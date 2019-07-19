Преступное сообщество не завязалось
Обвинения, предъявленные Шестуну, тяжкие, но ничего нового в них нет
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Леонид Никитинскийобозреватель, член СПЧ
18 июля бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.
Шестун, по словам его жены Юлии, усилил голодовку, отказавшись не только от пищи, но и от воды, и в следственный кабинет СИЗО его без сил внесли на носилках.
При этом врач констатировал «состояние средней тяжести», не исключающее следственных действий.
Акция связана, по-видимому, с приближением двух важных для Шестуна судебных заседаний: первое состоится 25 июля по уголовному делу, и там будет обсуждаться возможность изменения меры пресечения; второе — по гражданскому делу об обращении имущества Шестуна и других лиц в доход государства — пройдет 29 июля в апелляционной инстанции в Мосгорсуде.
Обвинение не содержит в себе ничего принципиально нового по сравнению с тем, о чем СК РФ информировал СМИ ранее. Шестуну инкриминируется мошенничество (ст. 159 УК РФ), связанное с незаконным выделением в 2008 году и с последующими операциями с четырьмя земельными участками на шоссе при въезде в Серпухов (Шестун указывает, что документы по участкам подписывал не он). Эта фактура ранее интерпретировалась как превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), а мошенничество — более тяжкое преступление.
Кроме того, в деле есть эпизод взятки (ст. 290 УК РФ), которую якобы передавала Шестуну за общее покровительство начальник отдела спорта районной администрации Татьяна Гришина. Сопутствующим и тяжким обвинением остается ст. 174.1 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате преступления, а также незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), — что логично в контексте иска, предъявленного Генеральной прокуратурой об изъятии имущества Шестуна.
При этом обращает на себя внимание тот факт, что Шестуну и его предполагаемым сообщникам (дело в отношении них выделено в отдельное производство в связи с тем, что обвиняемые находятся в розыске) не предъявлено обвинение по крайне тяжелой ст. 210 УК РФ об организации преступного сообщества, между тем как этой статьей следствие при допросах пугало некоторых свидетелей из Серпуховского района. Да и инкриминируемые обвинения в ходе суда могут несколько сдуться — так же, как оценка стоимости подлежащего изъятию имущества Шестуна с первоначальных 10 млрд рублей, о которых Генпрокуратура сначала заявила для СМИ, снизилась в том иске, который был рассмотрен пока в первой инстанции Красногорским судом, до 2,56 млрд.
Защита Шестуна, по-видимому, будет настаивать если не на оправдании, то на том, что все действия Шестуна должны квалифицироваться по другим и более мягким статьям УК.
«Новая» продолжает следить за этим уголовным делом, а в ближайших номерах планирует опубликовать материал, уточняющий сведения по гражданскому делу о «10 миллиардах Шестуна».
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