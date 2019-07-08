Горе от «слабого ума»

Ваше Святейшество!

В эфире радио «Радонеж» Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что «мужчины умнее женщин». В частности, Смирнов заявил: «Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость».

Заявление протоиерея выглядит тем более удивительным, что он по своей должности обязан защищать материнство, то есть как раз женщин. Возможно, Дмитрий Смирнов очень занят этим нелегким трудом (и отвлекается только на радиоэфиры), поэтому не в курсе, что насилие над женщинами в стране приобрело угрожающий характер. Вот лишь несколько наиболее известных примеров последнего времени.

На стадии суда находится дело сестер Хачатурян, которые годами подвергались физическому и моральному насилию со стороны своего отца — который, по логике вашего протоиерея, был гораздо умнее, что, видимо, позволило ему совершать сексуальные действия со своими дочерями. Те в конце концов убили его, а теперь подвергаются дополнительной травле со стороны адептов маргинальных женоненавистнических группировок, которые, с точки зрения Дмитрия Смирнова, очевидно умнее любых защитников сестер Хачатурян.

14 лет колонии получил житель Серпухова Дмитрий Грачев, который в силу большого ума (чего Смирнов не отрицает) отрубил своей супруге кисти рук и измывался над нею, заподозрив жену в том, что та хочет уйти от него и забрать своих детей.

Вдумайтесь, Ваше Святейшество, какой огромный интеллект был у человека — значительно выше, чем у его жены: она же не смогла от него убежать!

В Магнитогорске 6 июля умерла мать двоих детей Дарья Рубцова, которая четырежды впадала в кому после того, как ее супруг — человек с умом и смекалкой — избил ее до полусмерти и развития лобной эпилепсии, от которой она и скончалась. Дмитрию Смирнову понравился бы мыслительный процесс ее супруга: муж после того, как избил жену, начал собирать деньги на ее лечение. Дошло даже до программы «Пусть говорят!» (в эфире этой передачи — и это, конечно, очень умно, — протоиерей Дмитрий Смирнов также появлялся не раз).

В Забайкалье женщина с протезами вместо ног несколько лет подвергалась избиению со стороны мужа-садиста. Можно даже представить, что скажет Дмитрий Смирнов: она не была умнее своего супруга, потому что не смогла от него уйти. В итоге несчастная женщина убила, защищаясь, мужа и получила сначала 8 лет колонии, а потом — какая гуманность со стороны умных людей! — срок скостили до полутора лет ограничения свободы.

Таких примеров, Ваше Святейшество, по всей России тысячи, десятки тысяч. И в подавляющем большинстве случаев именно «более умные» мужчины наносили увечья — физические и духовные — женщинам, которые «слабее умом». Только вот в чем дело: ставя умственные способности одних людей выше других по признаку пола, протоиерей не только демонстрирует слабый — без кавычек — уровень собственного знания о человеческой биологии, но и де-факто провозглашает мужской диктат в стране, где женщины по-прежнему остаются пораженными во многих правах.

Это опасная декларация, Ваше Святейшество, поскольку этим самым протоиерей фактически оправдывает насилие: мужчина умнее — значит, за ним и правда. Это близко к Саудовской Аравии, а не к России, за которую вы боретесь.

В связи с этим хотелось бы узнать следующее:

Является ли заявление протоиерея Дмитрия Смирнова официальной позицией Русской Православной церкви? Если заявление протоиерея Дмитрия Смирнова о том, что «женщины слабее умом», противоречит позиции РПЦ, считаете ли вы это заявление оскорбительным и дискриминационным? Как вы считаете, действительно ли сестры Хачатурян, Маргарита Грачева, Дарья Рубцова и тысячи других женщин подвергаются насилию со стороны мужчин, потому что мужчины умнее их? Не следует ли за подобные высказывания лишить протоиерея Дмитрия Смирнова если не сана, то как минимум должности Главы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства? Или вы все-таки считаете, что такими заявлениями защита материнства в России будет обеспечена лучше?

По правилам церковного протокола, в конце письма Патриарху принято писать так называемый «заключительный комплимент» — пожелания здравия и всего хорошего. Я желаю, Ваше Святейшество, чтобы вам не пришлось в будущем краснеть перед вашими прихожанами, среди которых большое количество женщин.

официально



Запрос «Новой газеты» уже отправлен Патриархии.