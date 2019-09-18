«Как мои дети будут жить без мамочки?»

Я, Людмила Гордеева, мама четверых детей, и у меня очередной рецидив рака. Чтобы продолжать бороться и жить, мне нужна помощь.

Так случилось, что когда я села писать это письмо о помощи, мне пришло сообщение, что от рака умерла моя близкая знакомая. У нее тоже было четверо детишек, средние наши девочки ходили в одну секцию, а младшая дочка даже еще не пошла в школу. Сейчас смотрю на последнее от нее сообщение, которое она мне прислала два месяца назад: «…через 2 химии обследование, а там по результатам…, а в целом, слава Богу, дети растут, жизнь кипит!..» Эти слова я перечитываю вновь и вновь, как же хочется, чтобы так все и оставалось… в горле у меня стоит ком, слезы душат и перед глазами ее дети… Как они будут жить без мамочки? Этот вопрос уже несколько лет не выходит у меня из головы.

А еще за последние полгода с таким же диагнозом, как у меня, умерла близкая знакомая нашей семьи, вторая жена моего папы — и просто знакомые знакомых… Становится очень страшно. Я готова бороться до конца. Я хочу всегда быть рядом со своими детьми, заботиться, оберегать, помогать во всем, крепко прижимать к себе и дарить им свою любовь.

Все случилось шесть лет назад. У меня появились первые боли в животе, меня долго лечили таблетками, а когда случился через несколько месяцев приступ, врачи предположили, что у меня грыжа, не проведя должного обследования, и сделали экстренную операцию. Но в ходе операции выяснилось, что причина боли — опухоль в кишечнике.

Как только я очнулась в послеоперационной палате, то услышала слова, которые унесли мое сознание как будто в космос: «У вас не грыжа, а опухоль, и жить вам осталось не больше года».

В такой момент морально справиться очень нелегко, но когда я вернулась домой и увидела своих детей, я поняла, что у меня просто нет выбора — я должна жить! С тех пор я прошла нечеловеческие испытания: три тяжелейшие операции в Израиле, включая удаление правой доли печени, более 20 курсов био- и химиотерапии, 3 радиохирургии…

И конечно, без помощи добросердечных людей я бы никогда не справилась, так как на это лечение ушли огромные деньги.

К сожалению, последнее обследование показало, что у меня снова появились метастазы. Израильские врачи говорят, что главное, это правильное и своевременное лечение и пока вернувшееся заболевание в той стадии, что с ним можно бороться. Но время идет, и могут произойти необратимые процессы. Срочно нужна операция, стоимостью 42 тысячи долларов.

Мне очень хочется, чтобы так всегда и продолжалось, как сказала моя близкая знакомая: «Дети растут, и жизнь кипит!»