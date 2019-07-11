Цена парада

Президент Зеленский, как обычно, с помощью видеоролика, поделился с согражданами идеей — не проводить 24 августа, на День независимости Украины, военный парад, «такой помпезный и недешевый».

зеленский предложил отказаться от военного парада. цитата

«Я думаю, лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 миллионов гривен (видимо, сумму, отведенную для организации мероприятия? — О.М.) на премии солдатам срочной службы, курсантам, офицерам. И обязательно военным, которые сейчас выполняют задание в зоне проведения Операции объединенных сил, — сказал он. — Чествовать наших героев и праздновать мы обязательно будем. Но это будет новый формат». Видеообращение Зеленского к украинцам

На слово «деньги», которые власть собирается раздать из бюджета, реакция всегда положительная. Даже если процедура состоится в августе, а объявляют о ней в июле, за десять дней до парламентских выборов, но то — такое… Видела уже любительские расчеты, за корректность которых ручаться, конечно, не могу:

в случае уравниловки каждый военнослужащий получит сумму, эквивалентную 30 евро. Курсанту вроде ОК, полковнику обидно.

Хотя обида части сограждан, которые негативно восприняли слова Зеленского, в том числе людей, имеющих прямое отношение к армии и к военным волонтерам, не связана с размерами праздничной премии. Не приняли тональности, легкости решения в этом случае. Сочли оскорбительным. Да что там — первым шагом на пути сдачи независимости, уступкой России, которую власть не захотела лишний раз дразнить колоннами украинской военной техники на Крещатике, самолетами в небе над Киевом, фронтовиками с боевыми наградами, печатающими шаг.

А может, отмена — сигнал тем избирателям главного «слуги народа», что недовольны его заметно прозападной позицией и думают сейчас, не отдать ли голоса пророссийской оппозиции, поскольку ждут мира любой ценой, пусть и со сдачей государственных интересов? Такие версии выдвигаются. Возражения — демонстрировать военную мощь на публике любят лишь в государствах с тоталитарными режимами — работают слабо.

На сайте президента уже зарегистрированы две петиции с требованием провести парад на законном месте. Подписывают их достаточно активно.

Можно триста миллионов раз повторить, что Зеленский не имел намерения задеть чьи-то чувства, — не поверят.

В воюющей стране, где счет погибших пошел уже на второй десяток тысяч, а раненых, искалеченных физически и морально, потерявших родных, побратимов, кров, душевное равновесие, больше в разы, надо бережно обращаться с эмоциями, — напоминают психологи. По крайней мере, учитывать их. У парада нет цены, он бесценен, поскольку мобилизует дух народа, — категоричны сторонники тезиса «вернуть все, как при Порошенко». Звучат призывы начать народный сбор денег, чтобы из общей кассы оплатить ветеранам из других городов, кто хотел бы приехать на День независимости в столицу и пройти-таки маршем, билеты, хостел и суточные. Пусть попробуют не позволить! Вот и правительство, выдержав паузу, высказалось: мы предложим президенту варианты, как, не отменяя парада, выдать военным уже обещанные средства.

Не обойтись без ремарки: линия поведения политической команды Петра Порошенко — выставлять оценки каждому заявлению либо действию Владимира Зеленского. Почти все баллы неудовлетворительные. Но, согласно свежим рейтингам, предоставленным Киевским международным институтом социологии, у партии Зеленского «Слуга народа» держится самый высокий рейтинг — 48,5% респондентов готовы отдать им предпочтение, а «Европейская солидарность» Порошенко набирает 9,2%, уступая «Оппозиционной платформе — За жизнь» (14,1%).

Порошенко перенял манеру своего удачливого конкурента: часто записывает неформальное видео, выставляет в Telegram-канал. Реакцией на нынешнее решение Зеленского стал пост.

порошенко раскритиковал идею зеленского. цитата

«Военный парад — это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом об изменениях, которые произошли за год. Но это и событие, когда народ имеет возможность отдать дань благодарности и уважения своей армии. Лишать этого людей было бы недальновидно. Президент Зеленский как Верховный главнокомандующий имеет полное право принимать решение, проводить военный парад на День независимости или нет. Это зависит от приоритетов пана Зеленского. Моим приоритетом было строительство армии!»

Критики до сих пор упрекают Петра Алексеевича празднованием Дня независимости в 2014-м. По центру Киева катили сверхсовременные «Точки «У»,

голос диктора сообщал об их немедленной отправке на передовую, зрители кричали «ура!», в то время когда на Донбассе украинские части пытались вырваться из Иловайского котла и гибли, расстреливаемые, в режиме радиомолчания…

По данным Главной военной прокуратуры Украины, в ночь с 23 на 24 августа силы вторжения составили девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 пушек, до 45 минометов, 5 ПТРК. В материалах расследования отмечается, что введение регулярных войск было обусловлено успехами ВСУ и возможностью поражения террористических группировок «ДНР»–«ЛНР».

Конечно, в прошлом году ситуация в зоне боевых действий выглядела по-иному, никакого сравнения. Парад отгремел на славу — с пулом сценаристов-распорядителей-ответственных, массой технических «примочек» для телетрансляции, коптерами, спецэффектами. Это если не считать расходы на горюче-смазочные материалы, командировочные военнослужащим на их проживание в Киеве во время репетиций, на форму и так далее. В министерстве обороны не дали ответ журналистам, во что обошелся праздник. Слишком много структур, согласно распоряжению кабмина, вносили свою долю по собственной смете. За право иметь отношение к организации парадов всегда шло сражение не на жизнь, а на смерть. Ведь привлекались не только бюджетные средства, но и другие, не запрещенные законодательством источники финансирования…

По идее, руководители «Оппозиционной платформы — За жизнь», которые до сих пор радуются проигрышу Порошенко, могли поддержать вполне гуманитарное предложение Зеленского.

Но они скорее откусили бы себе языки, чем допустили такое!

«Оппозиционная платформа…» имеет перед парламентскими выборами собственную повестку с главным пунктом: убедить Кремль, что оппозиция в их лице способна прийти к власти в Украине. Противостояние этой политической силы с новым главой государства крепнет, а Виктор Медведчук вообще демонстрирует к нему пренебрежение.

В свой третий с начала года визит в Москву, теперь на неофициальные переговоры с премьером Медведевым о снижении цены на газ для Киева и для восстановления межпартийного диалога с «Единой Россией» — именно так, в пакете, любили дружить и при Януковиче! — Медведчук взял с собой не только партийную верхушку, но и рядового депутата-оппозиционера Тараса Козака. Пана Козака представляют собственником телеканалов NewsOne, «112» и ZIK, хотя еще недавно он не без смущения отбивался от вопросов: «Я ничего не покупал! Без комментариев!»

Российский опыт учит: воздействие телевизионной пропаганды на массы способно творить чудеса, и даже в стране, прошедшей через Майданы, нельзя ни от чего зарекаться…

Провал анонсированного телемоста NewsOne с «Россией 1» после уличных акций протеста визитеры залатали новой инициативой. Российско-украинские противники «партии войны» встретятся и найдут общий язык в московской студии. Кроме того, канал «112» на днях покажет ленту Оливера Стоуна «Открывая Украину» о «гражданском конфликте на Донбассе», где среди героев — комментаторов событий — президент России Владимир Путин и его кум Виктор Медведчук.

Похожий пиар-ход накануне второго тура выборов применил, напомню, канал «1+1», собственность олигарха Игоря Коломойского. Крутил, вопреки возражениям политических конкурентов, последний сезон «Слуги народа», а в день тишины дал возможность насладиться документальным фильмом «Рейган» — об актере, ставшем главой сверхдержавы. В дубляже на украинский язык Рейгана озвучил Владимир Зеленский, голос не спутаешь.

Потому сейчас президент знал о чем говорил: «Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение». Могут ли означать эти слова начало поисков властью путей национализации частных каналов «по заявкам зрителей», пока неясно.

Киев