, отправили многодетную мать, а также мать ребенка с особенностями развития: по мнению следствия, они готовили массовые беспорядки и держали дома дымовые шашки. Принадлежащая Назарбаеву правящая партия «Нур Отан» провела свои митинги (с заявленной повесткой «против митингов»).

Настоящая борьба, однако, идет под ковром: Токаев получил контроль над антикоррупционным ведомством, чем значительно усилил свои позиции. В конце года ожидается новый антикоррупционный закон, который, как предполагается, станет мощным орудием Токаева в борьбе со старыми элитами. Кроме того, по данным «Новой», с Токаевым неплохо контактирует глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов, хотя это и может быть лишь тактической уловкой с его стороны.

У вас аватар отклеился

Дочь Нурсултана Назарбаева Дарига. Фото: РИА Новости

Опрошенные «Новой» эксперты сходятся в том, что сейчас казахстанцы наблюдают фазу, когда Токаев сознательно дистанцируется от первого президента, показывая себя самостоятельной фигурой. Но публичных заявлений мало, нужны более решительные шаги, уверен руководитель Загранбюро оппозиции Казахстана Серик Медетбеков.

«Токаеву нужно срочно убрать спикера Сената Даригу Назарбаеву, чтобы обезопасить себя —

это, во-первых, — говорит он «Новой». — Во-вторых, нужно обязательно проводить досрочные парламентские выборы, поскольку парламент сейчас контролируется Назарбаевым. В-третьих, время, которое он тратит на заигрывания с силовиками, хорошо бы потратить на обдумывание новой Конституции или хотя бы выполнение своей предвыборной программы — между прочим, хорошей».

Токаев это бы и сделал, если бы повестка не заставляла его реагировать на события, а не идти впереди нее, объясняет политический аналитик Айдос Сарым. После Арыси случились еще и беспорядки на нефтяном месторождении Тенгиз, и все эти «мины» будут взрываться и дальше, прогнозирует эксперт. «Токаев пришел не для того, чтобы передавать власть Дариге Назарбаевой, — уверен Сарым. — Он считает, что нынешняя модель транзита оптимальна. Токаев собирается быть у власти как минимум пять лет, он потихоньку обрастает своей командой. Просто люди еще не свыклись с тем, что Назарбаев с властью постепенно прощается». Главное, что удалось сделать, десакрализовать власть в принципе — и в этом ключевая заслуга Токаева, считает Сарым. Можно митинговать, можно выражать несогласие — просто делать это нужно в формате диалога, а не ультиматумов. Большие надежды системные либералы возлагают на Национальный совет общественного доверия, который вскоре должен заработать в стране.

Ерунда это все, отмахивается Серик Медетбеков из Загранбюро оппозиции: то, что делает Токаев, это не более чем пыль в глаза — и в этом смысле он пока ничем не отличается от своего предшественника. Реформы нужно срочно ускорять, в противном случае президент номер два и президент номер один рискуют быть сметены протестной толпой, которая пока не имеет четко выраженного лидера, не может сформулировать свои требования — а потому вдвойне опасна.

Люди почувствовали слабость Нурсултана Назарбаева:

дошло до того, что возмущенные жители Арыси на прошлой недели перекрыли дорогу в соседнем городе, дошли до офиса назарбаевской партии и сорвали ее флаг.

Однако люди чувствуют и недостаточную уверенность нынешнего президента: количество протестов начало расти, люди готовы вступать с полицией в стычки. Так произошло, в частности, 6 июля на очередной акции протеста сторонников запрещенного в стране движения «Демократический выбор Казахстана»: полиция начала задерживать всех подряд, но люди начали оказывать сопротивление. Обошлось без жертв.

Задержание женщины и двух несовершеннолетних на протестном митинге 6 июля в Казахстане

В этой ситуации Токаев просто не решается идти на дальнейшее размежевание с прежним руководством, полагая, что закулисной игрой сможет добиться большего результата. Поэтому и история с внуком Назарбаева, громкая за пределами страны, в самом Казахстане фактически спускается на тормозах. Получается неуклюже: по версии казахстанских СМИ, Айсултан Назарбаев полез через балкон открывать захлопнувшуюся дверь, но это увидели соседи, которые почувствовали в азиате угрозу. А прибывшие полицейские превысили свои полномочия. Иными словами, Токаеву вообще ничего не нужно делать: никто так много не сделал для развенчания «святости» клана Назарбаевых, как они сами.