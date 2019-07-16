Занимал высшее положение в преступной иерархии
Смена фамилии не спасла вора в законе от тюремной камеры
Ирек Муртазинспецкор
В понедельник, 15 июля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Олега Медведева, обвиняемого по статье 210.1. УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии», введенной в Уголовный кодекс в апреле этого года и предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.
Медведев О.Н — это 54-летний Олег Шишканов, известный в криминальном мире как вор в законе Шишкан, он же Олег Раменский. После появления в УК статьи 210.1 Шишканов сменил фамилию, но это не помогло. В ночь на понедельник Шишканова-Медведева задержали оперативники ФСБ в деревне Поповка Раменского района Подмосковья.
Официальный представитель Следственного комитета России Светланы Петренко сообщила РИА Новости, что Шишканов «причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи».
Впрочем, причастность Шишканова к этому преступлению отрабатывалась еще в 2012 году — дело в том, что, по версии следствия, у криминального авторитета был совместный бизнес с убитой, но потом возник конфликт.
В 2012 году по какой-то причине не удалось собрать доказательства причастности Шишканова к убийству. Возможно, что их нет и сейчас. В противном случае в ходатайстве следствия об аресте Шишканова-Медведева, скорее всего, были бы и другие статьи УК, а не только «авторитетная» 210.1.
Доказать, что Шишканов занимает «высшее положение в преступной иерархии», конечно, проще.
В криминальном мире хорошо известно, что свой первый и пока последний тюремный срок Олег Шишканов получил в 1982 году, в 18 лет, за изнасилование и убийство.
Десять лет Шишканов отсидел от «звонка до звонка» в мордовском Дубравлаге, Владимирском централе и Чистопольской тюрьме особого режима, считавшимися самыми суровыми советскими тюрьмами и колониями. Освободился в 1992 году, а уже через год, в 1993-м, на воровской сходке в столичном гостиничном комплексе «Измайлово» влиятельный в преступном мире вор в законе Шакро Молодой «короновал» 28-летнего Олега Шишканова в воры в законе.
Арест Шишканова-Медведева не стал неожиданностью. После внесения в УК статьи 210.1 многие криминальные авторитеты покинули Россию. Хотя на свободе их и так было немного. Из почти ста воров в законе около семи десятков находятся в колониях и тюрьмах. Олег Шишканов, видимо, тоже собирался улететь из страны и затеряться, возможно, поэтому и сменил фамилию. Но не успел.
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