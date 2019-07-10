Марш нарушителей

Петр Саруханов / «Новая»

Начинали муниципалы с тайных объявлений о назначении выборов: информация появлялась на 5–10 дней позже, чем начиналась реальная регистрация кандидатов, и «правильные» (действующие депутаты или единороссы-самовыдвиженцы) получали фору. Дотошные «неправильные» (независимые) кандидаты узнавали о начале кампании и несли документы в Избирательную комиссию муниципального образования (ИКМО). Но там выяснялось, что комиссии по указанному адресу нет. Или она есть, но не работает. Или работает, но в секретные часы. Или рабочий график известен, но не соблюдается.

Настырные «неправильные» досиживали во дворе до тех пор, пока комиссия не начинала работать. Они занимали очередь с ночи, как за мебелью в Советском Союзе, они заводили списки. Но к моменту открытия ИКМО их списки исчезали, а перед дверью возникала отдельная очередь — из крепких молодых людей с папками. В папках у многих, как потом выяснялось, были пустые листы. Но почему-то именно этих кандидатов в кандидаты из ИКМО вызывали по фамилиям, чтобы там, за закрытыми дверями, регистрировать.

Регистрация одного такого очередника могла длиться час, поэтому очередь шла медленно и до «неправильных» каждый день не доходила. Наутро «неправильные» возвращались — и опять стояли попусту.

Время шло, окончание регистрации приближалось. В дело вмешивались Горизбирком и даже ЦИК. Они приказывали ИКМО действовать по закону. И они начинали действовать по закону — строго, как при итальянской забастовке. И в документах у «неправильных» обнаруживались чудовищные нарушения, препятствующие регистрации. В одном округе представителям «Яблока» отказали потому, что у них партконференция, выдвигавшая кандидатов, кончилась за полночь. В другом — кандидата в кандидаты обвинили в сокрытии пособия на ребенка в размере 176 рублей и пр.

У тех, кто наблюдал за этим квестом, возникал резонный вопрос: ради чего надо прилагать такие усилия? Ладно — усилия, но ведь еще и деньги: на сайтах, где набирают массовку, например, для съемок в кино, можно было найти объявления о найме работников в очереди у ИКМО за 500 рублей в день.

Себе, любимым

Для примера возьмем муниципальный округ Екатерингофский. Его избирком, по наблюдениям «Объединенных демократов», лидирует в топ-20 нарушителей.

Действующий депутатский созыв в Екатерингофском — 8 человек. Все в 2014 году избирались как самовыдвиженцы. Считается, что работу округа курирует депутат петербургского парламента Сергей Соловьев. Бывший и.о. главы администрации Екатерингофского получал партбилет «Единой России» лично из рук Соловьева, это запечатлено на сайте последнего.

Возглавляет муниципальный совет депутат Олег Смакотин. Когда-то он был директором Книжной лавки писателей на Невском проспекте, потом занимался бизнесом, потом руководил избирательной комиссией на другом конце города — в Светлановском округе. Вместе с ним в Книжной лавке и в бизнесе работала Лилия Наумова. В Екатерингофском, исходя из количества депутатов, могут работать на освобожденной основе, то есть получать зарплату за депутатство, председатель и еще один депутат. Сейчас это Смакотин и Наумова. У первого оклад, согласно бюджету муниципального образования, составляет 1 миллион 275 тысяч в год, у второй — 1 миллион 74 тысячи рублей. Остальные 6 депутатов получают компенсацию в размере 1580 рублей в месяц.

К тому же МО Екатерингофский стало одним из лидеров в номинации «расходы на собственное содержание». Депутат прошлого созыва Александр Шуршев (ныне — лидер штаба Навального в Петербурге) подсчитал, что сейчас, по данным комитета финансов Смольного, это МО тратит на собственные нужды половину муниципального бюджета — 47,8%. Превышая установленный правительством лимит в 3,4 раза.

Прославился этот муниципалитет в 2016 году, когда на сайте госзакупок появилось «извищение» (именно так) о проведении конкурса на изготовление 500 кожаных обложек для паспортов общей стоимостью 250 тысяч рублей. С цитатами из Смакотина. Для примера: столько же стоит одна детская площадка.

В 2017 году совет депутатов Екатерингофского выпустил постановление, разрешающее председателю летать в командировки (какие могут быть командировки у муниципального депутата?) бизнес-классом.

На сотовую связь в Екатерингофском, согласно данным о закупках в 2019 году, тратят 40 тысяч рублей в месяц. На муниципалитет оформлено 17 сим-карт, из них для двух предусмотрен тариф с включенными 5000 минутами и 200 гигабайтами интернета. Еще 11 симок — 10 гигабайт и 1500 минут и 3 симки для планшетов, к каждой — 55 гигабайт.

И скажите на милость: вы бы согласились добровольно поставить на карту такую работу, рискуя уступить ее каким-то пришлым «яблочникам» и прочим «навальнятам»? Ну то-то.

Праздник каждый день

На втором месте в рейтинге «Объединенных демократов» ИКМО-нарушителей стоит округ Ржевка. И в рейтинге прозрачности бюджетных процессов он недалеко ушел от Екатерингофского, всего на 7 строчек. Качество управления бюджетным процессом комитет финансов Смольного там тоже оценил как низкое.

В «Трансперенси Интернешенл Россия» сравнили декларации о доходах главы муниципального образования Ржевки Вячеслава Черевко и его заместителя Ирины Ефименковой. И выяснили, что эти коллеги — еще и супруги. А их сын Артем Черевко — депутат муниципального совета. Официальным местом работы депутата Черевко на сайте МО значится ООО «Житник». База СПАРК находит одно такое предприятие в Киргизии, два — на Украине, еще четыре — в Кемеровской, Ульяновской, Тамбовской и Архангельской областях России. В любом случае ездить на работу депутату Черевко трудно. Но во время избирательной кампании 2014 года Черевко-сын указывал другое место работы — ООО «Жилищник». Как выяснили в «Трансперенси Интернешенл», компания с точно таким же названием заключила с МО Ржевка контрактов на благоустройство в общей сложности на 17,8 миллиона рублей. А благоустройство, напомним, — как раз одна из сфер ответственности муниципальных властей. Юридический адрес «Жилищника» совпадает с адресом муниципальной управляющей компании МУРЭП «Ржевка».

Если проанализировать закупки МО Ржевка, то видно, что их конек — организация культурного досуга граждан. Не округ, а «праздник каждый день». При бюджете в 83,3 миллиона рублей на всевозможные концерты и праздники в 2019 году заключено контрактов на 24 миллиона. На праздничные мероприятия и культпоход на концерт в День Победы потратили 9,3 миллиона. На «интерактивные мероприятия» для детского дома, турниры по боулингу, мини-футболу и каратэ среди школьников, «квест по профилактике терроризма», «мероприятие по военно-патриотическому воспитанию» и другие важные дела — еще 4,1 миллиона.

Третье место по нарушениям — у ИКМО Черная речка. В 2017 году расследование «Трансперенси Интернешенл» обнаружило, что муниципалы якобы без торгов заключали контракты с компанией «Про Сервис» и танцевальной студией «Монте-Карло» на посещения концертов, музеев и спортивных мероприятий на общую сумму 25 миллионов рублей. Выяснилось, что по указанным адресам праздники или концерты либо вовсе не проходили, либо прошли до того, как муниципалы купили на них билеты.

Готовимся к прошедшей войне

В упомянутый топ-20 вошли еще муниципальные округа Петроградской стороны, которая считается «вотчиной» спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова. Поэтому каждому участковому избиркому есть на кого оглядываться на уровне городского парламента. И оглядываются они как-то все больше на единороссов. И технологии, по которым действующие муниципалы стараются усидеть на местах, в разных округах одни. Крепких мальчиков с пустыми папками в разных очередях, будто из одной бочки разливали — под названием «Единая Россия».

Оппозиция пыталась бороться с нарушениями. Независимые депутаты жаловались, звали полицию, даже грозили перекрыть проспект. Но только в одном округе они действовали адекватно: поставили палатку возле ИКМО, всю ночь дежурили, а утром организовали свою очередь из крепких молодых людей. Противная сторона такого поворота совершенно не ожидала.

Пока «правильные» мальчики с пустыми папками приходили в себя, «неправильные» по очереди заходили в комиссию и подавали документы.

Наверное, этот способ оппозиция опробует и через 5 лет, на будущих выборах. Но можно не сомневаться, что авторы нынешних технологий придумают что-нибудь новенькое. Они всегда будут на шаг впереди.