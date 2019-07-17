Коммунисты всех стран, сливайтесь!

В № 52 «Новой» мы рассказали про «Банкхаус Эрбе», финансовый бутик постсоветской номенклатуры, небольшой московский банк, который был, судя по всему, продан дважды. Впрочем, этот неприятный факт отрицали и покупатели, «дочка» чешско-словацкого «Джей энд Ти Банка», и продавец, Валентина Романова, дочь члена Политбюро ЦК КПСС и супруга бывшего заместителя генпрокурора РФ. Она даже звонила в редакцию, грозила связями мужа и «разборками со Следственным комитетом».Несмотря на этот драматизм и на то, что российский бизнесмен Павел Комиссаров, ранее уплативший за контрольный пакет «Банкхаус Эрбе» 13,7 миллиона долларов, но не добившийся ни акций, ни возврата денег, уведомил об этом неприятном обстоятельстве зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, сделка была закрыта. Более того, новые собственники начали процесс реорганизации, то есть скоро «финансовый бутик» юридически прекратит свое существование.

О начале процедуры реорганизации регулятор сообщил еще 17 июня. По ее итогам, если все пройдет гладко, акции «Банкхаус Эрбе» будут погашены, а значит, претендовать на них не сможет никто. Формально у такого решения не может быть противников. Ведь, как указано на сайте ЦБ, «Джей энд Ти» владеет 100% акций «Банкахаус Эрбе» и вроде как может делать с ними все, что захочет. Но, естественно, эту точку зрения не разделяет Павел Комиссаров. Он обратился с новым письмом на имя Дмитрия Тулина, в котором сообщает, что в производстве Арбитражного суда г. Москвы находится дело о признании права собственности Комиссарова Павла Николаевича и его доверителей на 59% акций «Банкхаус Эрбе». Как указано в документе, «по условиям договора купли-продажи акций Сосновская М.Р., Нерознак Ю.В. и Попов А.Е. приобретали контроль над компаниями ООО «Император-2000», ООО «Глобал Экспресс» и ООО «Кевин-М», в совокупности владеющими 59,0897% акций банка, путем назначения их новыми бенефициарами компании МЕНАЛ ФАУНДЭЙШН — ​100% акционера компании МЕНАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, являвшегося мажоритарным участником, владельцем 99,9% долей всех трех юридических лиц — ​ООО «Император‑2000», ООО «Глобал Экспресс» и ООО «Кевин-М».

Соответственно, утверждает Комиссаров, «Джей энд Ти» как минимум до окончания судебного разбирательства не может считаться владельцем 100% акций «Банкхаус Эрбе», а Сосновская, Нерознак и Попова не давали согласия на процедуру реорганизации. Соответственно, она тоже может быть оспорена в суде.

Производство по делу № А40–142391/19–158–1180 начато еще 27 июня, предварительное заседание состоится 13 августа. А вот проверка ЦБ, по данным наших источников, придет в банк уже сегодня, в среду. Все это ставит массу вопросов к ходу и возможному результату процедуры реорганизации.

А покупатели кто?

На этапе подготовки предыдущей публикации мы направляли запрос в «Джей энд Ти», чтобы выяснить позицию банка относительно сделки. И получили довольно оригинальный ответ, суть которого сводится к двум пунктам. Во-первых, «Джей энд Ти» ничего не известно о конфликте между Комиссаровым и Романовой. Во-вторых, зампред правления «Джей энд Ти Банка» Криницын потребовал от редакции «направить подготовленный текст до его публикации с целью исключения возможных претензий». Мы, конечно, этого не сделали, потому что цензура в России запрещена Конституцией. Но нам стало интересно, что же представляет собой это учреждение.

J&T Banka — ​финансовый конгломерат из Восточной Европы, который прописан в Словакии, но работает также в Чехии (где располагается штаб-квартира) и многих других странах. У него, кстати, много общего с «Банкхаус Эрбе». В обоих случаях у истоков организаций стояли видные деятели коммунистических партий. Так, успеху J&T Banka во многом способствовали деятельность и, очевидно, связи его топ-менеджера Васила Шевца, отец которого, Йозеф Шевц, рано начал партийную карьеру. Выпускник экономфака МГУ и аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС в 28 лет стал заведующим отделом образования, науки и культуры ЦК компартии Словакии (в Чехословакии у братских народов были отдельные парторганизации). И даже после бархатной революции Йозеф остался одним из лидеров словацких коммунистов, пост почетного председателя местной компартии он сохраняет и сейчас.

Его сын Васил тоже получил образование в Москве, в МГИМО, и вскоре после этого пошел работать в структуры J&T, где сейчас дорос до члена совета директоров «Джей энд Ти Банк».

При личном участии президента

Любопытно, что в истории словацко-чешского конгломерата уже была очень громкая сделка с «коммунистическим» подтекстом. В 2015 году 10% J&T приобрела китайская компания CEFC. Это сейчас хорошо известно, что ее бывший владелец Е Цзяньмин оказался международным авантюристом, который использовал собственные связи в Народной армии и Коммунистической партии Китая для построения «из ничего» настоящей международной империи, превратившейся в бессмысленный набор разрозненных активов. В России CEFC была известна как реальный претендент на покупку 10%-ного пакета акций «Роснефти». Сделка не состоялась только потому, что в феврале 2018 года Е Цзяньмин был арестован на родине по обвинению в совершении многочисленных экономических преступлений.

Но в Чехии Е успел пустить корни поглубже. Во-первых, он стал экономическим советником президента республики Милоша Земана и консультировал его по участию в проекте «Новый шелковый путь» (то, что этот путь не проходил через Чехию, никого почему-то не смущало). Во-вторых, CEFC как раз успела купить 10% J&T и претендовала на контрольный пакет. Кстати, десятая доля капитала группы до сих пор принадлежит 10 гражданам КНР.

После ареста Е и крушения CEFC выяснилось, что отношения сторон не были такими уж безоблачными. В частности, J&T заявила, что китайцы взяли кредит в 11 миллиардов крон (440 миллионов евро) и не выплатили его. Тогда словацко-чешские финансисты попросту сместили совет директоров восточноевропейского представительства CEFC и установили в компании собственный кризис-менеджмент. Лихо?

Китайцы заявили «об имевшем место вражеском акте взятия контроля». Каковы бы ни были проблемы Е, ссориться с КНР всерьез и надолго никому не выгодно. Проблему пришлось разруливать самому президенту Земану (ну а что, надо быть разборчивее при выборе советников).

В апреле 2019 года Земан приехал с официальным визитом в КНР, кстати, в том числе чтобы каким-то образом вписаться в «Новый шелковый путь». Для солидности компанию президенту составлял лучший хоккеист в чешской истории Яромир Ягр. Пожалуй, наиболее результативная часть переговоров касалась как раз проблемы CEFC и J&T. Старую задолженность взялся погасить фонд CITIC: «Меморандум будет подписан во время посещения штаб-квартиры Bank of China. Эта финансовая группа станет гарантом предоставления финансовых средств, позволяющих инвестировать посредством CITIC Europe в Чехии. В значительные проекты в Чешской Республике в течение двух лет будет вложен в целом один миллиард долларов».

Как известно, Милош Земан — ​большой друг не только Китая, но и России. Возможно, теперь J&T будет играть в этой дружбе все возрастающую роль. Ведь «Банкхаус Эрбе» был закрытым финансовым бутиком для российской элиты. А «Джей энд Ти», получается, становится для нее новым окном в Европу. И немножко — ​форточкой в Китай.

Согласитесь, в условиях, когда российское государство объявило курс на национализацию элит и жесткий контроль над деньгами чиновников, такой сервис может быть нелишним. Но всерьез об этом можно будет говорить только после окончания разбирательств в арбитражном суде, ведь бутик, приобретенный J&T, имеет двойное дно.

Виктор Петров —

специально для «Новой»