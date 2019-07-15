В Павии без снисхождения
Украинца в Италии приговорили к 24 годам за наводку удара артиллерии ВСУ, унесшего жизнь двух журналистов
приговор по делу виталия Маркива: почему важно?
Чуть больше года длился в Италии судебный процесс по обвинению украинца, имеющего итальянское гражданство, Виталия Маркива в причастности к убийству итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли и российского журналиста и правозащитника Андрея Миронова в мае 2014 года. Поскольку российская сторона не ответила за запросы итальянского следствия, Маркиву вменили только убийство Андреа Роккелли.
Судебные заседания проходили в городе Павия, на родине погибшего итальянского журналиста.
В прошлую пятницу, 12 июля 2019 года, суд признал Виталия Маркива виновным в убийстве Андреа Роккелли и приговорил его к 24 годам лишения свободы. Заметим, что прокурор требовал для Маркива 17 лет заключения.
В чем же причина столь сурового приговора и действительно ли Виталий Маркив виноват в гибели журналистов?
Виталий Маркив, 1989 года рождения, уроженец Украины, в 2003 году вместе матерью и сестрой переехал в Италию. В 2013 году во время Майдана вернулся в Украину. Был участником АТО в качестве добровольца, потом перешел на контракт. Участвовал в боях под Славянском в составе батальона нацгвардии им. Кульчицкого. В 2017 году Маркив был арестован в Италии, куда приехал, чтобы навестить мать.
На протяжении всего судебного процесса Виталий Маркив не признавал себя виновным и отказывался отвечать на большинство вопросов, ссылаясь на то, что он военнослужащий, и запрашиваемая информация является военной тайной. В целом, ответы, которые давал Маркив суду, были очень противоречивы. Например, он подтвердил, что на горе Карачун, с которой велся минометный обстрел, должен был передавать координаты целей минометчикам и сообщать о любых движениях в пределах назначенного ему угла обзора. Вместе с тем, отрицал, что находился в том месте, где делал видео-селфи.
Адвокаты обвиняемого подвергали сомнению все доказательства стороны обвинения, в том числе показания выжившего после обстрела французского журналиста Вильяма Рогелона и снятое им на телефон видео; показания двоих итальянских журналистов, работавших в Славянске в мае 2014 года; спутниковые снимки территории завода Zeus Ceramica и его окрестностей, по котором можно было судить о расположении украинских и пророссийских вооруженных групп, и так далее.
По всей видимости, такое откровенное и упорное нежелание сотрудничать со следствием, а также достаточно агрессивное поведение представителей украинской диаспоры, которые приходили в суд поддержать Виталия Маркива, привели к результату, прямо противоположному тому, который задумывался — то есть не помогли обвиняемому, а лишь ухудшили его положение.
Показательно, что примерно такую же оценку произошедшему дал в интервью украинской газете «Вести» присутствовавший на суде ветеран АТО Александр Мединский. Суровость приговора он объяснил тем, что «Итальянское правосудие не такое, как у нас. Майдан в зале суда там, разумеется, сочли признаком неуважения и попыткой давления. Отдельная тема — неуважение к человеческой жизни. Никто не посочувствовал Рокелли, который погиб на Донбассе, выполняя свою работу. Вот судьи и показали, что давления не боятся, — вкатили по полной».
Некоторые наблюдатели предполагают, что степень вины Маркива в обстреле журналистов не тянет на 24 года и, возможно, со временем наказание может быть смягчено. Но на свободе до сих пор остаются те, кто руководил этим обстрелом, непосредственно отдавал приказы. У итальянского следствия, например, есть масса вопросов к бывшему командиру Маркива — Богдану Маткивскому. Он тоже присутствовал на судебном процессе в Павии, но в настоящее время является депутатом парламента Украины и защищен депутатским иммунитетом от судебного преследования.
На судебном заседании 24 мая прокурор Андреа Занончелли предложил возбудить уголовное дело против Богдана Маткивского. Будет ли это реализовано, и кто еще окажется на скамье подсудимых по этому делу, покажет время.
«Новая газета» будет по-прежнему следить за развитием событий.
Воробьева Екатерина, «Новая»
Наши коллеги из независимого украинского телеканала «Громадское» присутствовали на вынесении приговора. Публикуем сокращенный вариант их репортажа.
- Репортаж «Громадского»
- Полная версия, больше фото и видео — здесь.
Ожидания и реальность
Итальянский городок Павия, расположенный в 30 км от Милана, утром 12 июля выглядит сонным. О том, что здесь будет поставлена точка в судебном процессе, который наделал шума в Италии и Украине, напоминает разве что стенд с передовицей местной газеты. «Убийство Роккелли: сегодня — приговор».
В городе на 70 тыс. жителей семью Роккелли, кажется, знают все. Их сын Андреа, фотограф, погиб на Донбассе 24 мая 2014 — под Славянском, на контролируемой пророссийскими боевиками территории. Через три года, в июне 2017, итальянская полиция арестовала подозреваемого в убийстве Роккелли — бывшего нацгвардейца Виталия Маркива, у которого есть гражданство Украины и Италии. С тех пор украинец находится за решеткой.
Уже за час под стенами суда начинают собираться украинцы, приезжающие сюда из разных уголков Италии поддержать соотечественника. Их сразу можно отличить по вышиванкам.
В зале суда Маркива видно сразу — он сидит на постаменте, вдали от телекамер и публики. На стороне обвинения выступает семья Роккелли, Федерация итальянской прессы и Ассоциация журналистов региона Ломбардия, откуда родом погибший фотограф. Объединение журналистов подало также гражданский иск против государства Украина и требует денежной компенсации.
Среди адвокатов — итальянские защитники Виталия Маркива во главе с именитым Раффаэле делла Валле (он участвовал в самых громких итальянских судебных процессах), а также двое адвокатов и представитель Министерства юстиции, прибывших из Киева защищать интересы Украины.
В первом ряду рядом сидят посол Украины в Италии Евгений Перелыгин и мама Виталия Маркива Оксана Максимчук. На ее лице не видно волнения, даже когда судья, открыв заседание, дает возможность Маркиву произнести заключительные слова.
В зале около двух десятков журналистов, преимущественно представители итальянской прессы, но также есть и российские телеканалы. Украинцы и итальянцы, которые поддерживают Виталия и его семью, сидят на местах с правой стороны, друзья погибшего Роккелли и большинство итальянских журналистов — с левой.
Маркив немногословен. В последнем слове говорит, что является «простым солдатом и патриотом Украины» и благодарит присутствующих.
«Мы только за победой сюда приехали, — реагирует мама Виталия. — Будем ждать справедливого решения, которое примут судьи».
Судьи объявляют перерыв на несколько часов и идут в совещательную комнату для вынесения приговора.
В чем обвиняют Виталия Маркива
Виталия Маркива обвиняют в том, что он указал цель для минометного обстрела ВСУ — автомобиль журналистов на территории, подконтрольной сепаратистам. Наводка была умышленной, настаивает обвинение. Среди свидетелй обвинения — итальянские журналисты, общающиеся с Маркивым сразу после обстрела Роккелли и Миронова.
Позиция представителя Ассоциации журналистов Ломбардии заключается в том, что военные решили «убрать свидетелей» — и намеренно ударили по автомобилю.
Как известно «Новой» в числе других доказательств — баллистические экспертизы, свидетельтсвующие о месте, с которого производился обстрел машины журналистов, первоначальные показания самого Маркива, видео с телефона единственного выжившего свидетеля — Вильям Рогелон.
Сторона защиты и сам Маркив сегодня полностью отвергают свою вину и считают, что доказательств вины обвинение не собрало. Минометов в части Маркива, якобы, не было на вооружение, в переговорах, которые заслушал суд, его звание указано неверно, отрицал Маркив и что находился в том месте, откуда, как считается, был произведен обстрел журналистов. А сами журналисты якобы были без внешних опознавательных знаков «Пресса». Наконец, обстрел могли вести и сами сепаратисты, то есть другая сторона конфликта, настаивали адвокаты.
В разное время в итальянский суд приезжали представители Украины: от начальника Маркива в 2014 году до министра внутренних дел Арсена Авакова.
Приговор
К середине дня судьи возвращаются в зал. Полицейские заводят Маркива, он в наручниках. Судья Аннамария Гатто начинает читать приговор, который вынесла коллегия присяжных. Ее голос дрожит.
«Во имя итальянского народа, суд Ассизи в Павии, учитывая статьи 553 и 555 Уголовного кодекса объявляет Маркива Виталия виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговаривает его к 24 годам тюремного заключения» .
Виталий Маркив вытирает пот со лба и касается пальцами переносицы — возможно, вытирает слезы, а возможно нет, места для журналистов расположены слишком далеко, чтобы разглядеть.
Судья закрывает заседание, украинца в наручниках выводят из зала. Он кричит собравшимся: «Слава Украине!», Люди в вышиванках отвечают: «Героям слава!».
Одновременно из левой части зала слышится крик на русском, но с акцентом — «Бандит». Кто из украинских женщин кричит: «Мы тебя любим!».
Через несколько минут бронированный автомобиль полиции увозит Маркива в тюрьму.
На лице адвоката разочарование и гнев. «Я такого сумасшедшего приговора не видел за 56 лет своей карьеры адвокатом. Никогда. Это просто стыд. Хочется уехать из этой страны,» — возмущается делла Валле.
Суд, действительно, не принял во внимание ни одного смягчающего обстоятельства.
После решения суда ассоциация, а также Федерация итальянской прессы, основанный Роккелли коллектив фотографов Сesura Lab и родственники погибшего получат денежную компенсацию от государства Украина. По словам главы ассоциации Паоло Перуккини, «своим приговором суд установил истину на основе представленных доказательств. Неважно, речь идет об одном евро или о миллионе евро компенсации. Главное, что суд защитил права тех, кто работает с информацией».
Адвокат Раффаэле делла Валле планирует подать апелляцию после того, как суд Павии опубликует мотивировочную часть приговора — на это у него 90 дней.
Ольга Токарюк, «Громадское». Полная версия, больше фото и видео — здесь.
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