«Рот свой прикрой!»

Хамовнический районный суд Москвы 15 июля оштрафовал на 31 тысячу рублей независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину за участие в протестной акции у Мосгоризбиркома с требованием допустить оппозиционных кандидатов к участию в осенних выборах. Ее задержали в воскресенье вечером и завели сразу два административных дела — по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления») и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Заметив некорректные данные в документах, в знак протеста Галямина порвала протоколы. За это полицейские оставили ее на ночь в отделе полиции.

Слушания административных дел были назначены на полдень, однако в суд Галямину так и не привезли, отложили заседание до 16 часов. Но и после 16.00 ОВД «Хамовники» затянуло с оформлением материалов, и в суд Галямина с адвокатом Михаилом Бирюковым приехали лишь поздним вечером. К тому моменту депутат почти сутки находилась под стражей.

Вместе с задержанной и ее адвокатом в суде появилась женщина в строгом костюме и черных очках. Как выяснилось, в воскресенье она принимала участие в оформлении документов на Галямину в отделе полиции. Перед заседанием она с кем-то обсуждала дело независимого кандидата:

— Это у вас, что ли, тут административка слушается?

— Да, у нас тут «политика», — отвечала та.

Саму Галямину у зала суда ждала группа поддержки:

— Ты в отличной компании. Тут много хороших людей задержали, — поприветствовал ее журналист Александр Рыклин.

Перед началом заседания Галямина рассказывала, что впервые оказалось в ОВД на 20 часов, была шокирована ужасными условиями содержания в камере — «грязно и тараканы бегают». «Сотрудники полиции решили отомстить и оставили меня на ночь в ОВД. У меня пытались отобрать лекарства. Мне пришлось вызвать скорую, чтобы медики объяснили им, что астматиков нельзя оставлять без лекарств», — рассказывала Галямина.

С трехчасовой задержкой рассмотрение административных дел началось за закрытыми дверями — без журналистов и публики. Хотя заседание было открытое. Слушатели и журналисты стали требовать пустить их на процесс, но приставы преграждали вход.

«Рот прикрой свой, малой!» — говорил одному из сторонников Галяминой пристав.

После вмешательства пресс-службы суда дежурная судья Марина Сырова согласилась пустить всех в зал. Она уже в это время исследовала материалы по первому административному делу Галяминой — за проведение несогласованной акции.

— В какой момент я могу протестовать? — спрашивала судью Галямина.

— Я вам дам слово, — отвечала Сырова и продолжила оглашать материалы дела.

Правонарушение Галяминой заключалось в том, что она опубликовала пост на своей странице в фейсбуке с призывом прийти «на встречу с избирателями» в Новопушкинский сквер 14 июля, в то время как власти Москвы акцию не согласовали.

Защитник просил прекратить административное производство и ходатайствовал о вызове сотрудников полиции, которые задерживали Галямину и составляли на нее протокол. Судья Сырова отказала в этом сразу с места.

«Мое задержание было произведено у Мосгоризбиркома. Мы там с моими избирателями находились с целью встретиться с председателем избиркома (Валентином Горбуновым. — Ред.). Это является нашим законным правом и не может никем ограничиваться», — Галямина категорически была не согласна с предъявленным правонарушением.

Судья Сырова провела в совещательной комнате целый час. Итог: штраф 30 тысяч рублей.

Сразу же судья рассмотрела второе административное дело Галяминой — «неповиновение полиции». Согласно материалам дела, она «воспрепятствовала» полицейским при составлении ими протоколов о ее задержании.

«Воспрепятствование» выразилось в том, что Галямина порвала эти документы.

«В ОВД «Хамовники» мы оказались в 20.30, те данные, которые были в протоколе, не соответствуют действительности. Нас поместили в актовый зал в 22.15, никаких протоколов не оформляли. Мне предъявили их на изучение, я прочитала, они содержали ложную информацию. Я просила переписать, сотрудники полиции мне очень грубо в этом отказали», — пояснила свой поступок Галямина и отметила, что не признает вину.

Ее показания подтвердил свидетель Владимир Уралов, которого судья согласилась допросить. Он рассказал, что находился в автозаке вместе с Галяминой, их долгое время держали в автобусе. А в 21.51 он позвонил в полицию и пожаловался на бездействие. Через полчаса всех задержанных завели в отдел и до поздней ночи оформляли протоколы.

На второе решение судье Сыровой снова потребовался час. На протяжении часа Галямина давала указания своему помощнику, каждый раз заканчивая предложение «если меня не арестуют». Спустя час в зал внезапно зашли приставы, Галямина, оглянувшись, осторожно произнесла, что «за ней пришли». Но судья оставила ее на свободе и назначила штраф — 1000 рублей.

В тот же момент Юлия Галямина радостно сообщила, что ей только что кто-то перевел на карту 36 тысяч рублей — на штрафы.

Впрочем, решения Хамовнического суда она все равно намерена обжаловать.