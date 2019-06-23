Мальчиш-Кибальчиш, он же — Плохиш

8 сентября в Петербурге — не только выборы губернатора, но и выборы в 107-ми муниципальных образованиях. И уже не в первый раз их пытаются сделать тайными. Причина проста: чем позднее оппозиция узнает о назначении выборов — тем меньше времени у кандидатов останется для того, чтобы выдвинуться, собрать и представить все необходимые для регистрации документы. При этом «провластные» кандидаты узнают о назначении выборов сразу — получая «фору» уже на старте.

Фото: РИА Новости

По федеральному закону, назначить муниципальные выборы на 8 сентября (каждый муниципальный совет делает это отдельно) могли в период с 9 по 20 июня. Как выяснилось, целый ряд муниципалитетов в трех районах Петербурга (Выборгском, Московском и Петроградском) сделал это практически сразу — но изо всех сил скрывал данное обстоятельство. И лишь через неделю тайное начало становится явным — когда оппозиционеры обнаружили соответствующие муниципальные газеты.

Так, в муниципальных образованиях Выборгского района Сампсониевское и Сергиевское выборы были назначены 10 июня, но лишь 17 июня об этом стало известно. При этом, например, 10 июня в центральной библиотечной системе Выборгского района был зарегистрирован выпуск газеты «Сампсониевского» — но вот незадача: решения о назначении выборов там не было! А через неделю, 17 июня, там же был зарегистрирован выпуск с тем же номером и датой и тем же содержанием, но там уже было решение о назначении выборов.

Ну, а в «Сергиевском» выпустили два номера муниципальной газеты (62 и 63) одной датой — 10 июня 2019 года, при этом в библиотеку представили только первый из них,

причем без разворота, где напечатано решение о назначении выборов.

Впоследствии муниципалы объявят это «технической ошибкой» (!).

В «Светлановском» кандидат от «Яблока» Борис Романов получил официальный ответ от главы муниципалитета Анатолия Кораблева о том, что 19 июня будет заседать муниципальный совет и назначать выборы. Но когда он пришел, выяснилось, что глава — на партконференции «Единой России», депутатов нет, решение о назначении выборов принято еще 18 июня, но показать его отказались и вызвали частное охранное предприятие, нажав кнопку сигнализации (!).

В муниципальных образованиях Московского района «Звездное» и «Гагаринское» решения о назначении выборов были приняты 9 июня (в воскресенье!), и в тот же день опубликованы в муниципальных газетах «Звездная газета» и «Гагаринский курьер».

Вот только до 18 июня, когда я лично приехал в эти муниципалитеты и нашел там эти газеты, их никто (кроме «своих», естественно) не видел. А заместитель главы местной администрации Борис Харитонов 15 июня, разговаривая с активистами, уверенно заявлял (есть видео), что «выборы не объявлены».

22 июня, когда рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассматривала мои жалобы на «Звездное» и «Гагаринское», представители избиркомов утверждали, что муниципальные газеты были доступны с 10 июня, и даже представили справку из библиотечной системы. Вот только тут же обнаружился акт приемки этих газет, датированный… 18 июня.

В муниципалитете «Пулковский меридиан» решение о назначении выборов, как мне удалось выяснить, было принято тоже 9 июня, но газеты в тот день в помещении совета не было. Само собой, на сайтах всех перечисленных муниципалитетов никакой информации о выборах по состоянию на 18 июня не было.

Петроградский район — это вообще территория «Мальчишей-Кибальчишей», где до сих пор (статья была написана в субботу, 22 июня — Ред.) строго хранят военную тайну о дате назначения выборов. В помещениях муниципальных советов никакой информации об этом в открытом доступе не было, опрошенные депутаты и сотрудники идут в «отказ», заявляя, что ничего не знают.

Лишь в одном муниципалитете — «Округ Петровский» удалось выяснить, что выборы назначены. «Когда?» — «В срок!», — ответили мне. «Где напечатано решение?» — «В нашей газете». — «Я был у вас и видел газету на стенде, там нет этого решения». — «Может быть, какой-то лист на стенде по ошибке повесили не той стороной!»

Заметим, что

Санкт-Петербургская избирательная комиссия (которой муниципалитеты обязаны сообщать о назначении выборов) до сих пор (по состоянию на 22 июня) ничего не знает о выборах в Петроградском районе.

Это выяснилось, когда рассматривали поданные мной жалобы на «тайные выборы»…

Закон отводит 20 дней с момента публикации решения о назначении выборов. За это время надо уведомить избирком о намерении избираться, получить разрешение на открытие счета, открыть его (в одном, специально определенном отделении Сбербанка), положить туда деньги, заказать изготовление подписных листов, получить эти листы, собрать подписи, оформить еще раз документы, написать финансовый отчет и представить в избирком.

Понятно, что если решение о назначении выборов скрывали 9–10 дней, то этот срок по факту сокращается вдвое. С понятными последствиями.

Этим, впрочем, дело не ограничивается.

Утром 22 июня в упомянутом «Сампсониевском» кандидаты от «Яблока» приехали подавать документы к 7:30 утра. Здание администрации Выборгского района было еще закрыто, а снаружи — стояла очередь. В 9 утра кандидатов пустили — но у помещения избирательной комиссии уже стояла фейковая очередь из шести человек, якобы «сдававших документы». При этом избирком работал только два часа, принимая одного человека по 40 минут. И, закончив эту «работу», закрыл двери.

В тот же день, в том же районе, в муниципалитете «Сосновское» кандидаты от «Яблока» смогли сдать уведомление о выдвижении только после вызова полиции — до этого им пытались помешать неизвестные молодые люди в черных костюмах. Такие же искусственные очереди наблюдались и в «Звездном».

На Петроградской стороне, в муниципалитете «Аптекарский Остров», 20 июня никак не могли принять уведомление о проведении конференции питерского «Яблока», где 21 июня выдвигали кандидатов. Отмазка была такова: секретарь избиркома заболел, а все остальные — смотрят «прямую линию» Путина.

Президент Владимир Путин и корреспондент Первого канала Елена Винник во время Прямой линии. Фото: РИА Новости

В Калининском районе 22 июня «яблочники» безуспешно пытались попасть в муниципалитет «Академическое». Вот сообщение из чата: «Академическое прячется. На Арсенальной набережной закрыта главная дверь. На Гражданском проспекте, 84 горит свет. Все закрыто. На телефоны ни на какие ответа нет».

Наконец, анекдотическая история произошла в муниципалитете «Кронверкское». 19 июня я там был, и сфотографировал табличку с названием муниципалитета. А 22 июня активисты сообщили, что табличку с двери сняли — чтобы никто «чужой» не нашел муниципалитет.

Городская избирательная комиссия своим решением от 22 июня обязала все муниципальные избиркомы принимать документы у кандидатов каждый день с 9 до 19 часов, а в случае очереди — продлевать время работы. Посмотрим, как будет выполняться это решение.

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Надо сказать, что все это уже было. Например, в 2011 году, когда тайно объявляли и проводили выборы в муниципалитетах «Округ Петровский» и «Красненькая речка», чтобы провести в муниципальные депутаты Валентину Матвиенко с последующим делегированием в Совет Федерации.

Сначала оппозиции отказывали в участии в выборах. Теперь ей отказывают в праве узнать о том, что эти выборы назначены.

Те, кто панически боятся проиграть, понимают, что могут добиться успеха лишь в одном случае — неявки соперника.

Которому не дают узнать, когда состоится игра.