Лидеры 28 стран ЕС на саммите в Брюсселе 2 июля избрали председателя Европейского совета, главу дипломатического ведомства ЕС и президента Европейского центрального банка, которых должен был утвердить (или не утвердить) Европарламент. На следующий день в Страсбурге Европарламент нового созыва избрал своего председателя. Эти пять человек, которые будут представлять Европейский союз и во многом определять его политику, составляют единый кадровый пакет, сбалансированный по политическому, географическому и даже гендерному принципам. Поэтому процесс подбора вылился в 48-часовой марафон специального саммита ЕС в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Stefan Sauer/picture alliance/dpa/TASS

Потомственная аристократка, доктор медицины, получившая второе образование в Лондонской школе экономики, ныне министр обороны Германии 60-летняя Урсула фон дер Ляйен сменит Жан-Клода Юнкера на посту председателя Европейской комиссии. Она возглавит исполнительную коллегию ЕС из комиссаров, курирующих отдельные направления политики, и огромный бюрократический аппарат, который следит за соблюдением договоров ЕС, готовит законопроекты, а после их принятия лидерами (или министрами) стран Союза и Европарламентом обеспечивает выполнение.

Фон дер Ляйен — относительный новичок в политике. Она вступила в Христианско-демократическую партию Германии (ХДС) только в 1990 году, а до того работала врачом-гинекологом или была домохозяйкой. Однако попав в политику, сразу стала стремительно продвигаться по карьерной лестнице. Кроме самой Ангелы Меркель она единственный член правительства, который работает в нем все время, начиная с 2005 года. Фон дер Ляйен — заместитель лидера правящей ХДС, и ее считали естественным преемником Меркель на посту канцлера или — фаворитом в гонке за пост генерального секретаря НАТО.

В последние годы, правда, ее звезда несколько потускнела на фоне споров о готовности Германии к военным операциям, аварии бундесверовских «Еврофайтеров» с гибелью летчика, спорного распределения оборонных контрактов и найма многочисленных внешних консультантов.

Фон дер Ляйен не было в числе кандидатов на ключевой пост ЕС, когда лидеры стран Союза собрались в воскресенье, 30 июня, на специальный саммит. Но к утру 2 июля стало очевидно, что из-за непреодолимых разногласий заготовленные кандидатуры не проходят, Евросоюзу грозит кризис управления, а лидерам его стран — кризис доверия. И тут из уст Эмманюэля Макрона прозвучало имя фон дер Ляйен.

Она устроила всех — за нее проголосовали главы 27 стран при одной воздержавшейся. Парадоксальным образом это была Меркель.

Она не имела права поддерживать свою ближайшую соратницу без согласия федерального правительства ФРГ, а ее младшие партнеры по коалиции — социал-демократы — заведомо против фон дер Ляйен, постоянно напоминая о ее огрехах на посту министра обороны, правой политической ориентации и, вообще, подозревая ее в некомпетентности.

Но Европейский совет решил, что фон дер Ляйен справится, особенно при двух первых заместителях: социалисте из Нидерландов Франсе Тиммермансе и представительнице датских либералов Маргрет Вестагер. Оба они были кандидатами на это место.

Фон дер Ляйен родилась и до 13 лет воспитывалась в Брюсселе, где работал в Еврокомиссии ее отец, училась в брюссельской европейской школе, поэтому свободно говорит по-французски. Потом пять лет училась в Англии и в Калифорнии и свободно владеет английским.

«Я глубоко пропитана духом Европы», — говорила она европейским парламентариям. В своих первых — после выдвижения — публичных заявлениях она сказала, что ЕС должен быть сильным и сплоченным, поскольку он борется на мировой арене «с растущим Китаем, непредсказуемой администрацией США и напористой Россией». ЕС основан на принципах и ценностях, считает она, его фундамент — верховенство права. Важно повысить конкурентоспособность экономики ЕС, а для этого необходимо продвигать реформу единого рынка, вкладывать средства в оборонные возможности, которые будут дополнять потенциал НАТО и позволят европейцам «быть более настойчивыми» по отношению к США.

Позицию фон дер Ляйен в отношении России многие в ЕС расценивают как жесткую, но есть нюансы.

В 2015 году она выступила против поставок Украине оружия, считая, что это только подогреет военный конфликт и даст повод для открытого вмешательства Кремля;

говорила, что Европа должна быть единой в поддержке Украины, но переговоры с Россией возможны;

защищала проект «Северный поток-2» от американского давления.

Фон дер Ляйен пообещала быть жестче в защите верховенства права, чем Юнкер, и реформировать провалившуюся систему предоставления убежища в ЕС.

У нее личная неприязнь к коммунистам и всему, что с ними ассоциируется. В конце 70-х годов, когда Западная Германия жила в страхе перед коммунистическим террором (Rote Armee Fraction) и ее отцу, в то время видному политику ФРГ, угрожали похищением дочери, Урсула отправилась учиться в Лондонскую школу экономики под псевдонимом Роз Лэдсон (так звали ее американскую прабабушку).

Фон дер Ляйен хотела бы видеть ЕС «объединенным государством Европы — по подобию федеративных Швейцарии, Германии или США». «Только так страны ЕС извлекут выгоду из размеров континента, договорившись по ключевым вопросам финансов, налогов и экономической политики… Может быть, не мои дети, но мои внуки будут жить в такой Европе».

Урсула фон дер Ляйен замужем за Хайко фон дер Ляйеном, профессором медицины, директором компании по продажам медицинской техники, который происходит из старинного графского рода. Супруги вырастили семерых детей — им сейчас от 20 до 32 лет.

Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Zuma\TASS

…Депутат, министр, мэр, лидер партии, премьер-министр Бельгии, а теперь вот и председатель Европейского совета — все это за 43 года.

Шарль Мишель, уходящий глава правительства Бельгии, избран председателем Европейского совета.

Его новая работа — предлагать политическую повестку дня дискуссий лидеров государств, вести заседания и пытаться найти компромисс по важнейшим вопросам политики ЕС. Он сменит в этой должности Дональда Туска.

«Шарль Мишель благодаря своему опыту премьер-министра Бельгии идеально подойдет для достижения консенсуса и формирования единства между государствами-членами», — сказал бывший «глава Европы» Туск после того, как лидеры ЕС достигли соглашения по поводу новых назначений.

Я часто встречался с его отцом, Луи Мишелем, когда тот в конце 90-х был министром иностранных дел Бельгии, а потом членом Европейской комиссии. Так что Шарль Мишель — политик потомственный. В 16 лет он вступил в Федерацию молодых либеральных реформаторов. В 18 на провинциальных выборах прошел в совет Валлонского Брабанта. Учился на юридических факультетах университетов Брюсселя и Амстердама, а затем зарегистрировался в коллегии адвокатов Брюсселя. Стал одной из ведущих фигур франкоязычных либералов, в 25 лет — министр, а в 2014 году, в 38 лет — самый молодой премьер-министр Бельгии.

В политической традиции Бельгии — сложной страны, разделенной по языку, богатству и политике, — не насаждение воли большинства, а поиск компромисса. Мишель, овладел искусством объединения непримиримых сторон в хрупкую коалицию. Хотя он и из франкоязычной половины Бельгии, но согласился возглавить правительство, в которое впервые вошли фламандские националисты.

«Это лидер, который сможет принимать новые форматы», — сказал о Мишеле президент Франции Макрон, который настаивает на «Европе разных скоростей». «Объединение ЕС при уважении национального разнообразия», — написал Мишель в Twitter, формулируя свою цель на посту председателя Евросовета.

Одним из первых вне ЕС поздравил Мишеля с избранием председатель КНР Си Цзиньпин. Он написал о блестящих перспективах китайско-европейского сотрудничества.

А бельгийцы тем временем сосредоточились на прозе: первое место в поисковиках занял запрос пользователей о зарплате главы Евросовета. 32 700 евро в месяц — всего-то. Ненамного больше, чем нынешние 24 250 евро премьер-министра маленькой Бельгии.

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Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Александр Щербак/ТАСС

От нового главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля не ожидают той мобильности, которая была присуща его предшественнице Федерике Могерини — она пять лет почти не вылезает из самолета: официальные визиты, международные форумы, горячие точки…

От Борреля ждут иного — что он посвятит больше времени согласованию позиций стран ЕС по международным проблемам.

Боррелю 72 года. Должность, которую он займет в ноябре, официально звучит так — Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности плюс зампред Еврокомиссии. Своего рода министр иностранных дел Союза, но только в той части, в какой страны-члены поделились с ним своим суверенитетом.

Боррель — мастодонт политической арены, последний выживший политик золотого века испанских социалистов. В правительстве Фелипе Гонсалеса в 1982–1996 годах он был министром общественных работ и курировал масштабную инфраструктурную программу. Родился в маленькой деревне в Каталонии в семье пекаря, с отличием окончил среднюю школу и потом изучал авиационную технику в Мадриде; в Стэнфорде (США) получил степень магистра, а затем переехал в Париж, где получил еще одну степень.

Политикой занялся еще во время каудильо Франко. Работал с 1972 года инженером в национальной нефтяной компании Испании и был избран одним из лидеров профсоюзов. В социалистическую партию вступил в 1974 году — еще при франкистском режиме. В 1979 году стал главой финансового департамента регионального правительства Мадрида, а в 1982 году лидер испанских социалистов Гонсалес пригласил его в правительство. Потом избирался депутатом Европарламента, а с 2004 по 2007 год был его председателем. После фактически ушел из политики, но события в родной Каталонии в 2017 году вернули его к активной деятельности — он выступил в защиту испанской конституции, активно боролся с сепаратизмом.

В прошлом году, когда правоцентристское правительство Испании пало, лидер социалистов Педро Санчес пригласил представителя старой гвардии Борреля в свой кабинет министром иностранных дел. И вот теперь имя Борреля — часть компромиссного пакета топ-менеджеров ЕС. Лидеров стран Евросоюза не смутил его возраст. Вероятно, они судили по его делам.

Он проявил ныне модный в Европе легкий антиамериканизм, не затрагивающий основ западных ценностей, но подчеркивающий самостоятельность европейцев.

Например, отверг требование США к Европе направить войска на Ближний Восток, прочел мораль администрации Трампа по поводу управления кризисом в Венесуэле, защищал Кубу в имущественном споре с Америкой, допустил несколько язвительных антиамериканских реплик, похвалил Иран за социально-экономические достижения.

Но главное, чего от него ждут европейские лидеры, — это решение проблемы Западных Балкан. ЕС обещал этим странам «европейскую перспективу». Но кроме Словении и Хорватии, уже принятых в ЕС, да Черногории, остальные — Албания, Северная Македония и Босния и Гецеговина — откровенно не соответствуют необходимым критериям, и в нынешнем — не лучшем своем состоянии — Евросоюз не способен их «переварить». Та же косовская проблема мешает ускорить процесс приема в ЕС Сербии, а переговоры зашли в тупик.

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Боррель — яростный противник сепаратистских движений, возможно, это поможет ему завоевать больше симпатии со стороны Белграда.

Отношение Борреля к России не сказать чтобы очень приятное: «Перед нами новый мир, который мы не могли представить пять лет назад. Трамп тогда еще не был президентом, не было Брексита. С тех пор много изменилось.

Наш старый враг, Россия, снова говорит «вот она я», и это опять угроза, и Китай тоже проявляет себя как противник».

Боррель теперь станет лицом ЕС — и вряд ли эту миссию сочтет за тягость любитель жизни, устремленный в будущее, который в июле прошлого года женился на своей давней подруге — председателе Испанской социалистической партии Кристине Нарбоне.

Давид-Мария Сассоли

Давид-Мария Сассоли. Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias/ТАСС

Член Европарламента с 2009 года, а с 2014-го — его зампред, 63-летний Давид-Мария Сассоли был известен разве что депутатам, поскольку председательствовал на пленарных заседаниях. Журналист, политолог по образованию, он работал сначала в римских газетах, с 1992 года — репортером канала TG3, а затем ведущим новостей на TG1.

3 июля он был избран председателем Европарламента.

Взлет Сассоли был неожидан. Главы государств и правительств на саммите ЕС 2 июля сходились во мнении — Европарламент должен возглавить Сергей Станишев, болгарин, председатель Партии европейских социалистов. Уроженец Херсона, выпускник МГУ, бывший премьер-министр Болгарии, обеспечил бы восточноевропейский баланс в пакете высших должностей ЕС. Но вопреки рекомендации лидеров 28 стран Станишев не выставил свою кандидатуру, решив посвятить себя укреплению Партии европейских социалистов. А его однопартийцы выдвинули Сассоли.

Таким образом, Европарламент уважил мнение лидеров стран, но только в части политического баланса, не обеспечив географический. Избран социалист, но не из восточноевропейской страны, а итальянец.

О политической позиции Сассоли, которая до сих пор мало кого интересовала, говорит его активное членство в межфракционной группе Европарламента по вопросам искоренения нищеты и защиты прав человека.

Сассоли женат, у него двое детей. Как истинный флорентиец он болеет за футбольный клуб «Фиорентина».