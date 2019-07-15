Стрелочники из Москвы

3 июля в Беларуси — государственный праздник. Правда, раньше это был просто день освобождения Минска от немецких войск, о нем все помнили, но обходились без парадов и салютов. В 1996 году Александр Лукашенко объявил 3 июля Днем независимости. С тех пор это выходной, с парадами и салютами. А с этого года — еще и с жертвами.

Впрочем, первые взрывы 3 июля прозвучали еще в 2008 году. Тогда сработало самодельное взрывное устройство (пакет с гайками), оставленное под деревом недалеко от места проведения концерта. В тот день обошлось без жертв, хотя ранены были 54 человека. В ту же ночь неподалеку нашли еще одно взрывное устройство. А вот виновных не нашли. И через три года в организации этого взрыва обвинили арестованных по делу о другом взрыве (в минском метро) Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. В марте 2012 года их расстреляли.

В этом году никаких самопальных взрывчаток и терактов не было. Стреляли исключительно военные. В мирном небе расцветали фейерверки. Но день этот минчане называют теперь не иначе как «днем кровавого салюта». Потому что в трех из шести мест, откуда запускались салюты, фейерверочные заряды взорвались. Десять человек ранены, 64-летняя минчанка Наталья Максимчук погибла.

На салют она пришла, чтобы повидаться с дочерью и внуками и вместе постоять у реки под разноцветным небом. А погибла, как на войне: от осколка.

Здоровенный осколок снаряда перебил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Спасти Наталью не удалось. На ее похороны представители министерства обороны принесли венок. Руководство страны сделало вид, что ничего не случилось. Оно в этот день было на очередном салюте на родине Александра Лукашенко. И вообще, как утверждают сейчас следователи, страна тут ни при чем. Во всем виноваты залетные пиротехники из России.

Фото Николай Петров/vk.com

Министерство обороны на следующий день после трагедии опубликовало на своем сайте официальное заявление:

«Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен. Предположительная причина подрывов — некачественные заряды данного калибра (195 мм). Следственным комитетом также выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего. Установлено, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены. Военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку и были допущены к проведению салюта соответствующими приказами. Для исключения «человеческого фактора» (неправильной эксплуатации установок и изделий) в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок. В местах проведения салюта было выставлено оцепление согласно нормативным актам, регламентирующим применение данных фейерверочных изделий, имеющих соответствующие сертификаты фирмы-производителя (салютные установки и сами фейерверочные изделия приобретены в российском ОАО «Пиро-Росс», город Сергиев Посад)».

Именно инженеры «Пиро-Росс» и были арестованы в ту же ночь. 25-летний Максим Сапронов и 28-летний Константин Денисов, приехавшие в Минск в качестве консультантов, были задержаны в четыре часа утра. После двенадцатичасового допроса их увезли в СИЗО. Следственный комитет Беларуси сообщил, что задержанные осуществляли «механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними». Статья 463 УК Беларуси — «Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих». Часть 2 — «…повлекшее по неосторожности смерть человека», это до пяти лет лишения свободы.

Белорусы давно не верят официальным версиям всевозможных взрывов. А тут и подавно два плюс три никак не складывается. Подрывы снарядов произошли в трех разных точках. Задержанных — двое.

Если они осуществляли «механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир», то это значит, что они физически находились одновременно в трех местах и утрамбовывали руками и ногами не влезающие в мортиры бракованные заряды. Кроме того, в Минск Сапронов и Денисов прибыли не с грузом пиротехники, а в качестве консультантов, за четыре дня до салюта.

Всеми наладочными работами занимались военные, как и заряжанием мортир. Просто уже 11 лет все, что нужно для салютов, белорусское министерство обороны закупает у «Пиро-Росс». И четырехдневное пребывание в Минске перед салютом представителей фирмы — один из элементов многолетнего сотрудничества белорусских военных с российскими производителями. В компетенции приехавших консультантов — сценарий. То есть «хотим, чтобы сначала красным долбануло в полнеба, а потом зеленые звездочки рассыпались». А к пусковым установкам гражданских из России никто бы и не подпустил. Так что, похоже, Денисов и Сапронов пока назначены стрелочниками. Это очень удобно — искать больше никого не нужно.

Справка «Новой» Компания «Пиро-Росс» была основана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями: ФГУП «КХЗ» (Краснозаводск), ФГУП «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» (Сергиев Посад), ФГУП «Сигнал» (Челябинск), ФЦДТ «Союз» (Дзержинский Московской области). Генеральный директор — Сергей Чанкаев, в начале 90-х работавший заместителем директора НИИПХ. Компания производит фейерверки и салютное оборудование. Среди заказчиков — российская армия, министерства обороны Беларуси, Туркменистана, Казахстана. Кроме того, «Пиро-Росс» занимается швейным производством.

Следственный комитет рассматривает четыре версии взрывов: неисправность салютных установок, неисправность фейерверочных изделий, неправильное заряжание салютных установок, неправильная эксплуатация салютных установок. (Хорошо что не рассматривают теракт, иначе Сапронов и Денисов пошли бы под расстрел.)

Военные сразу предположили, что неисправными были фейерверки калибра 195 миллиметров — взорвались именно они. 11 июля председатель следственного комитета Беларуси Иван Носкевич подтвердил, что именно эта версия приоритетна:

«Самая очевидная, и она уже находит подтверждение, — версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой: они изначально были ненадлежащего качества, либо такими стали — это самый актуальный предмет расследования».

Фото из архива

А дальше снова слагаемые, которые не складываются, как двое россиян-стрелочников и три очага взрывов в удаленных друг от друга местах. Министерство обороны с 2008 года закупает у «Пиро-Росс» фейерверки большими партиями, ежегодно заключая контракты на 20 миллионов рублей. Фейерверки хранятся в Минске. Перед каждым государственным праздником белорусские военные просят представителей компании-изготовителя подготовить сценарий. Все всегда по плану, без сбоев. И после взрыва в «Пиро-Росс» подтвердили журналу Office Life, что во время салюта использовались фейерверки собственного производства. Но в каталоге на сайте фирмы нет фейерверочных изделий собственного производства калибра 195 мм. Есть 125, 60, 45 и 25. Зато нужный калибр есть в каталоге пиротехники производства КНР. Так что непонятно, какие именно фейерверки взорвались в Минске и кто на самом деле их произвел.

Пусковые установки министерство обороны тоже закупило у «Пиро-Росс» еще в 2008 году. Но, как утверждают специалисты-пиротехники, стальные мортиры используют только военные. Во время «гражданских» салютов мортиры — алюминиевые или пластиковые. И в том случае, если фейерверк взорвется внутри установки, осколки, во-первых, не будут смертоносными, как тот, что убил Наталью Максимчук, а во-вторых, они разлетятся не более чем на 100 метров. Погибшая же находилась на расстоянии 500 метров от пусковой установки. А стекла разлетелись вдребезги в домах, находящихся на расстоянии больше километра от взрыва.

То есть зона безопасности при использовании стальных мортир должна быть намного больше. И уж этот вопрос был точно не в компетенции двух подмосковных инженеров.

Через три дня после трагедии в Минске Александр Лукашенко и другие руководители развлекались на непонятном празднике «Александрия собирает друзей» в Могилевской области. Салюты гремели, как положено, но их запускала уже частная фирма. Перед отъездом в Александрию Лукашенко успел выразить соболезнования пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Семья погибшей Натальи Максимчук, которая так хотела посмотреть салют вместе с внуками в государственный праздник, соболезнований не дождалась.