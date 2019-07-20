Всех на всех — сейчас или никогда
Смена власти в Киеве и предчувствие «транзита» российской власти открывают окно возможностей для обмена пленными
Алексей Полухиншеф-редактор
Уже больше пяти лет конфликт между Москвой и Киевом (в который на разных уровнях вовлечены миллионы людей, от политиков и военных до беженцев и контрабандистов) находится в горячей стадии. В такой, когда каждый день люди гибнут, теряют кров, привычный образ жизни, здоровье — физическое и душевное. Или — попадают в плен. Необязательно в строгом юридическом смысле, описанном в международных конвенциях. В этом строгом смысле войны на востоке Украины и не было. Но пленные — реальны. Да, сейчас они уже не сидят «на подвалах», а отбывают срок или ждут приговора, чаще всего за преступления, не считающиеся «военными». Но если они и были совершены, то потому, что война — была. А значит, это либо пленные, либо заложники.
Собственно, статус-кво сохраняется уже года три, и «обменный фонд» не сильно сократился, а громких кейсов только прибавилось: взять хотя бы дела Кирилла Вышинского, обвиняемого Киевом в госизмене, или украинских моряков.
Символично, что именно с них может начаться процесс освобождения заложников обеими сторонами. В последние годы президентства Порошенко об этом не стоило и говорить — стороны прониклись абсолютным неприятием друг друга. Новый президент Украины, да еще накануне выборов Рады, да еще и без политического опыта, конечно, вынужден маневрировать, но он нашел силы и возможность как минимум инициировать диалог, позвонив Владимиру Путину. А Путин поднял трубку — и, по словам тезки, вспомнил о необходимости обмена «всех на всех». Конечно, у сторон есть существенные различия в понимании того, кто здесь «все», но как минимум тактически совпадает готовность к реальным действиям по обмену.
Зеленский позиционирует себя как антипода Порошенко, который был без сомнения «военным» президентом. Путин может быть соотнесен только с самим собой (такая у нас политическая культура), и в этом смысле Путин эпохи намечающегося транзита куда как более миротворец, чем Путин эпохи покорения Крыма. Сейчас Кремль занят внутренними проблемами и в геополитике позволительна и даже полезна некоторая «оттепель».
Не уверен, что наши народы и особенно наши политики заслужили этот шанс, но надо использовать его, пока дает история.
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