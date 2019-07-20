В поисках «формулы»

19 июля Подольский районный суд Киева продлил содержание под стражей еще на два месяца, то есть до 19 сентября, без права внесения залога обвиняемому в государственной измене Кириллу Вышинскому, главному редактору РИА «Новости-Украина».

Ход заседания выглядел так. Ходатайство адвокатов и Вышинского — отпустить из-под стражи под личное обязательство — отклонили. Адвокат Андрей Доманский ссылался на то, что у его подзащитного на содержании родители и ребенок и что он «пользуется уважением в журналистской среде». По словам защиты, Вышинский не имел намерений скрываться от правосудия, да и обвинение не представило доказательств того, что Кирилл планирует побег из страны. Главред РИА «Новости-Украина» утверждал: личного обязательства будет достаточно для того, чтобы выйти из СИЗО, а в завершении суда он сам заинтересован, потому что хочет защитить свои честь и достоинство и намерен заниматься журналистикой дальше.

Прокуроры парировали: «о родителях и детях нужно было думать, когда давал согласие на содействие агрессии России», и возражали — уважение к Вышинскому со стороны коллег «ограничивается пропагандистским ресурсом Russia Today».

Как сообщает корреспондент «Би-би-си-Украина», на вопрос об отношении к возможности обмена на Олега Сенцова Кирилл Вышинский ответил, что не может это комментировать — «незнаком с такой точкой зрения». Впрочем, добавил, что слышал об этой идее еще во время первых обысков в киевском офисе РИА «Новости-Украина».

Адвокаты заявили, что подадут апелляцию на решение суда о продлении ареста.

Кто сделает первый шаг?

Жесткий политический пинг-понг в верхах по теме пленных — свидетельство того, что стороны начали, по крайней мере, поиск решения.

Накануне президент Украины прямо за рулем «Теслы» записал видеоблог — сообщил некоторые подробности своего телефонного разговора с президентом России. В частности, рассказал о предложении Владимира Путина провести обмен пленными в формате «всех на всех». «Всех на всех» мы обязательно сделаем. Но давайте сначала вернем тех, кто в России, в Крыму. И начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг возвращения к диалогу и реальный мощный шаг к прекращению войны», — заметил Зеленский.

На видеопослание отреагировали в Кремле — комментарием пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: «Конечно же, возвращение Вышинского могло бы быть прекрасным первым шагом. Вообще, любые действия по освобождению людей будут только приветствоваться». При этом Песков высказал предположение, что «понимание идеальной формулы «всех на всех» у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах. Потому экспертам предстоит сблизить это понимание. И тогда реализация станет более возможной».

Как передал корреспондент агентства УНИАН в РФ, на просьбу уточнить, в чем же выражаются эти отличия, Песков объяснил: «В людях, кого считают «всеми». В Киеве считают одних, в России — других, и наоборот». О том, входит ли в список Олег Сенцов, пресс-секретарь российского президента говорить не стал — «не хочу переходить на персоналии». Об украинских военных моряках вообще не вспомнил.

К тому моменту Лефортовский суд Москвы уже продлил им арест еще на три месяца, по-прежнему игнорируя решение Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая — дескать, инцидент в Керченском проливе не принадлежит к его юрисдикции. Но родственники моряков, которые вместе с омбудсменом Людмилой Денисовой присутствовали на заседании Лефортовского суда, рассказали журналисту канала «1+1», что ситуация заметно смягчилась. «Никто меня не отодвигал, меньше грубости со стороны конвоиров. Мне удалось даже подойти к той клетке, где их держат, и подержать (сына) за руку, — делилась одна из матерей. — Мы даже конфеты смогли передать, хоть это категорически нельзя!»

Украинский омбудсмен Людмила Денисова передала в МИД РФ на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова личное обязательство относительно 24 моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО. Омбудсмен написала в фейсбуке: «Остаются другие форматы освобождения моряков из-под стражи. В частности, такое право имеет следователь, и если будут договоренности и политическая воля — это произойдет. В УПК РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или обязательство поручителя».

Зато недавно назначенный Зеленским представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный просил через прессу всех причастных «снять розовые очки» и перестать анонсировать освобождение моряков через день, через два и так далее. «Это не просто тяжелый — тяжеленный процесс. Моряки находятся за рамками Минского процесса, по ним есть решение Международного трибунала, есть диалог между президентом Зеленским и президентом Путиным. Украинская сторона настаивает на безусловном исполнении этого решения. Ситуация понятна», — заключил он.

Представитель Украины в Контактной группе Роман Бессмертный. Фото из личного архива / Facebook

Потому следующим «броском» стала реакция Офиса президента Украины на слова Пескова: «С большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первом шаге доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно».

Президент Зеленский продолжил партию: «Если мы говорим о доброй воле и хотим, чтобы все это произошло в ближайшее время, — мы готовы обменять Кирилла Вышинского. Сенцов — это как пример. Но это не разменная монета», — сказал он журналистам во время посещения министерства обороны Украины. И снова напомнил, что освобождение Сенцова и Вышинского должно состояться одновременно. Позиция по морякам следующая: их просто надо вернуть, «Россия должна выполнить свои обязательства».

На сайте российского омбудсмена Татьяны Москальковой появилось напоминание: «Вышинский категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет. Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий».

До заседания Подольского суда в Киеве оставались считанные часы…