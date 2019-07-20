«Вы никто! Вас нет! Но мы-то есть»
Двадцать тысяч человек вышли на митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
Лилит Саркисянкорреспондентка отдела политики
На проспекте Сахарова прошел крупнейший за последнее время оппозиционный митинг под лозунгом «За допуск на выборы»: «Белый счетчик» насчитал больше 22 тысяч человек, МВД — 12 тысяч. На согласованной с московскими властями акции задержали не менее шести человек. Один из них несовершеннолетний, другого избили и сломали руку. На улицу людей вывело нежелание Мосгоризбиркома допускать на выборы в Московскую городскую думу независимых кандидатов: Любовь Соболь, Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса. Всю неделю с прошлого воскресенья москвичи протестуют.
Пропускай и допускай
Подходить к рамкам металлоискателей со стороны площади Трех вокзалов начинают уже к половине первого. Пускать — лишь через полчаса. В 2 часа дня — анонсированное время митинга — площадь только начинает заполняться. Тысячи людей пытаются пройти через рамки. Со сцены требуют быстрее проверять протестующих, люди скандируют: «Пропускай!». За последнюю неделю эта кричалка много раз меняла свое значение: от требования допустить независимых кандидатов на выборы до желания пройти внутрь Мосгоризбиркома.
Помимо баннеров с именами кандидатов, плакатов «Я имею право на выбор» и «Допускай!», организаторы выдают участникам свистки.
Я тоже получаю свисток. На мой вопрос, зачем он нужен, женщина отвечает: «В конце узнаете».
Кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас со сцены обвиняет правоохранителей в том, что они специально затягивают пропуск людей через рамки — очередь растянулась…
— Хочу обратиться к сотрудникам полиции и Росгвардии, которые намеренно задерживают людей на рамках, — начинает он свое выступление. — Вы жрёте гнилую капусту и картошку, которой вас кормит Золотов (Намек на расследование Навального о госзакупках для Росгвардии по завышеным ценам. — Ред.). Мы здесь за достоинство, в том числе ваше. Прекратите это немедленно и пустите людей на митинг!
В 14:15 «Белый счетчик» говорит о семи тысячах прошедших через рамки. Люди продолжают стоять в очереди. У сцены развеваются флаги — флаг России, «Бессрочного протеста», «Яблока», флаги с требованием люстрации.
— Люди в субботу, в такую хорошую погоду не поехали на дачу, а пошли на митинг за свою свободу выборов, — выступает кандидат в Мосгордумы Анастасия Брюханова. — Вообще-то я и сама люблю дачу, люблю собирать грибы, но вместо этого я целый месяц собирала подписи.
У нее обнаружили 21% бракованных подписей: графологи находили подписи в пустом поле, признали недействительной подпись ее родной матери, а также посчитали, что один ее избиратель родился в 36551 году. «Вся эта история про то, что они нам говорят: «Вы никто! Вас нет!» Но мы-то на этой площади — и мы есть!».
«Мы есть!» — скандируют ей в ответ протестующие.
Избирательная кампания в Мосгордуму в этот раз построена вокруг самовыдвиженцев: от партии власти на выборы не пошел никто. Официально баллотируются либо скрытые единороссы, которые не афишируют свою партийную принадлежность, либо кандидаты при поддержке московской мэрии, либо спойлеры от маргинальных партий.
— Кто-то из вас ставил подписи за «Коммунистов России»? — спрашивает людей кандидат от «Яблока» Кирилл Гончаров.
— Нет!
— За партию «Зеленые»?
— Нет!
— За самовыдвиженцев? (Люди в замешательстве молчат.) Я имею в виду «самовыдвиженцев» от власти! (Смеются.)
«Можно ли запретить Любовь?»
К трем часам дня за рамками металлоискателей собралось несколько тысяч человек — они всё еще не могут попасть на митинг, который уже в самом разгаре. Пока со сцены выступают незарегистрированные кандидаты, люди за рамками скандируют: «Пропускай!»
На проспекте Сахарова, как и на Трубной, мужчина раздает всем желающим бумажные сердца со словами: «Любовь — это свобода». У другого участника акции — плакат «Любовь не запретить».
Кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь протестующие встречают криками «За Любовь!». Последние дни на Трубной она отказывалась выступать из-за плохого самочувствия. Сегодня все же вышла на сцену, несмотря на седьмой день голодовки.
— Нам говорили, что у оппозиции 2% поддержки, — говорит Соболь. — Что у оппозиции нет позитивной повестки. Что мы не соберем подписи. Но мы смогли. Мы собрали в полупустой Москве наши подписи. Честно и законно. И сейчас мне говорят, что у меня брак больше, чем у [Дмитрия] Булыкина и [Сергея Троицкого] Паука, что мои подписи — рисовка. Что подпись моей сестры, которая живет в Пресненском районе, — рисовка!
Выступление далось ей с трудом: интервью после этого она давала, сидя на стуле.
— В связи с предыдущим оратором я не могу вас не спросить: можно ли запретить Любовь? — задает вопрос протестующим Алексей Навальный.
— Нет! — отвечают ему.
— Могут ли графологи запретить Любовь? Рабочие группы могут запретить Любовь? Мы собрались здесь ради любви и закона.
Навального ждали на протестах с прошлого воскресенья — не было ни дня, чтобы из гущи протестующих не раздался вопрос: где Навальный? Сам он объясняет отсутствие тем, что его бы сразу задержали, а он не хотел делать такого подарка московским властям. Совсем недавно он отсидел очередные 10 суток за участие в несогласованном марше в поддержку Ивана Голунова. Изначально ему хотели предъявить организацию акции, к которой он не имел никакого отношения.
Навальный признается со сцены, что ревнует к вниманию властей к независимым депутатам: «Раньше я был эксклюзивным парнем. Меня власть не видит, я для них официально никто. А потом мэрские выборы [в 2018 году] — на них не пустили Яшина и Гудкова. Я думаю: блин, Дима, Илья, не надо лезть на мой пьедестал, — говорит политик под смех протестующих. — А две недели назад еще 28 человек признали никем — их [существование] не признали графологи».
«Людьми второго сорта» посчитали и 150 тысяч человек, оставивших подписи за независимых кандидатов, продолжает Навальный.
«Мне становится уже тесновато, но я нахожу в этом большой плюс. Наконец-то мы вместе! Наконец мы одной крови».
Навальный пообещал вместе со своими сторонниками выйти к мэрии в следующую субботу, 27 июля, если оппозиционных кандидатов не зарегистрируют на выборах.
Свистки в деле
В половину четвертого на проспекте Сахарова уже 20 тысяч человек — люди продолжают стоять в очереди на вход. Часть рамок начали убирать и выключать — по заявке митинг должен был длиться до четырех часов.
Последним на сцену выходит Илья Яшин. Людей он встречает словами: «Я вообще вас не слышу. Думаете, Собянин вас услышит, если я не слышу?»
— Нас много лет приручали, — негодует со сцены Яшин. — Приучали чувствовать себя чужими в этой стране. Нам говорили: вам здесь нет места. Это выученная беспомощность. Нам говорили — убирайтесь. Многие уехали, но мы с вами здесь. Мы стоим друг за друга и за свои права. Мы никуда не бегаем, потому что мы в своем праве.
Когда на сцену вышли все независимые кандидаты, выступавшие сегодня, Яшин повторил ультиматум. Неделю на принятие решения избиркому: «Дальше — либо выборы, либо мы придем еще».
Митинг заканчивается предложением Руслана Шаведдинова: «Мы должны освистать эту власть, мы должны ее поменять!» Тысячи протестующих одновременно свистят в свистки.
акции «допускай!» в москве идут уже неделю
14 июля прошла первая «встреча с кандидатами» в Новопушкинском сквере. Накануне окружные избиркомы нашли недействительные подписи у независимых кандидатов в Мосгордуму. Количество бракованных подписей превышало допустимый лимит и не позволяло их зарегистрировать. В ответ на это кандидаты потребовали встречи с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым и организовали несанкционированную, с точки зрения властей, встречу с избирателями. Люди дошли по Тверской до мэрии Москвы, постучали в ее дверь, потом добрались до МГИКа. Там они разбили сидячий лагерь.
Вечером протестующих разогнали. Полиция поняла, что они намерены остаться на ночь — поддержать Любовь Соболь, объявившую в тот день голодовку. Она заявила, что будет там ночевать — полицейские, казалось, не восприняли это всерьез. Всё изменилось, когда привезли палатки. «Винтили» с дубинками, заламывали руки, били задержанных в автозаке.
38 задержанных в этот день (включая саму Соболь, Илью Яшина, Юлию Галямину и Ивана Жданова) не помешали людям выйти на улицу снова. С понедельника по пятницу сторонники регистрации независимых кандидатов собирались на Трубной площади. Несогласованные акции проходили в формате встречи с кандидатами: на площади были и зарегистрированные кандидаты, которые поддерживают своих коллег. Не допущенные до выборов политики отказываются признавать отказ в регистрации — они подают или готовят апелляции в МГИК, а затем в ЦИК.
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