«Дело в том, что меня не существует»

После того, как избирательные комиссии отказали в регистрации независимым кандидатам в Мосгордуму, в социальных сетях стали появляться публикации с хештегом #московскиепризраки. Граждане, отдавшие свои подписи в поддержку кандидатов, публично изумлялись тому, что их, по мнению Мосгоризбиркома, не существует. На этапе проверки подписных листов избиркомы забраковали у демократов подписи реальных людей, найдя в них «несоответствия» после проверки по базам ГАС «Выборы» и МВД. Незарегистрированные кандидаты выкладывали фото протоколов, которые были заполнены членами комиссий и отправлены на проверку, — многие имена подписавшихся были исковерканы: где-то были продублированы или, наоборот, пропущены буквы, где-то — фамилия превращалась в отчество. Среди «москвичей с несоответствиями» оказались и многие известные люди.

В Мосгоризбиркоме заверили, что эти подписи позже засчитали, но кандидатам все равно не хватило их для регистрации. Однако как в сжатые сроки удалось перепроверить все забракованные подписи — в избиркоме не пояснили.

— На мой взгляд, это совершенно недостойная деятельность людей, которые организуют эту избирательную кампанию, — говорит «Новой» Виктор Шейнис, один из авторов Конституции и член политкомитета «Яблока». — Я не знаю, на каком основании забраковали мою подпись. Я всегда подписываюсь одинаково.

Моя подпись стоит рядом с подписью моей жены. Ее подпись учли, а мою — нет.

Это игра в подкидного дурака. Только подкидным дураком оказываются не те, кто хочет баллотироваться, а организаторы кампании.

Виктор Шейнис оставлял подпись за Елену Русакову, главу муниципального округа Гагаринский. Уже зная, что его подпись по какой-то неизвестной причине забракована, он приехал за заседание окружной комиссии, где принимали решение об отказе в регистрации Русаковой. Но его отказались выслушать.

— Считаю, что я и многие уважаемые люди поставлены в невероятное положение, — говорит Шейнис. — Я просто не могу подобрать вежливого термина.

Профессор ВШЭ Елена Лукьянова, один из основателей «Диссернета» Андрей Заякин, профессор Шанинки Григорий Юдин — подписи этих людей за независимых кандидатов также были забракованы.

— От штаба Русаковой я знаю, что моя подпись была признана подделкой, — рассказывает Юдин «Новой». —

Если [протестное] давление будет достаточно сильным — им придется отреагировать. Если не будет — они скажут «вам всем показалось».

Григорий Юдин опубликовал в своем Facebook фото, где он оставляет подпись, сидя за столом в штабе Русаковой. «Дорогие друзья! Со мной случилась большая неприятность. Дело в том, что меня не существует», — написал Юдин.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов во время пресс-конференции в Интерфаксе в среду, 17 июля, возмутился обвинениями в том, что подписи многих реальных москвичей были не засчитаны, назвал эту информацию «слухами» и заявил, что окружные комиссии были «лояльны» к кандидатам.

— Этот брак не попал в итоговые ведомости. Все перепроверили несколько раз, — заверил собравшихся журналистов член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. — Даже на заседаниях окружных комиссий кандидатам засчитывали по 10 подписей, вопрос — что их все равно не хватило. Госпоже Соболь тоже пошли навстречу, порядка 150 подписей [на заседании комиссии] ей зачли.

Однако даже при условии, что какая-то часть подписей все же была засчитана на заседании комиссии, возникает вопрос: как получилось так, что в массовом порядке были допущены подобные ошибки и опечатки в именах и адресах москвичей? И все ли подписи все-таки были восстановлены?

Напомним про «находки» Дмитрия Гудкова и кандидата из его же команды Александра Соловьева: оба кандидата публиковали фото протоколов с данными подписавшихся, которые были отправлены на закрытую от наблюдателей проверку по базам МВД. Для сравнения Соловьев выставил фото подписного листа, заполненного сборщиком подписей от руки, и перепечатанной на компьютере версии сотрудником комиссии: фамилия «Смекалин» превратилась в «Смекалкин», «Череваненко» в «Чеверяненко», а «Бердичевская» в «Тердичевскую». У Гудкова же в протоколах были менее замысловатые «опечатки»: как пример — «Марину» члены рабочей группы превратили в «Мирину».

Как еще получались «несоответствия»? По правилам заполнения строки в подписном листе избиратель, оставляющий подпись, сам должен вписать дату. Сборщиков подписей независимых кандидатов уличили в том, что даты проставлены якобы не рукой потенциального избирателя — эти находки принадлежат графологу, который сверяет почерки и решает, что дата написана не тем человеком. «Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Киселева. Я живу в районе Щукино. Я оставляла подпись за выдвижение в Московскую городскую думу Дмитрия Геннадиевича Гудкова. Я готова это подтвердить в любых инстанциях», — говорит на видео Екатерина Киселева, мама незарегистрированного кандидата от «Яблока» Анастасии Брюхановой, которой забраковали 517 подписей из-за подобных «несоответствий».

Мосгоризбирком подготовил статистику по незарегистрированным независимым кандидатам. Рекорд по подписям людей с «несуществующими/недействительными» паспортными данными принадлежит члену «Яблока», правозащитнику Андрею Бабушкину — 2845 подписей. Далее следует Александр Соловьев — 1591 подпись, следом еще один член «Яблока» Кирилл Гончаров — 1537 подписей с «несуществующими» и «недействительными» данными.

«Новой» также стало известно об избирателе Александре Фирсове, чью настоящую подпись за Константина Янкаускаса признали «недействительной». Однако совершенно случайно он узнал, что засчитали его подпись за другого кандидата в округе — Сергея Зверева, члена «Единой России». Только вот за единоросса Фирсов не подписывался.

— Один из моих хороших знакомых в территориально-избирательной комиссии Нагорного района (он имеет доступ к подписям) обнаружил мою подпись за Сергея Зверева. Но я ее не оставлял. Я подал заявление в полицию, мне выдали обратный талон, но прошло уже две недели, и я не знаю, есть ли у какой-то инстанции интерес к этому делу.

Тем временем кандидата Зверева зарегистрировали на выборы.

«А свою подпись за Константина Янкаускаса я оставлял при личной встрече с ним, — продолжает Фирсов. — Но платежный документ на подписные листы, который Янкаускас оплачивал 7 июля, фактически в первый день подписной кампании, во время проверки был подменен на другой документ — датированный 15 июля. С точки зрения комиссии, из этого следует, что все подписи в подписных листах, которые были заполнены в период с 7 по 14 июля, — недействительны».

В течение 10 дней после вынесения решения об отказе в регистрации кандидат имеет право подать жалобу в Мосгоризбирком и в суд.

«Тот орган, который рассматривает такое обращение, повторно проверяет все, что кандидат представил. Но если выяснится, что окружная комиссия слишком мягко отнеслась и не заметила какого-то нарушения — мы можем его заметить», — предостерег кандидатов член избиркома Дмитрий Реут. Горбунов заверил, что к кандидатам будут относиться лояльно, на рассмотрение жалоб глава Мосгоризбиркома пригласил представителей СМИ и при ответе на один из вопросов о публичности процесса напомнил, что никто не запрещал прессе присутствовать при проверке подписей. Хотя на прошлой неделе в Мосгоризбиркоме «Новой» ответили, что «избирательным кодексом это не предусмотрено». «Все жалобы мы рассматриваем публично, — заверил Горбунов. — Пожалуйста, приходите, будете сами наблюдать за рассмотрением».