Владимир Цемах в Киеве после задержания. Фото: источник «Новой газеты»

Командир подразделения ПВО Владимир Цемах был в полусознательном состоянии, когда в квартиру к нему проникли агенты СБУ и позже вывезли его в Украину. Новые подробности спецоперации СБУ «Новой газете» рассказал источник близкий к украинским секретным службам.

По его словам, «экс-командир ПВО» Снежного в день своего похищения проводил жену на работу и позвал к себе двух друзей; за день они выпили несколько бутылок водки; это обстоятельство облегчило задачу участникам спецоперации, которые практически не встретили сопротивления со стороны Цемаха. «Мужик с трудом держался на ногах», — сказал источник. В свою очередь глава аппарата СБУ Игорь Гуськов в комментарии для «Новой» не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Напомним, бывшего командира подразделения противовоздушной обороны сепаратистов в Снежном похитили из «ДНР» 27 июня. Через два дня суд в Киеве арестовал его по обвинению в создании террористической организации — украинские власти выдвигают такие обвинения в отношении почти всех задержанных активных участников сепаратистского движения в Донбассе.

Впрочем, куда больший интерес Цемах представляет для международной следственной группы (JIT) по расследованию трагедии малайзийского боинга.

Владимир Цемах, по его же собственным словам, руководил в Снежном подразделением зенитной артиллерии. Именно из окрестностей этого населенного пункта 17 июля был сбит малазийский лайнер с 298 пассажирами на борту.

О подробностях трагедии МН17 Цемах рассказывал сам еще в 2015 году в интервью атаману хуторского казачьего общества Раменского района Подмосковья и члену партии «Родина» Вячеславу Коценко.

На видео Цемах признается, что видел падение боинга, но считает, что лайнер был сбит украинским штурмовиком СУ. Зенитчик пересказывает и по сей день популярную среди конспирологов и сотрудников российского телевидения версию о том, что 17 июля в небе над Донбассом помимо гражданского МН17 присутствовали два боевых самолета «Сухого» ВВС Украины (Надо сказать, что эта версия была официально опровергнута российскими властями только в сентябре 2016 года). При этом один из двух СУ, по словам Цемаха, был сбит с помощью оружия, название которого из фильма подмосковного атамана Вячеслава Коценко было очевидно вырезано.

«Он “сушку” поломал. А “сушка” вторая сбила [малазийский] боинг, это я в курсе», — замечает на камеру Цемах.

Дальше Цемах произносит фразу, одно из слов в которой запикано, но по губам зенитчика отчетливо угадывается «бук».

— Я и <запикано> прятал, я даже покажу, где он стартовал и где я его забирал… Не, реально, вы просто не знаете, что тут творилось, — говорит Цемах Вячеславу Коценко.

Свой короткий рассказ Цемах заканчивает нервным смехом, немного сконфужен его откровениями и атаман Коценко.

По неким причинам это уникальное и саморазоблачительное свидетельство осталось в фильме. Несмотря на монтаж и купюры, оно без всяких сомнений привлекло внимание представителей JIT.

«Новая газета» обратилась за комментариями к Вячеславу Коценко через соцсеть «Вконтакте». Мы спросили раменского атамана, знает ли он об аресте героя своего фильма и помнит ли, какое оружие, со слов Цемаха, «поломало “сушку”»; что именно прятал зенитчик и какое слово цензируровано на 5.44 минуте. И самое главное, может ли он предоставить оригинальную запись интервью.

Однако, получив наши вопросы, атаман Коценко отвечать не стал и закрыл свою страницу от публичного просмотра.

По информации из открытых источников, Вячеслав Коценко регулярно посещает непризнанные республики Донбасса с гуманитарной помощью. Летом 2015 года на ютуб канале раменского отделения партии «Родина» вышел 18-ти серийный фильм «Брат на брата». Помимо Цемаха в фильме Коценко присутствуют десятки других представителей «ДНР» и «ЛНР».