Зеленский беспокоит Кремль

Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с представителями украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в том числе с главой ее политсовета Виктором Медведчуком, в московском офисе «Единой России». На встрече премьер предложил подумать о меморандуме между партиями и возобновлении политических контактов между странами. Отмену телемоста с Украиной, предложенного российским гостелевидением, Медведев назвал «параноидальным поведением». Также на встрече обсуждались варианты решения газового спора между странами. Сопредседатель «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко заявил о возможности подписать контракт с «Газпромом» на прямую поставку газа в Украину к началу августа. Переговоры проходят на фоне подготовки Украины к досрочным выборам в Раду 21 июля: согласно соцопросам на них победит новая партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Эксперты рассказали «Новой», что желание Кремля демонстративно взаимодействовать с украинской стороной — это обычная предвыборная акция, а заявления про газ — свидетельство безответственности.

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Глеб Павловский политолог

— Я не вижу ничего нового: это обычное маневрирование Москвы накануне украинских выборов, связанное отчасти с реальным, отчасти с преувеличенным представлением о своей способности повлиять на их результат. Оно настолько демонстративно, что вряд ли имеет ту электоральную ценность, которая ему [Кремлю] представляется.

Медведчук — это давно известный партнер Москвы в Украине и здесь тоже нет, пожалуй, ничего нового. Это чисто предвыборная акция. Она делается исключительно для того, чтобы по возможности создать опору интересам России (как их представляет Кремль) в новом украинском парламенте. Феномен Зеленского беспокоит Кремль тем, что он возник без его помощи и совершенно неожиданно. Зеленскому они не доверяют. И поэтому хотели бы иметь запасные ходы в Украине — в этом нет особой тайны.

Михаил Крутихин партнер компании Rusenergy

— Пока неизвестно самое главное — а с кем будет подписан газовый контракт? Со стороны Украины мы пока не видим стороны для подписания контракта. До 1 января «Нафтогаз» Украины занимается транспортировкой газа и является оператором и владельцем газотранспортных систем Украины. Но 1 января ситуация коренным образом меняется и появляется другая компания (после «разложения» «Нафтогаза») — «Магистральные газопроводы Украины». Она будет оператором и владельцем этих сетей. С ней и надо будет подписывать контракт. Но пока юридически у нее таких прав нет.

К тому же, совершенно неясно на каких условиях. Есть первый вариант — продлевать существующий контракт. Но уже не будет «Нафтогаза» Украины через полгода, а документ был подписан с «Нафтогазом». Его сейчас продлевать нельзя, это будут уже другие контрагенты. А второй вариант («газпромовский») — давайте прощайте нам наш долг 2 миллиарда 600 миллионов долларов, который Стокгольмский арбитраж присудил заплатить украинцам, и после этого мы вам будем поставлять из России газ со скидкой 20% к той цене, по которой вы его покупаете в Европе, у европейских трейдеров. Я думаю, что соглашаться на такие условия украинскому руководству очень накладно. То есть, если президент или новое правительство, которое сформируют, объявят, что это будет так происходить — с него спросят избиратели «Вы вообще что там думаете? Почему отказываетесь от того, что нам присуждено?».

К таким заявлениям надо относиться очень спокойно. Все-таки скоро будет сформировано новое правительство (надо понять, как оно будет настроено к газовому делу). И надо дождаться сентябрьской сессии переговоров в присутствии представителей еврокомиссии. А сейчас эти заявления — безответственные.