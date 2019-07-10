Не так собрали

Независимые кандидаты, собравшие подписи для выдвижения в Мосгордуму, начали сталкиваться с претензиями со стороны Мосгоризбиркома. В подписных листах в поддержку кандидатов, согласованных с властями, ошибок и фальсификаций якобы нет, и проверить это невозможно. Илья Яшин привел данные о том, что комиссия «явно подводит» его под снятие с выборов. Любовь Соболь заявила, что Мосгоризбирком не уведомил ее о проведении комиссии по проверке подписей конкурентов по избирательному округу — бывшего футболиста Дмитрия Булыкина и актера Андрея Соколова, и проверил их тайно. Дмитрию Гудкову отказали в возможности ознакомиться с подписными листами телеведущего Романа Бабаяна, потому что их «проверили ранним утром». Окончательного решения о допуске независимых кандидатов на выборы пока нет, Яшин и другие просят своих избирателей о поддержке. Надежду на участие в выборах оппозиционера выразила и его главный конкурент Валерия Касамара.

«Новая газета» рассказывает, как на практике проходит проверка подписей будущих кандидатов в депутаты и кто имеет право за ней следить.

Что по закону

«При проведении проверки подписей избирателей, в том числе при выборке подписей для проверки, вправе присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для регистрации количество подписей избирателей, или его доверенные лица, уполномоченные представители или доверенные лица любого избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, муниципальный список кандидатов и представившего необходимое для регистрации количество подписей избирателей», — так гласит пункт 9 статьи 37 Избирательного кодекса города Москвы.

Согласно Избирательному кодексу кандидат или его доверенные лица могут следить за проверкой не только своих подписей, но и любого из конкурентов.

При этом, цитируем статью закона (это важно, чтобы понять, в чем обнаружила нарушение, например, Любовь Соболь): «О соответствующей проверке должны извещаться кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, представившие необходимое для регистрации количество подписей избирателей». Кандидата обязаны поставить в известность о проведении любой из комиссий.

Кандидаты зовут на проверку представителей СМИ, но в законе про них ничего нет. В Мосгоризбиркоме «Новой» ответили, что «избирательным кодексом это не предусмотрено». Хотя, как отмечает руководитель отдела мониторинга выборов «Голоса» Андрей Бузин: «Есть норма закона, которая гласит, что деятельность комиссии происходит открыто и гласно. Также есть конституционная норма, которая говорит, что СМИ имеют право любым законным способом добывать информацию. Но на деле СМИ не пускают, ссылаясь на Избирательный кодекс, где про них не говорится».

То есть представителей СМИ при проверке нет.

«Секретный» ввод данных

Андрей Бузин для этапа проверки стал доверенным лицом главы муниципалитета Красносельского района Ильи Яшина. За день до того, как Яшин написал о том, что его будут снимать с выборов, Бузин рассказал «Новой», как проходит проверка (во время разговора как раз только начали проверять подписи трех кандидатов 45-го округа: Валерии Касамары, Михаила Конева и Ильи Яшина).

Илья Яшин сдает подписи в избирком. Фото: facebook.com/yashin.ilya

— Массового исключения подписей пока нет. По своему опыту я скажу: если нет заказа для почерковеда — на первом этапе отбраковывается крайне мало. Первый этап — это проверка экспертом-почерковедом и членами рабочей группы (которая в основном состоит из членов территориально-избирательной комиссии). Второй этап — проверка через регистр ГАС «Выборы». Есть ли подписавшийся в регистре? Третий этап — те подписи, которые не прошли через систему ГАС «Выборы» (не нашелся там такой человек), передаются в МВД в отдел управления по миграции, и там проверяют, существуют ли вообще такие люди.

Бузин сокрушается, что в его права входит только возможность присутствия на первом этапе: «Самое обидное, что на второй этап (поскольку внесение данных в ГАС «Выборы» происходит у системного администратора, сидящего в отдельной комнате) не пускают. Ссылаются неизвестно на что. Я разговаривал с секретарем комиссии, которая является неформальным лидером окружной избирательной комиссии, и она ссылается на какой-то регламент комиссии, но сама она его не видела. С моей точки зрения, это незаконный недопуск. Это тоже этап, и там может быть разное. Вместо того чтобы зафиксировать список лиц, которые не находятся в регистре избирателей, все данные будут переданы в МВД, а туда уже вообще не попадешь».

«Надеюсь, что Илья останется»

Это «разное» и случилось на втором этапе у Ильи Яшина. Утром 9 июля, то есть на следующий день после начала проверки, он написал пост в Facebook: «Похоже, они решили снять меня с выборов». Дальше Яшин приводит количество подписей, которые не совпали с системой ГАС «Выборы». У него таких — 734, у Касамары — 343, у Конева — 260. «Напоминаю, что количество допустимого брака не должно превышать 429 подписей. Таким образом, представитель «Единой России» и спойлер из «Парнаса» на данный момент вполне проходят барьер. А вот меня комиссия явно подводит под снятие», — пишет Яшин.

Бузин отмечает, что это не «брак», а «несоответствие подписей в подписных листах регистру избирателей». А в регистре избирателей могут быть ошибки. Поэтому выявленные несоответствия сейчас отправляются в МВД. Какой-либо контроль на заключительном этапе проверки невозможен, то есть проследить, как по базам МВД будут сверять данные людей, нельзя. «Сведения о заключительной проверке должны быть предоставлены кандидату не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором принимается решение о регистрации, — говорит Бузин. — У меня есть большие сомнения, что было обеспечено равноправие кандидатов при «секретной» проверке». Бузин имеет в виду, что тайно по системе ГАС «Выборы» могли проверить все подписи Яшина и только часть Касамары и Конева.

Валерия Касамара. Фото: Анна Артемьева / «Новая»

— Дело в том, что эта система [ГАС «Выборы»] далеко не совершенна, — комментирует «Новой» найденные несоответствия проректор Высшей школы экономики и возможный конкурент Ильи Яшина на выборах Валерия Касамара. — Кто-то поменял место жительства, кто-то — фамилию. Я сама сталкивалась с этим, когда приходила с семьей на выборы. Мне хочется верить в лучшее. Мне казалось, что мы очень дотошно проверяли подписи, и, конечно, меня это настораживает.

По поводу заявления Яшина о том, что его «хотят снять с выборов», Касамара говорит так: «Не хотелось бы чрезмерных мер. Сам факт сбора 5 тысяч подписей для региональных выборов это слишком суровое требование. И я считаю, что в отношении человека, который прошел муниципальные выборы, возглавил муниципальное собрание, такие проверки излишни. Я очень надеюсь, что Илья останется в избирательной гонке и примет участие в выборах».

«Папки под стол»

— Я нахожусь сейчас в избирательной комиссии 43-го избирательного округа. Здесь идет проверка подписей за кандидатов Булыкина и Соколова. И когда я попыталась осуществить проверку папок, что же там написано в подписных листах, они спрятали эти папки под стол и грозятся вызвать полицию против меня.

Любовь Соболь снимает на видео сидящих за длинным столом сотрудников рабочей группы. Ей так и не показали подписных листов конкурентов по округу. Правда, она успела увидеть «ровным почерком заполненные листы, все 6 строк, без помарок». Соболь заявила, что будет требовать пересчета голосов Булыкина и Соколова (и в суде, и в Мосгоризбиркоме).

Сейчас в избиркоме 43 округа. При моей попытке ознакомиться с подписями за Булыкина и Соколова (имею право на это как кандидат) члены комиссии спрятали папки за этих кандидатов и начали проверять папки техничечкого кандидата Аставиной из партии «Зеленые». Она якобы тоже «собрала» pic.twitter.com/UAyeK4Uwqu — Соболь Любовь (@SobolLubov) 9 июля 2019 г.

Когда Соболь пришла на проверку своих подписных листов и листов кандидата от «Яблока» Сергея Митрохина, она обнаружила следующее: листы Митрохина проверяли обычные члены комиссии, а ее — сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД с лупой. Количество «несоответствий» Соболь не сообщили, «чтобы снизить общественный накал», полагает она.

— Весь этот процесс крайне мучительный. Видимо, специально так организован, чтобы измотать всех его участников, — рассказывает «Новой» Сергей Митрохин, — Вчера мы сидели с трех до восьми и сегодня еще будем сидеть. Я считаю, то, что они кулуарно провели проверку двух кандидатов от власти, никого не допустив к ней, доказывает — подписи там сомнительные. В ходе сбора мы уже не раз сталкивались с ситуацией, когда нам говорили «А мы уже поставили за Соколова». Я говорю: «Хорошо, поставьте и за меня — так можно». Прошу паспорт. А за Солокова его не просили, говорят. Поскольку комиссии уже скрывают проверку сомнительных подписей,

сейчас самое простейшее к ним требование — зарегистрируйте уже всех.

Тем временем в 5-м округе доверенным лицам кандидата в депутаты Дмитрия Гудкова тоже не захотели показывать подписи его возможного конкурента — телеведущего Романа Бабаяна. «Представляющему меня как кандидата члену избиркома с правом совещательного голоса с субботы не дают посмотреть на подписные листы «самовыдвиженца» от мэрии. Обещают рассмотреть такую возможность в среду, хотя по закону там рассматривать нечего: это безусловное право», — заявил Гудков. Политик уже подал жалобу в МГИК. А на следующий день сообщил: «Избирком отказал мне в праве ознакомиться с подписями Бабаяна до момента его регистрации».

«Листик к листику. Еще горяченькие. Прямо из принтера», — прокомментировал внешний вид подписей Бабаяна Гудков.

Обзвон подписантов и пикеты

— Члены рабочей группы не комментировали нам, что именно они делают, — рассказала «Новой» глава муниципалитета Гагаринского района Елена Русакова. — У нас были некоторые сложности с присутствием. Сначала секретарь избирательной комиссии попытался настоять на том, что может присутствовать только одно лицо — либо кандидат, либо какое-то его доверенное лицо, но это тексту закону не соответствует. Поэтому нам пришлось настоять на праве присутствия тех лиц, которые заранее были заявлены кандидатом. Силой нас не решились удалять.

Второго этапа (проверки через ГАС «Выборы») у конкурентов Русаковой по округу пока не было. Однако она рассказала, что избиратель, подписавшийся за нее, узнав, что происходит у Яшина, сделал запрос, есть ли он в реестре. Его там не оказалось, хотя он голосовал на выборах президента России. «Я знаю, уже жаловались люди, что огромное количество избирателей были исключены из реестра на выборах президента. Искусственным образом было исключено большое количество людей — их вписывали в дополнительную книгу при голосовании (говорят, что для повышения явки). Наблюдатели отмечали, что таких людей на одном участке было до сотни. Поскольку этот реестр для независимого общественного контроля недоступен, высказываются предположения, что можно произвольно оттуда уже сейчас исключать каких-то граждан».

Если у Русаковой каких-то подписантов не окажется в реестре, она будет связываться с ними через оставленные контакты, чтобы люди подтвердили свои реальные подписи. С такой тактикой согласен Бузин: «Если у вас более 10 % сомнительных, то значит, вас готовят к отказу. Значит, надо готовиться к обзвону тех, чьи подписи попали в список сомнительных».

Тем временем муниципальные депутаты выступили с предложением встать в очередь у здания Мосгоризбиркома на серию одиночных пикетов, чтобы настоять на регистрации всех оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Вечером 10 июля Илья Яшин проводит со своими избирателями депутатский прием в Красносельском муниципалитете.