Пошли в фарватере

Вечером в воскресенье на канале «Украина» показали запись интервью Петра Порошенко. Экс-президент отвечал на вопросы журналистки в кулуарах очередного саммита Украина–ЕС, который состоялся в Киеве. Цитировать же «вещие» слова Порошенко стали в понедельник, когда агентства сообщили о визите в Киев российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

«…Имею информацию, что на 90 процентов наши моряки могут быть освобождены до дня выборов, 21 июля. Молюсь, чтобы это было. И мне все равно, кто при этом на себя натянет одеяло и на кого Путин возложит в связи с избирательным процессом причину или позитив. Я очень хочу, чтобы дома оказались наши герои», — сказал Петр Алексеевич.

Никаких деталей — в частности, откуда такие сведения, Порошенко не открыл. Хотя намек читался: «одеяло» Кремль собирается натянуть на Зеленского, чтобы одно из его главных предвыборных обещаний оказалось исполненным, а вот об истинной цене этой гуманитарной акции общество узнает позже, по факту.

Как известно, 11 июля, по инициативе украинской стороны, состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России. Содержание беседы известно лишь в общих чертах, от пресс-секретарей. Днем раньше в Киев приехал по личной инициативе, как он сам подчеркнул в интервью RT, Алексей Венедиктов. Главреду «Эха Москвы» не только удалось посетить в СИЗО человека, которого он никогда прежде не видел и чьи политические взгляды не разделяет, — главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского (последний обвиняется в покушении на государственную измену и ведении подрывной информационной деятельности против Украины), но и увидеться с неназванными людьми из окружения Зеленского. Им Венедиктов вручил письмо матери Вышинского главе государства. «Адресату передали», — почти сразу отчитался перед аудиторией главред «Эха» в Telegram. Комментариев от офиса президента Зеленского (нынешнее название администрации) не последовало.

Кирилл Вышинский. Фото: РИА Новости

«Записочка от Путина»

В минувший понедельник, в день очередного заседания Подольского районного суда столицы по делу Вышинского, в Киев прилетела Татьяна Москалькова. 20 марта, накануне президентских выборов в Украине, она посещала предыдущее судебное заседание. Надеялась, что по ходатайству адвокатов меру пресечения главному редактору РИА «Новости Украина» изменят на домашний арест, и выражала готовность обсуждать с коллегой, Людмилой Денисовой, тему защиты прав граждан, которые находятся на территории России и Украины в местах лишения свободы. Переходить от теории к правозащитной практике Москалькова мандата не имела. Теперь гостья (Денисова выставила видео начала беседы в фейсбук) дала понять — ее полномочия выросли: «Мы с вами действуем в фарватере того диалога, который начался. Очень важно, чтобы у нас с вами находились механизмы, инструментарий для того, чтобы помогать людям». Денисова и вовсе выступила с анонсом, заявив, что коллега явилась «с хорошими новостями и за хорошими новостями».

Тему развила Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора, резонансным постом в фейсбуке. По ее мнению, стоило ожидать, что Кирилл Вышинский «официально, по решению суда, выйдет на волю».

Прокуратура и прежде выражала опасения: тогда он может просто сбежать из Украины, а ведь обвинение просит для Вышинского 12 лет тюрьмы. В июне Конституционный суд Украины разрешил применять к подозреваемым в госизмене и терроризме более мягкие меры пресечения — отреагировал на жалобу народного депутата Надежды Савченко, которая не так давно сидела в СИЗО по аналогичным статьям, а сейчас баллотируется в Раду.

Сарган считала, что «хорошая новость» готовилась в зале суда (дальше цитата)

«благодаря привезенному российским журналистом письму мамы и, наверное, маленькой записочке, переданных в руки президенту. Поскольку потом состоялся и сам телефонный разговор между Владимиром и Владимиром. Кирилл Вышинский важен для Путина. Он значит для Путина больше, чем все украинские пленные. Именно поэтому одного только Вышинского можно было бы обменять на 24 украинских моряка (почти 250 дней в плену, письма матерей, жен и детей не замечены Путиным, проигнорировано даже решение суда ООН выпустить украинцев), на украинского журналиста Романа Сущенко (более 1000 дней в плену, письма жены и детей не замечены Путиным), на украинского режиссера Олега Сенцова (более 5 лет в плену, ни письма, ни акции мировых кинематографистов и актеров, ни массовые или одиночные протесты с требованием освободить Сенцова не замечены Путиным). На всех вместе! Одного Вышинского!» — заключила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины.

Когда государственная чиновница, служащая в такой структуре, фактически сообщает о подозрении — президент страны действует «по записочкам от Путина», — заявление Порошенко выглядит логично.

Подготовка компромисса

После встречи, которая длилась около трех часов, омбудсмены не сделали, как планировалось, совместного заявления, зато вышли на брифинг.

Денисова заявила, что они с Москальковой договорились об оказании независимой медицинской помощи и дополнительном обследовании граждан Украины, политзаключенных Эдема Бекирова, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Попова, Владимира Дудки и Станислава Клыха, а также, при необходимости, военнопленных украинских моряков. Речь шла о Василии Сороке, Андрее Артеменко и Андрее Эйдере, которые пострадали во время захвата их российскими силовиками в ноябре 2018 года, и больном диабетом Юрии Будзило.

Пообещали 16 июля, уже в Москве, в офисе Москальковой, обменяться списками пленных, находящихся, соответственно, на территории РФ и Украины, и провести верификацию. Денисова подтвердила: фамилии всех пленных украинских моряков в списках для обмена есть. В среду она вместе с родными моряков намерена присутствовать на суде, где рассмотрят изменение или продление арестованным меры пресечения.

Задержанные украинские моряки во время рассмотрения Мосгорсудом жалобы на продление их ареста. Фото: РИА Новости

Татьяна Москалькова попросила Людмилу Денисову повторить сказанное по-русски, «чтобы было понятно русскоязычному населению Украины и российским гражданам».

Она же сообщила журналистам: из 50 россиян, плененных на территории Украины, «двадцать три у нас, слава богу, уже на свободе». 27 человек — в местах лишения свободы, из них 13 отбывают наказание, остальные ждут решения судов либо результатов апелляций. По данным МИД Украины, в российском плену сейчас более 70 украинцев, это без учета военных моряков и граждан, попавших в тюрьмы на оккупированной части Донбасса.

Затем Москалькова отправилась в Подольский суд, где Кириллу Вышинскому должны были продлить либо изменить меру пресечения. У входа в здание собрались десятки активистов, достаточно резко выражавших свое несогласие с возможным освобождением обвиняемого из-под стражи.

Многие листали ленту фейсбука, поэтому требовали гарантий: если Вышинского выпустят в Киеве, то пусть моряков, Сенцова и Сущенко немедленно освободят в России, по-иному не бывать!

Наружную охрану усилили бойцами полицейского спецназа, внутри за порядком следили нацгвардейцы. Но эмоции проявлять не пришлось. Один из членов судейской коллегии, как оказалось, задействован в другом процессе, находился в совещательной комнате, поэтому заседание перенесли на 19 июля. Адвокат Вышинского подтвердил журналистам, что намерен ходатайствовать об освобождении своего клиента под личное обязательство, прокурор — на продолжении ареста без права выхода под залог.

Кирилл Вышинский (в центре) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. Фото: РИА Новости

В комментариях для прессы Татьяна Москалькова отвергла возможность варианта, описанного Ларисой Сарган:

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин против таких подходов, когда о людях говорят как об обменном фонде. И сам Кирилл Вышинский говорит, что не согласен ни на какие обмены, будет добиваться оправдательного приговора».

Она добавила, что надо искать другие «правовые и моральные механизмы», благодаря чему «люди вернутся домой, в семьи». До сих пор, замечу, только украинская сторона в лице Ирины Геращенко, уполномоченной президентом Петром Порошенко заниматься на переговорах в Минске урегулированием военного конфликта на Донбассе, выступала против термина «обмен», называя его унизительным.

Российский омбудсмен напомнила: 25 июня Россия направила Украине ноту о том, что военных моряков могут отпустить, если они гарантированно станут участвовать в предварительном и судебном следствии в Москве. Так выражался компромисс?

Как известно, МИД Украины не довел документ до сведения президента Зеленского, а ответная нота внешнеполитического ведомства — «Считаем это предложение неприемлемым и таким, что обостряет спор между Украиной и Россией по иммунитету военных кораблей» — послужила поводом для публичного скандала главы государства с министром Климкиным, ушедшим ныне в «политический отпуск». В партии Зеленского «Слуга народа» вообще назвали министра иностранных дел саботажником процесса возвращения моряков, чем лишь подтвердили существование нескольких конкурирующих направлений тайной дипломатии на данном направлении.

Тут надо вспомнить о законопроекте, предложенном Святославом Вакарчуком, лидером партии «Голос» (по данным разных социологических центров, она то занимает высокие позиции в рейтинге, то оказывается на грани проходного барьера.). В «Голосе» хотят расширить статью УК «Государственная измена» — криминализовать сепаратные переговоры с государством-агрессором Россией «без надлежащих полномочий органов власти».

Но фронтмен «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук никому не собирался уступать звание главного освободителя пленных и переговорщика с Кремлем. Недавно он заставил вновь заговорить о своем потенциале, когда, демонстративно игнорируя запреты-разрешения официального Киева, вернул из плена боевиков троих военных и одного гражданского.

Две внутренние пиар-инициативы, связанные с подконтрольными Медведчуку телеканалами — попытка провести телемост с «Россией 1» и показать пропагандистский фильм Оливера Стоуна об Украине, — под натиском радикально настроенной общественности провалились.

Частые поездки кума Путина в Москву давали основание думать, что возвращение его, например, с моряками на борту частного самолета — тот вклад президента России в украинские выборы, который родственники могли бы себе позволить. Но после телефонного, без посредников, общения глав государств эта опция для Медведчука потеряна. Теперь общественное мнение все баллы в случае успеха добавит не ему, а Зеленскому.