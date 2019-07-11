Спецоперация с переходом наличности

Петр Саруханов / «Новая газета»

ТАСС уполномочили известить о том, что в уголовном деле преступной группы, состоящей из офицеров ФСБ, всего лишь один эпизод. В ночь на 11 июля на ленте информационного агентства появилось сообщение: семерым сотрудникам ФСБ следствие вменяет разбойное нападение. «Дополнительные эпизоды их возможной противоправной деятельности пока не выявлены», — сообщил источник ТАСС.

А двумя днями ранее появилась информация, что 10 июня банда из офицеров ФСБ нагрянула в офис небольшого коммерческого банка «Металлург», работающего в доме № 16а на улице Ивана Бабушкина, и похитила около 140 миллионов рублей. Деньги якобы принадлежали китайским предпринимателям, работающим в торговом комплексе «Садовод» и собирающимся конвертировать рубли в доллары. При этом в банке «Металлург» отрицают сам факт нападения и похищения денег клиентов.

В тот же самый день, 10 июня, когда якобы был совершен налет на офис банка «Металлург», исчез предприниматель Борис Караматов, снимавший офис по тому же адресу — Ивана Бабушкина, 16а. По данным источников «Новой», Караматов якобы мог заниматься «обналом» и «конвертом» (финансовые операции по обналичиванию и конвертации рублей в другие валюты. — И.М.).

Сообщение агентства в сочетании с информацией о разбойном нападении на офис банка «Металлург» и исчезновением бизнесмена Караматова выглядит ложным вбросом, цель которого притушить интерес к разоблачению «устойчивой преступной группы», состоявшей из офицеров ФСБ.

Напомним, впервые об аресте офицеров ФСБ стало известно 2 июля. А 5 июля появились подробности: накануне Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайства следователя столичного Военного следственного управления (ВСУ) Следственного комитета России подполковника Долгова о судьбе обвиняемых в разбое, совершенном «организованной группой либо в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Офицеры ФСБ Владимир Урусов, Дмитрий Чуквин, Александр Карелин, Александр Власов и Роман Оболенский были отправлены в тюремные камеры СИЗО № 4 «Медведь». Еще двоим — признавшим вину Хетагу Маргиеву и Дмитрию Капышкину — суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Тогда же стало известно, что обживающие тюремные камеры Чуквин, Власов и Карелин служили в управлении «К» ФСБ, а остальные фигуранты уголовного дела, имена которых получили огласку, — бойцы Центра спецназначения ФСБ (войсковая часть 35690), дислоцирующиеся в подмосковной Балашихе.

9 июля Интерфакс распространил информацию, что в этом уголовном деле не 7 фигурантов, а 15: восемь подозреваемых объявлены в розыск.

По сведениям наших источников, все разыскиваемые могли быть офицерами спецподразделения ФСБ «Альфа». В момент первых арестов они находились в командировке на Северном Кавказе и предпочли скрыться.

Китайский след

Фасад гостиницы «Дружба»

Впрочем, вброшенная в СМИ информация о нападении на офис банка «Металлург» и пострадавших китайских предпринимателях, работающих на рынке «Садовод», выглядит неправдоподобной. И вот почему.

От дома № 16 по улице Бабушкина, где был расположен банк, до рынка «Садовод» — даже по прямой — более двадцати километров. А граждане Китая, работающие на московских рынках, живут очень замкнуто и место работы практически не покидают. Тем более для конвертации выручки. В этом просто нет необходимости.

Еще в марте «Новая» рассказала о китайском «расчетном центре» с ежедневным оборотом в несколько десятков миллионов долларов, работавшем в гостинице «Дружба» при столичном рынке «Москва» и осуществлявшем конвертацию рублевой выручки китайских предпринимателей в криптовалюту.

Наши источники поделились тогда информацией, что в гостиницу «Дружба» можно было пройти якобы только по предварительной договоренности, а этажи со второго по пятый были отданы гражданам Китая. На первом этаже находился «расчетный центр», представляющий собой длинный коридор, вдоль которого располагались около двух десятков комнат, где работали китайские финансисты.

Снаружи «Дружбу» охраняют люди в форме сотрудников ЧОП «Витязь», в комнатах «расчетного центра» вместе с сотрудниками, принимавшими наличку, присутствовали и китайцы-охранники.

— Принимали деньги, тут же производили какие-то манипуляции за компьютером, покупали биткоины, мгновенно переводили их в Гонконг, и ты получал документы на товар, который могут доставить в любую точку России, — рассказывал один из наших собеседников.

Другой добавил подробностей:

— Если ты покупаешь товар тысяч на 10–15 долларов, даже на 30–40, тебе его что в «Москве», что в «Садоводе» могут тут же отгрузить. Расчет осуществляется непосредственно с оптовым продавцом. Но когда у тебя на руках больше сотни тысяч долларов, то тебе прямая дорога в «Дружбу» — там ты покупаешь товар, который физически, как правило, даже не находится на территории ТЦ.

Еще в марте «Новая» предполагала, что торговый центр «Москва» — лишь вершина айсберга рынка наличности: куда большие суммы денег проходили по операциям крупных оптовиков, в которых ТЦ «Москва» выступал всего лишь как логистический центр. Крупные партии товаров, поставляемые прежде всего из Китая, судя по всему, даже не завозились в ТЦ — там осуществлялись только расчеты. Об этом нам рассказали несколько коммерсантов.

При такой отлаженной системе конвертации выручки у китайских предпринимателей вряд ли была необходимость покидать территорию рынка и ехать в офис банка «Металлург».

Но в то же время возникает вопрос: а что далее происходило с наличными деньгами, которые аккумулировались на рынках «Москва» и «Садовод»?

Ведь наши источники говорили о том, что практически каждый вечер к «расчетному центру» в «Дружбе» подъезжали микроавтобус и несколько джипов охраны, состоявшей из крепких парней, похожих на постояльцев «Президент-отеля». В микроавтобус загружались деньги, и кортеж направлялся в «Москва-сити», в одном из небоскребов которой обосновались продавцы криптовалюты.

По нашей информации, полученной как от участников обнального рынка, так и от сотрудников ФСБ» за последние два года кортеж с наличкой не менее двух раз подвергался нападению неизвестных. При этом в обоих случаях, известных редакции,

нападение происходило по одинаковой схеме. Кортеж блокировался микроавтобусами без номеров, откуда выскакивали неизвестные с криками: «Работает ФСБ!»

Фактор Караматова

Борис Караматов, который исчез 10 июня, в тот самый день, когда якобы был совершен налет на офис банка «Металлург», действительно снимал офис в том же здании, где и был расположен банк. Но наши источники, знакомые как с бизнесменом, так и с ситуацией, предполагают, что 140 миллионов, якобы похищенных в результате разбойного нападения, могли быть украдены самим Караматовым. И вот почему.

До 2014 года Караматов возглавлял ООО «Евразия», управлявшее активами основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в январе 2014 года.

Я уже не первый год занимаюсь журналистским расследованием «дела Минеева», и мне известно, что 18 ноября 2014 года Борис Караматов был задержан, а 20 ноября Бабушкинский райсуд Москвы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие обвиняло Караматова в соучастии в убийстве Александра Минеева и хищении его активов.

15 октября 2015 года с Караматова были сняты подозрения в соучастии в убийстве Минеева, но он по-прежнему оставался обвиняемым в соучастии в хищении активов бизнесмена. Тогда ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), он полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием. Но все равно продолжал оставаться в тюремной камере. Лишь 26 октября 2016 года Караматова освободили из СИЗО и отправили под домашний арест, а через два месяца, в декабре 2016 года, и вовсе домашний заменили на подписку о невыезде.

Фрагмент постановления из «дела Минеева»

Но два года, проведенные в СИЗО, нанесли ущерб репутации Караматова — с ним мало кто хотел иметь дело. А тут еще осенью 2018 года активизировалось расследование дела Минеева. И в мае этого года следствие начало готовить уголовное дело, фигурантом которого был и Караматов, для передачи в суд. Возможно, Караматов понял, что судебный процесс может завершиться для него сроком, превышающим годы, уже проведенные в СИЗО. И можно предположить, что не захотел возвращаться в тюремную камеру. Вот и «ушел в бега». И сейчас, предположительно, находится на территории Белоруссии.

Но его бегство очень удачно совпало с разоблачением офицеров-оборотней из ФСБ, и побег Караматова могли использовать для отвлечения внимания от преступной деятельности чекистов.

«Миллиарды Захарченко»

9 сентября 2016 года оперативники управления «К» ФСБ, бойцы «Альфы» и следователи нагрянули в дом 25, корпус 3 по Ломоносовскому проспекту. По оперативным данным, квартира была оформлена на лиц, аффилированных с полковником Дмитрием Захарченко, в то время служившим в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Именно в этой квартире были обнаружены и изъяты 342 миллиона рублей, 124 миллиона долларов, 1,5 миллиона евро и полукилограммовый золотой слиток.

В рублевом эквиваленте изъятое было оценено в 8 миллиардов рублей, и 10 сентября 2016 года деньги были приобщены в качестве вещдоков к уголовному делу полковника Захарченко.

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Через год, 1 сентября 2017 года, постановление о приобщении изъятого к делу Захарченко было отменено.

Постановление об исключении «миллиардов Захарченко» из числа вещдоков по «делу Захарченко»

10 июня этого года Пресненский суд города Москвы приговорил Захарченко к 13 годам строгого режима и штрафу почти в 118 миллионов рублей. При этом суд признал недоказанным получение полковником взятки в размере 800 тысяч долларов США. О ценностях, эквивалентных 8 миллиардам рублей, изъятых в квартире в доме на Ломоносовском проспекте, в приговоре не упоминается вообще.

Но после изъятия этих 8 миллиардов произошло событие, которым уже третий год занимается Управление собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Дело в том, что была обнаружена очень серьезная «недостача».

Как рассказал «Новой» один из источников информации, знакомый с ходом расследовании, до «камеры хранения вещдоков» не доехали две коробки денег — больше ста миллионов в рублевом эквиваленте.

УСБ взяло под наблюдение всех участников обыска в квартире на Ломоносовском проспекте. Возможно, что это случайное совпадение, но среди них оказались практически все офицеры ФСБ, имена которых стали известны из решений Московского гарнизонного военного суда, вынесенных 5 июля этого года по ходатайствам об избрании меры пресечения в виде ареста.