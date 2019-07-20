«Вы никто! Вас нет! Но мы-то есть»

На проспекте Сахарова прошел крупнейший за последнее время оппозиционный митинг под лозунгом «За допуск на выборы»: «Белый счетчик» насчитал больше 22 тысяч человек, МВД — 12 тысяч. На согласованной с московскими властями акции задержали не менее шести человек. Один из них несовершеннолетний, другого избили и сломали руку. На улицу людей вывело нежелание Мосгоризбиркома допускать на выборы в Московскую городскую думу независимых кандидатов: Любовь Соболь, Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса. Всю неделю с прошлого воскресенья москвичи протестуют.

Пропускай и допускай

Подходить к рамкам металлоискателей со стороны площади Трех вокзалов начинают уже к половине первого. Пускать — лишь через полчаса. В 2 часа дня — анонсированное время митинга — площадь только начинает заполняться. Тысячи людей пытаются пройти через рамки. Со сцены требуют быстрее проверять протестующих, люди скандируют: «Пропускай!». За последнюю неделю эта кричалка много раз меняла свое значение: от требования допустить независимых кандидатов на выборы до желания пройти внутрь Мосгоризбиркома.

Помимо баннеров с именами кандидатов, плакатов «Я имею право на выбор» и «Допускай!», организаторы выдают участникам свистки.

Я тоже получаю свисток. На мой вопрос, зачем он нужен, женщина отвечает: «В конце узнаете».

Участникам на входе раздавали свистки. По замыслу организаторов участники митинга должны были освистать власть. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас со сцены обвиняет правоохранителей в том, что они специально затягивают пропуск людей через рамки — очередь растянулась…

— Хочу обратиться к сотрудникам полиции и Росгвардии, которые намеренно задерживают людей на рамках, — начинает он свое выступление. — Вы жрёте гнилую капусту и картошку, которой вас кормит Золотов (Намек на расследование Навального о госзакупках для Росгвардии по завышеным ценам. — Ред.). Мы здесь за достоинство, в том числе ваше. Прекратите это немедленно и пустите людей на митинг!

В 14:15 «Белый счетчик» говорит о семи тысячах прошедших через рамки. Люди продолжают стоять в очереди. У сцены развеваются флаги — флаг России, «Бессрочного протеста», «Яблока», флаги с требованием люстрации.

— Люди в субботу, в такую хорошую погоду не поехали на дачу, а пошли на митинг за свою свободу выборов, — выступает кандидат в Мосгордумы Анастасия Брюханова. — Вообще-то я и сама люблю дачу, люблю собирать грибы, но вместо этого я целый месяц собирала подписи.

У нее обнаружили 21% бракованных подписей: графологи находили подписи в пустом поле, признали недействительной подпись ее родной матери, а также посчитали, что один ее избиратель родился в 36551 году. «Вся эта история про то, что они нам говорят: «Вы никто! Вас нет!» Но мы-то на этой площади — и мы есть!».

«Мы есть!» — скандируют ей в ответ протестующие.

Собравшиеся на проспекте Сахарова перед началом митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Избирательная кампания в Мосгордуму в этот раз построена вокруг самовыдвиженцев: от партии власти на выборы не пошел никто. Официально баллотируются либо скрытые единороссы, которые не афишируют свою партийную принадлежность, либо кандидаты при поддержке московской мэрии, либо спойлеры от маргинальных партий.

— Кто-то из вас ставил подписи за «Коммунистов России»? — спрашивает людей кандидат от «Яблока» Кирилл Гончаров.

— Нет!

— За партию «Зеленые»?

— Нет!

— За самовыдвиженцев? (Люди в замешательстве молчат.) Я имею в виду «самовыдвиженцев» от власти! (Смеются.)

«Можно ли запретить Любовь?»

К трем часам дня за рамками металлоискателей собралось несколько тысяч человек — они всё еще не могут попасть на митинг, который уже в самом разгаре. Пока со сцены выступают незарегистрированные кандидаты, люди за рамками скандируют: «Пропускай!»

На проспекте Сахарова, как и на Трубной, мужчина раздает всем желающим бумажные сердца со словами: «Любовь — это свобода». У другого участника акции — плакат «Любовь не запретить».

Любовь Соболь пришла на митинг на седьмой день голодовки. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь протестующие встречают криками «За Любовь!». Последние дни на Трубной она отказывалась выступать из-за плохого самочувствия. Сегодня все же вышла на сцену, несмотря на седьмой день голодовки.

— Нам говорили, что у оппозиции 2% поддержки, — говорит Соболь. — Что у оппозиции нет позитивной повестки. Что мы не соберем подписи. Но мы смогли. Мы собрали в полупустой Москве наши подписи. Честно и законно. И сейчас мне говорят, что у меня брак больше, чем у [Дмитрия] Булыкина и [Сергея Троицкого] Паука, что мои подписи — рисовка. Что подпись моей сестры, которая живет в Пресненском районе, — рисовка!

Выступление далось ей с трудом: интервью после этого она давала, сидя на стуле.

— В связи с предыдущим оратором я не могу вас не спросить: можно ли запретить Любовь? — задает вопрос протестующим Алексей Навальный.

— Нет! — отвечают ему.

— Могут ли графологи запретить Любовь? Рабочие группы могут запретить Любовь? Мы собрались здесь ради любви и закона.

Алексей Навальный: «Мне становится уже тесновато, но я нахожу в этом большой плюс. Наконец-то мы вместе!». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Навального ждали на протестах с прошлого воскресенья — не было ни дня, чтобы из гущи протестующих не раздался вопрос: где Навальный? Сам он объясняет отсутствие тем, что его бы сразу задержали, а он не хотел делать такого подарка московским властям. Совсем недавно он отсидел очередные 10 суток за участие в несогласованном марше в поддержку Ивана Голунова. Изначально ему хотели предъявить организацию акции, к которой он не имел никакого отношения.

Навальный признается со сцены, что ревнует к вниманию властей к независимым депутатам: «Раньше я был эксклюзивным парнем. Меня власть не видит, я для них официально никто. А потом мэрские выборы [в 2018 году] — на них не пустили Яшина и Гудкова. Я думаю: блин, Дима, Илья, не надо лезть на мой пьедестал, — говорит политик под смех протестующих. — А две недели назад еще 28 человек признали никем — их [существование] не признали графологи».

«Людьми второго сорта» посчитали и 150 тысяч человек, оставивших подписи за независимых кандидатов, продолжает Навальный.

«Мне становится уже тесновато, но я нахожу в этом большой плюс. Наконец-то мы вместе! Наконец мы одной крови».

Навальный пообещал вместе со своими сторонниками выйти к мэрии в следующую субботу, 27 июля, если оппозиционных кандидатов не зарегистрируют на выборах.

Свистки в деле

Илья Яшин, которому также отказали в регистрации, во время выступления на митинге. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В половину четвертого на проспекте Сахарова уже 20 тысяч человек — люди продолжают стоять в очереди на вход. Часть рамок начали убирать и выключать — по заявке митинг должен был длиться до четырех часов.

Последним на сцену выходит Илья Яшин. Людей он встречает словами: «Я вообще вас не слышу. Думаете, Собянин вас услышит, если я не слышу?»

— Нас много лет приручали, — негодует со сцены Яшин. — Приучали чувствовать себя чужими в этой стране. Нам говорили: вам здесь нет места. Это выученная беспомощность. Нам говорили — убирайтесь. Многие уехали, но мы с вами здесь. Мы стоим друг за друга и за свои права. Мы никуда не бегаем, потому что мы в своем праве.

Когда на сцену вышли все независимые кандидаты, выступавшие сегодня, Яшин повторил ультиматум. Неделю на принятие решения избиркому: «Дальше — либо выборы, либо мы придем еще».

Митинг заканчивается предложением Руслана Шаведдинова: «Мы должны освистать эту власть, мы должны ее поменять!» Тысячи протестующих одновременно свистят в свистки.

По данным «Белого счетчика» в митинге поучаствовали 22 тыс. человек. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»