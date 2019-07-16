Язык угроз

В понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза на последнем перед летним перерывом заседании обсудили иранскую «ядерную сделку», которая оказалась под угрозой после выхода из нее США. Тегеран требует, чтобы европейцы придумали способ сохранить сделку, а в противном случае грозится снова обогащать уран на прежнем уровне. США настаивают, что сделка в нынешнем виде и так никому не нужна. Германия, Франция и Великобритания уверены, что сделка — единственный способ обезопаситься от иранской ядерной угрозы.

Так называемая иранская «ядерная сделка» — «Совместный всеобъемлющий план действий» (СВПД) — была заключена в 2015 году семью странами: Германией, Великобританией, Францией, США, Россией, Китаем и Ираном. Предполагалось, что Иран отказывается от обогащения урана, сокращает уже имеющиеся запасы обогащенного урана, уничтожает две трети центрифуг и допускает инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои объекты. Взамен с Ирана частично снимаются санкции, и он может снова участвовать в международной торговле, в том числе, продавать нефть.

В августе прошлого года, однако, США в одностороннем порядке вышли из сделки. Дональд Трамп назвал сделку «ужасной и односторонней» и выставил новые условия: Иран должен полностью отказаться от обогащения урана, отпустить всех американских граждан, которые находятся в заключении, вывести военных из Сирии, прекратить сотрудничество с террористическими группировками. Иран назвал эти условия неприемлемыми, и США возобновили санкции — по сути, они касаются всех торговых операций с Ираном и сделок с использованием иранской валюты. Запрет касается не только американских компаний. США пообещали, что любые европейские компании, которые продолжат торговать с Ираном, тоже попадут под санкции — то есть, для них будет закрыт американский рынок.

Тяжеловодный реактор в Араке (Иран). Фото: EPA-EFE

Для европейских компаний это не смертельный, но ощутимый удар: некоторые — в том числе, французская нефтегазовый гигант Total, французский Airbus, немецкие Siemens и Daimler с 2015 года успели начать сотрудничать с Ираном. Многие компании после заявления США решили не рисковать стабильным американским рынком — и разорвали контракты с Ираном.

Европейские чиновники всеми силами стараются не допустить бегство европейских компаний из Ирана.

Во-первых, это денежные потери и удар по европейской экономике. Во-вторых, и это главное, такая ситуация совершенно не устраивает Иран: они отказались от обогащения урана ради международной торговли, а американские санкции, по сути, их этой возможности лишают.

Несколько раз с моменты выхода США из «ядерной сделки» Тегеран угрожал возобновить обогащение урана. Так, еще прошлый летом глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи предупредил, что вскоре начнется строительство нового объекта для производства центрифуг. На прошлой неделе представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Иран начнет постепенно повышать уровень обогащения урана (предел, оговоренный «Совместным всеобъемлющим планом действий», — 3.67 %). По словам Али Рабии, у участников «ядерной сделки» есть 60 дней, чтобы придумать, как сохранить сделку в том виде, в котором это будет интересно Ирану. «Если европейцы и американцы не хотят выполнять свои обязательства, мы также снизим степень своей приверженности этой сделке и вернемся к тому, что было четыре года назад», — заявил в понедельник спикер Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди.

Такие заявления и действия со стороны Ирана очень беспокоят европейцев. Накануне встречи с коллегами министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который в выходные провел телефонные переговоры с Ираном, заявил, что сделка «еще не мертва».

«Ирану потребуется около года на разработку ядерного оружия,

— считает он. — Мы полагаем, что все еще есть небольшое, хоть и сужающееся пространство, чтобы сохранить сделку».

При этом у Великобритании с Ираном свои проблемы. Недавно британские моряки остановили в Гибралтарском проливе иранский танкер с нефтью, который направлялся в Сирию. В субботу Джереми Хант пообещал, что танкер будет освобожден, если Иран гарантирует, что нефть не будет доставлена в Сирию.

В воскресенье Великобритания, Германия и Франция выпустили совместное заявление, в котором выразили «огромную обеспокоенность решением Ирана накапливать и обогащать уран в объемах, не предусмотренных соглашением».

«В мае 2018 года мы недвусмысленно выразили свое сожаление и опасения по поводу решения США выйти из СВПД и вновь ввести санкции против Ирана, в то время как Иран придерживался своих обязательств — как регулярно, вплоть до прошлого месяца, сообщали наблюдатели МАГАТЭ, — говорится в заявлении. — С мая 2018 года три наших страны приложили все усилия, чтобы работать с оставшимися участниками сделки и обеспечить иранским гражданам возможность получить экономическую выгоду от СВПД».

Под усилиями, о которых говорится в заявлении, подразумевается, в том числе механизм INSTEX (Инструмент поддержки торгового обмена), запущенный совсем недавно с целью обхода американских санкций. По сути, этот механизм предполагает возможность бартерного обмена между Ираном и европейскими странами — без денежных транзакций. При этом с европейской стороны в качестве продавца и покупателя могут выступать разные страны, которые потом, если нужно, рассчитаются между собой. В понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини отметила, что механизм INSTEX открыт и для третьих стран, за пределами ЕС. По ее словам, несколько стран уже выразили желание присоединиться.

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Правда, сейчас по этому механизму Иран может продавать или покупать лишь некоторые товары — прежде всего, медикаменты и продукты. Торговля иранской нефтью — а это главная экспортная статья для Тегерана — механизмом не предусмотрена, по крайней мере, пока. И поэтому механизм в этом виде Иран не удовлетворяет.

Интересно, что обсуждая проблему сделки, европейские чиновники возлагают вину на обе стороны — США и Иран, по сути, уравнивая их в ответственности за происходящее. «Иран принял плохое решение в ответ на плохое решение США выйти из сделки и вернуть санкции», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. О том же говорится в совместном заявлении трех стран, где они призывают «всех участников остановиться и задуматься о последствиях своих действий». Вашингтону такая риторика вряд ли понравится.

Тем времени Джереми Хант уже пообещал, что участники «ядерной сделки» — Великобритания, Германия, Франция, Россия и Китай — соберутся «очень скоро», чтобы обсудить дальнейшие отношения с Тегераном.