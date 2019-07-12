Пришли люди с оружием, без опознавательных знаков

12 июня сотрудники Следственного комитета и ФСБ Свердловской области провели обыски у участников екатеринбургских акций протеста в сквере у драмтеатра.

В 6 утра оперативники пришли в дом Татьяны Марковой. Девушки дома не было, дверь открыли ее родители. Следователи, по словам Марковой, показали «бумагу с печатью», после чего начали что-то искать. Что именно, она не знает. С родителей взяли подписку о неразглашении.

Сама Маркова смогла поговорить со следователем по телефону. Тот сначала устно вызвал ее на допрос, а затем прислал в WhatsApp фотографию листа А4, на котором от руки было написано «Повестка на допрос». Судя по написанному на листе, Маркову вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу № 11902650001000056. Статья, по которой возбуждено дело, в тексте не указывалась.

Девушка заявила изданию Znak.com, что на допрос не пойдет, так как считает вызов неофициальным. И связала произошедшее со своим участием в акциях протеста против строительства храма в сквере у драмтеатра.

Она рассказала, что действительно находилась в сквере все дни, что шел протест, но забор не трогала. И даже наоборот — обращалась за помощью в решении вопроса с забором и храмом в мэрию.

Через полчаса после начала обыска у Марковой силовики пришли к активисту Максиму Корчемкину. В отличие от Татьяны, Максим правоохранительным органам уже был знаком: в мае его штрафовали за установку «надгробий» с изображением президента Владимира Путина.

— Обыском руководил сотрудник Следственного комитета, его сопровождали пять оперативников в штатском, двое понятых и два человек с оружием, принадлежность которых к какому-либо ведомству определить сложно, — они были в масках и без опознавательных знаков, — говорит адвокат Максима Корчемкина Федор Акчермышев, сотрудничающий с «Апологией протеста». — Обыск длился с 6:40 до 11:30. Изъяли компьютерную технику и телефоны. Составили протокол обыска, но его копии ни Максиму, ни мне не дали. Не разрешили даже сфотографировать.

После обыска Корчемкина доставили в управление Следственного комитета. По словам адвоката, в ходе беседы со следователем Домрачевым активисту предложили дать явку с повинной по ч. 3 ст. 212 УК РФ «Призывы к массовым беспорядкам».

— Максим на давление не поддался, и в скором времени его отпустили. Никаких обвинений не предъявили. Мы до сих пор точно не знаем, имеет ли он хотя бы статус свидетеля по этому делу.

Акчермышев подтверждает, что обыск у Корчемкина был связан с протестами в сквере.

Еще одним человеком, у которого сегодня прошел обыск по делу о беспорядках в сквере, стал житель Екатеринбурга Евгений Березняк. У него также изъяли всю технику, при этом не предъявив никаких обвинений и вообще не присвоив статуса по делу. Березняк дал подписку о неразглашении.

В пресс-службе Следственного комитета комментировать ситуацию с обысками не стали.

В скором времени после обысков у Марковой и Корчемкина уральские правозащитники сообщили, что в уголовном деле о сносе забора на стройплощадке храма (существует параллельно с делом о беспорядках) появился первый подозреваемый. Им стал екатеринбуржец Евгений Старцев. Об обстоятельствах обвинений против него пока ничего не известно. Само дело, возбужденное по ч. 1 ст. 167 УК РФ, связано с тем, что ООО «Храм святой Екатерины» оценило ущерб от сноса протестующими забора вокруг стройплощадки в 923 тысячи рублей. За «умышленное повреждение имущества» Евгению Старцеву может грозить до двух лет лишения свободы.

В уголовном деле по факту массовых беспорядков в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге пока фигурантов нет. Статья «массовые беспорядки» — довольно серьезная, предусматривает до 15 лет лишения свободы (для организаторов). 8 лет лишения свободы может грозить рядовым участникам беспорядков. До 2 лет — «призывающим к беспорядкам».

Сколько человек могут стать фигурантами обоих дел — и о беспорядках, и о сносе забора, непонятно.

Тех, кто участвовал в перетягивании забора с полицейскими, многие десятки. При этом административные наказания за участие в протестных акциях получили уже более ста человек.

Первое же уголовное дело, связанное с противостоянием в сквере, было возбуждено в начале июня по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Его фигурантом стал сторонник строительства храма Станислав Мельниченко: по версии следствия, он показал сотруднику полиции средний палец.

Противостояние защитников сквера у драмтеатра с полицией и сторонниками строительства храма Святой Екатерины происходило в Екатеринбурге с 13 по 16 мая 2019 года. В результате протестов храм на месте сквера решили не строить.