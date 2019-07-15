В Павии без снисхождения

Заседание суда по делу нацгвардийца Виталия Маркива (в центре), Павия, Италия, 12 июля 2019 года. Фото: Алексей Никулин / Громадское

приговор по делу виталия Маркива: почему важно?

Чуть больше года длился в Италии судебный процесс по обвинению украинца, имеющего итальянское гражданство, Виталия Маркива в причастности к убийству итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли и российского журналиста и правозащитника Андрея Миронова в мае 2014 года. Поскольку российская сторона не ответила за запросы итальянского следствия, Маркиву вменили только убийство Андреа Роккелли. Судебные заседания проходили в городе Павия, на родине погибшего итальянского журналиста. В прошлую пятницу, 12 июля 2019 года, суд признал Виталия Маркива виновным в убийстве Андреа Роккелли и приговорил его к 24 годам лишения свободы. Заметим, что прокурор требовал для Маркива 17 лет заключения. В чем же причина столь сурового приговора и действительно ли Виталий Маркив виноват в гибели журналистов? Виталий Маркив, 1989 года рождения, уроженец Украины, в 2003 году вместе матерью и сестрой переехал в Италию. В 2013 году во время Майдана вернулся в Украину. Был участником АТО в качестве добровольца, потом перешел на контракт. Участвовал в боях под Славянском в составе батальона нацгвардии им. Кульчицкого. В 2017 году Маркив был арестован в Италии, куда приехал, чтобы навестить мать. На протяжении всего судебного процесса Виталий Маркив не признавал себя виновным и отказывался отвечать на большинство вопросов, ссылаясь на то, что он военнослужащий, и запрашиваемая информация является военной тайной. В целом, ответы, которые давал Маркив суду, были очень противоречивы. Например, он подтвердил, что на горе Карачун, с которой велся минометный обстрел, должен был передавать координаты целей минометчикам и сообщать о любых движениях в пределах назначенного ему угла обзора. Вместе с тем, отрицал, что находился в том месте, где делал видео-селфи. Адвокаты обвиняемого подвергали сомнению все доказательства стороны обвинения, в том числе показания выжившего после обстрела французского журналиста Вильяма Рогелона и снятое им на телефон видео; показания двоих итальянских журналистов, работавших в Славянске в мае 2014 года; спутниковые снимки территории завода Zeus Ceramica и его окрестностей, по котором можно было судить о расположении украинских и пророссийских вооруженных групп, и так далее. По всей видимости, такое откровенное и упорное нежелание сотрудничать со следствием, а также достаточно агрессивное поведение представителей украинской диаспоры, которые приходили в суд поддержать Виталия Маркива, привели к результату, прямо противоположному тому, который задумывался — то есть не помогли обвиняемому, а лишь ухудшили его положение. Показательно, что примерно такую же оценку произошедшему дал в интервью украинской газете «Вести» присутствовавший на суде ветеран АТО Александр Мединский. Суровость приговора он объяснил тем, что «Итальянское правосудие не такое, как у нас. Майдан в зале суда там, разумеется, сочли признаком неуважения и попыткой давления. Отдельная тема — неуважение к человеческой жизни. Никто не посочувствовал Рокелли, который погиб на Донбассе, выполняя свою работу. Вот судьи и показали, что давления не боятся, — вкатили по полной». Некоторые наблюдатели предполагают, что степень вины Маркива в обстреле журналистов не тянет на 24 года и, возможно, со временем наказание может быть смягчено. Но на свободе до сих пор остаются те, кто руководил этим обстрелом, непосредственно отдавал приказы. У итальянского следствия, например, есть масса вопросов к бывшему командиру Маркива — Богдану Маткивскому. Он тоже присутствовал на судебном процессе в Павии, но в настоящее время является депутатом парламента Украины и защищен депутатским иммунитетом от судебного преследования. Богдан Маткивский приехал на суд к Маркиву. Фото: Алексей Никулин / Громадское На судебном заседании 24 мая прокурор Андреа Занончелли предложил возбудить уголовное дело против Богдана Маткивского. Будет ли это реализовано, и кто еще окажется на скамье подсудимых по этому делу, покажет время. «Новая газета» будет по-прежнему следить за развитием событий. Воробьева Екатерина, «Новая» Наши коллеги из независимого украинского телеканала «Громадское» присутствовали на вынесении приговора. Публикуем сокращенный вариант их репортажа.

Ожидания и реальность

Итальянский городок Павия, расположенный в 30 км от Милана, утром 12 июля выглядит сонным. О том, что здесь будет поставлена ​​точка в судебном процессе, который наделал шума в Италии и Украине, напоминает разве что стенд с передовицей местной газеты. «Убийство Роккелли: сегодня — приговор».

В городе на 70 тыс. жителей семью Роккелли, кажется, знают все. Их сын Андреа, фотограф, погиб на Донбассе 24 мая 2014 — под Славянском, на контролируемой пророссийскими боевиками территории. Через три года, в июне 2017, итальянская полиция арестовала подозреваемого в убийстве Роккелли — бывшего нацгвардейца Виталия Маркива, у которого есть гражданство Украины и Италии. С тех пор украинец находится за решеткой.

Уже за час под стенами суда начинают собираться украинцы, приезжающие сюда из разных уголков Италии поддержать соотечественника. Их сразу можно отличить по вышиванкам.

Виталий Маркив в центре слева с конвоем. Фото: Алексей Никулин / Громадское

В зале суда Маркива видно сразу — он сидит на постаменте, вдали от телекамер и публики. На стороне обвинения выступает семья Роккелли, Федерация итальянской прессы и Ассоциация журналистов региона Ломбардия, откуда родом погибший фотограф. Объединение журналистов подало также гражданский иск против государства Украина и требует денежной компенсации.

Среди адвокатов — итальянские защитники Виталия Маркива во главе с именитым Раффаэле делла Валле (он участвовал в самых громких итальянских судебных процессах), а также двое адвокатов и представитель Министерства юстиции, прибывших из Киева защищать интересы Украины.

В первом ряду рядом сидят посол Украины в Италии Евгений Перелыгин и мама Виталия Маркива Оксана Максимчук. На ее лице не видно волнения, даже когда судья, открыв заседание, дает возможность Маркиву произнести заключительные слова.

Мама Виталия Маркива Оксана Максимчук: «Мы приехади сюда только за победой». Фото: Алексей Никулин / Громадское

В зале около двух десятков журналистов, преимущественно представители итальянской прессы, но также есть и российские телеканалы. Украинцы и итальянцы, которые поддерживают Виталия и его семью, сидят на местах с правой стороны, друзья погибшего Роккелли и большинство итальянских журналистов — с левой.

Маркив немногословен. В последнем слове говорит, что является «простым солдатом и патриотом Украины» и благодарит присутствующих.

«Мы только за победой сюда приехали, — реагирует мама Виталия. — Будем ждать справедливого решения, которое примут судьи».

Судьи объявляют перерыв на несколько часов и идут в совещательную комнату для вынесения приговора.

В чем обвиняют Виталия Маркива

Виталия Маркива обвиняют в том, что он указал цель для минометного обстрела ВСУ — автомобиль журналистов на территории, подконтрольной сепаратистам. Наводка была умышленной, настаивает обвинение. Среди свидетелй обвинения — итальянские журналисты, общающиеся с Маркивым сразу после обстрела Роккелли и Миронова.

Позиция представителя Ассоциации журналистов Ломбардии заключается в том, что военные решили «убрать свидетелей» — и намеренно ударили по автомобилю.

Как известно «Новой» в числе других доказательств — баллистические экспертизы, свидетельтсвующие о месте, с которого производился обстрел машины журналистов, первоначальные показания самого Маркива, видео с телефона единственного выжившего свидетеля — Вильям Рогелон.

Сторона защиты и сам Маркив сегодня полностью отвергают свою вину и считают, что доказательств вины обвинение не собрало. Минометов в части Маркива, якобы, не было на вооружение, в переговорах, которые заслушал суд, его звание указано неверно, отрицал Маркив и что находился в том месте, откуда, как считается, был произведен обстрел журналистов. А сами журналисты якобы были без внешних опознавательных знаков «Пресса». Наконец, обстрел могли вести и сами сепаратисты, то есть другая сторона конфликта, настаивали адвокаты.

В разное время в итальянский суд приезжали представители Украины: от начальника Маркива в 2014 году до министра внутренних дел Арсена Авакова.

Приговор

К середине дня судьи возвращаются в зал. Полицейские заводят Маркива, он в наручниках. Судья Аннамария Гатто начинает читать приговор, который вынесла коллегия присяжных. Ее голос дрожит.

«Во имя итальянского народа, суд Ассизи в Павии, учитывая статьи 553 и 555 Уголовного кодекса объявляет Маркива Виталия виновным в инкриминируемых ему преступлениях и приговаривает его к 24 годам тюремного заключения» .

Виталий Маркив вытирает пот со лба и касается пальцами переносицы — возможно, вытирает слезы, а возможно нет, места для журналистов расположены слишком далеко, чтобы разглядеть.

Судья закрывает заседание, украинца в наручниках выводят из зала. Он кричит собравшимся: «Слава Украине!», Люди в вышиванках отвечают: «Героям слава!».

Одновременно из левой части зала слышится крик на русском, но с акцентом — «Бандит». Кто из украинских женщин кричит: «Мы тебя любим!».

Через несколько минут бронированный автомобиль полиции увозит Маркива в тюрьму.

На лице адвоката разочарование и гнев. «Я такого сумасшедшего приговора не видел за 56 лет своей карьеры адвокатом. Никогда. Это просто стыд. Хочется уехать из этой страны,» — возмущается делла Валле.

Суд, действительно, не принял во внимание ни одного смягчающего обстоятельства.

Адвокат Виталия Маркива Раффаэле делла Валле. Фото: Алексей Никулин / Громадское

После решения суда ассоциация, а также Федерация итальянской прессы, основанный Роккелли коллектив фотографов Сesura Lab и родственники погибшего получат денежную компенсацию от государства Украина. По словам главы ассоциации Паоло Перуккини, «своим приговором суд установил истину на основе представленных доказательств. Неважно, речь идет об одном евро или о миллионе евро компенсации. Главное, что суд защитил права тех, кто работает с информацией».

Адвокат Раффаэле делла Валле планирует подать апелляцию после того, как суд Павии опубликует мотивировочную часть приговора — на это у него 90 дней.

Ольга Токарюк, «Громадское». Полная версия, больше фото и видео — здесь.

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