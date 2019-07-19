«Дело в том, что меня не существует»
Избиратели рассказывают, как Мосгоризбирком отказал им в политическом бытии
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»
Татьяна Васильчуккорреспондент
После того, как избирательные комиссии отказали в регистрации независимым кандидатам в Мосгордуму, в социальных сетях стали появляться публикации с хештегом #московскиепризраки. Граждане, отдавшие свои подписи в поддержку кандидатов, публично изумлялись тому, что их, по мнению Мосгоризбиркома, не существует. На этапе проверки подписных листов избиркомы забраковали у демократов подписи реальных людей, найдя в них «несоответствия» после проверки по базам ГАС «Выборы» и МВД. Незарегистрированные кандидаты выкладывали фото протоколов, которые были заполнены членами комиссий и отправлены на проверку, — многие имена подписавшихся были исковерканы: где-то были продублированы или, наоборот, пропущены буквы, где-то — фамилия превращалась в отчество. Среди «москвичей с несоответствиями» оказались и многие известные люди.
В Мосгоризбиркоме заверили, что эти подписи позже засчитали, но кандидатам все равно не хватило их для регистрации. Однако как в сжатые сроки удалось перепроверить все забракованные подписи — в избиркоме не пояснили.
— На мой взгляд, это совершенно недостойная деятельность людей, которые организуют эту избирательную кампанию, — говорит «Новой» Виктор Шейнис, один из авторов Конституции и член политкомитета «Яблока». — Я не знаю, на каком основании забраковали мою подпись. Я всегда подписываюсь одинаково.
Моя подпись стоит рядом с подписью моей жены. Ее подпись учли, а мою — нет.
Это игра в подкидного дурака. Только подкидным дураком оказываются не те, кто хочет баллотироваться, а организаторы кампании.
Виктор Шейнис оставлял подпись за Елену Русакову, главу муниципального округа Гагаринский. Уже зная, что его подпись по какой-то неизвестной причине забракована, он приехал за заседание окружной комиссии, где принимали решение об отказе в регистрации Русаковой. Но его отказались выслушать.
— Считаю, что я и многие уважаемые люди поставлены в невероятное положение, — говорит Шейнис. — Я просто не могу подобрать вежливого термина.
Профессор ВШЭ Елена Лукьянова, один из основателей «Диссернета» Андрей Заякин, профессор Шанинки Григорий Юдин — подписи этих людей за независимых кандидатов также были забракованы.
— От штаба Русаковой я знаю, что моя подпись была признана подделкой, — рассказывает Юдин «Новой». —
Если [протестное] давление будет достаточно сильным — им придется отреагировать. Если не будет — они скажут «вам всем показалось».
Григорий Юдин опубликовал в своем Facebook фото, где он оставляет подпись, сидя за столом в штабе Русаковой. «Дорогие друзья! Со мной случилась большая неприятность. Дело в том, что меня не существует», — написал Юдин.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов во время пресс-конференции в Интерфаксе в среду, 17 июля, возмутился обвинениями в том, что подписи многих реальных москвичей были не засчитаны, назвал эту информацию «слухами» и заявил, что окружные комиссии были «лояльны» к кандидатам.
— Этот брак не попал в итоговые ведомости. Все перепроверили несколько раз, — заверил собравшихся журналистов член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. — Даже на заседаниях окружных комиссий кандидатам засчитывали по 10 подписей, вопрос — что их все равно не хватило. Госпоже Соболь тоже пошли навстречу, порядка 150 подписей [на заседании комиссии] ей зачли.
Однако даже при условии, что какая-то часть подписей все же была засчитана на заседании комиссии, возникает вопрос: как получилось так, что в массовом порядке были допущены подобные ошибки и опечатки в именах и адресах москвичей? И все ли подписи все-таки были восстановлены?
Напомним про «находки» Дмитрия Гудкова и кандидата из его же команды Александра Соловьева: оба кандидата публиковали фото протоколов с данными подписавшихся, которые были отправлены на закрытую от наблюдателей проверку по базам МВД. Для сравнения Соловьев выставил фото подписного листа, заполненного сборщиком подписей от руки, и перепечатанной на компьютере версии сотрудником комиссии: фамилия «Смекалин» превратилась в «Смекалкин», «Череваненко» в «Чеверяненко», а «Бердичевская» в «Тердичевскую». У Гудкова же в протоколах были менее замысловатые «опечатки»: как пример — «Марину» члены рабочей группы превратили в «Мирину».
Как еще получались «несоответствия»? По правилам заполнения строки в подписном листе избиратель, оставляющий подпись, сам должен вписать дату. Сборщиков подписей независимых кандидатов уличили в том, что даты проставлены якобы не рукой потенциального избирателя — эти находки принадлежат графологу, который сверяет почерки и решает, что дата написана не тем человеком. «Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Киселева. Я живу в районе Щукино. Я оставляла подпись за выдвижение в Московскую городскую думу Дмитрия Геннадиевича Гудкова. Я готова это подтвердить в любых инстанциях», — говорит на видео Екатерина Киселева, мама незарегистрированного кандидата от «Яблока» Анастасии Брюхановой, которой забраковали 517 подписей из-за подобных «несоответствий».
Мосгоризбирком подготовил статистику по незарегистрированным независимым кандидатам. Рекорд по подписям людей с «несуществующими/недействительными» паспортными данными принадлежит члену «Яблока», правозащитнику Андрею Бабушкину — 2845 подписей. Далее следует Александр Соловьев — 1591 подпись, следом еще один член «Яблока» Кирилл Гончаров — 1537 подписей с «несуществующими» и «недействительными» данными.
«Новой» также стало известно об избирателе Александре Фирсове, чью настоящую подпись за Константина Янкаускаса признали «недействительной». Однако совершенно случайно он узнал, что засчитали его подпись за другого кандидата в округе — Сергея Зверева, члена «Единой России». Только вот за единоросса Фирсов не подписывался.
— Один из моих хороших знакомых в территориально-избирательной комиссии Нагорного района (он имеет доступ к подписям) обнаружил мою подпись за Сергея Зверева. Но я ее не оставлял. Я подал заявление в полицию, мне выдали обратный талон, но прошло уже две недели, и я не знаю, есть ли у какой-то инстанции интерес к этому делу.
Тем временем кандидата Зверева зарегистрировали на выборы.
«А свою подпись за Константина Янкаускаса я оставлял при личной встрече с ним, — продолжает Фирсов. — Но платежный документ на подписные листы, который Янкаускас оплачивал 7 июля, фактически в первый день подписной кампании, во время проверки был подменен на другой документ — датированный 15 июля. С точки зрения комиссии, из этого следует, что все подписи в подписных листах, которые были заполнены в период с 7 по 14 июля, — недействительны».
В течение 10 дней после вынесения решения об отказе в регистрации кандидат имеет право подать жалобу в Мосгоризбирком и в суд.
«Тот орган, который рассматривает такое обращение, повторно проверяет все, что кандидат представил. Но если выяснится, что окружная комиссия слишком мягко отнеслась и не заметила какого-то нарушения — мы можем его заметить», — предостерег кандидатов член избиркома Дмитрий Реут. Горбунов заверил, что к кандидатам будут относиться лояльно, на рассмотрение жалоб глава Мосгоризбиркома пригласил представителей СМИ и при ответе на один из вопросов о публичности процесса напомнил, что никто не запрещал прессе присутствовать при проверке подписей. Хотя на прошлой неделе в Мосгоризбиркоме «Новой» ответили, что «избирательным кодексом это не предусмотрено». «Все жалобы мы рассматриваем публично, — заверил Горбунов. — Пожалуйста, приходите, будете сами наблюдать за рассмотрением».
Друзья!
«Новая газета» — одно из немногих СМИ России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Четыре журналиста «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Мы хотим, чтобы нашу судьбу решали только вы, читатели «Новой газеты». Мы хотим работать только на вас и зависеть только от вас.