Новые печальники земли русской

Пока российская либеральная общественность привычно сокрушается об очередном «сливе протеста», московское оппозиционное лето этого года прорастает крупным плодом в совершенно неожиданном для этой общественности месте. 17 сентября вырвавшийся из-под контроля патриархии православный сайт «Правмир» публикует открытое письмо более чем 40 клириков Московского и 1 клирика Константинопольского патриархатов с осуждением насилия власти в отношении мирных демонстрантов в Москве. Этот смелый нравственный протест против бесчеловечности режима, наконец сформулированный еще живой, не раздавленной частью российского духовенства, стал глотком свежего воздуха и принял совершенно угрожающий для патриархийной бюрократии масштаб. К утру 19 сентября под открытым письмом стояло уже 117 подписей!

Кто эти люди? Организаторы акции решили не выводить ее за сословно-клерикальные рамки — среди подписавшихся нет мирян или хотя бы псаломщиков, только священники и диаконы. Но ведь именно эта среда наиболее скомпрометирована в глазах оппозиционно настроенной части общества своим раболепством перед властью, лживыми оправданиями «с евангельской точки зрения» любых преступлений режима. Только единичные представители духовенства решились в 2012 году заступиться за участниц панк-молебна «Богородица, Путина прогони!», напомнив, что церковь — это институт прощения и любви, а не репрессий и ненависти.

Заклейменные патриархом «предателями в рясах», эти единичные представители понесли тогда суровое наказание, потеряв свои приходы…

«Лучшие люди» церкви молчали, когда российские «ихтамнеты» вторглись на территорию братской Украины убивать «за русский язык», когда отторгались территории не менее братской Грузии, когда сотнями задерживали крымских татар на оккупированном полуострове или когда массово возбуждали уголовные дела против Свидетелей Иеговы (запрещены в РФ — прим. ред.) и пытали их за одно лишь «неправильное» исповедание веры.

После десятилетий компромиссов с преступными и далекими от всякой морали, тем более — евангельской, режимами очень нелегко будет духовному сословию в России «восстановить свое честное имя». Но оно все-таки сделало первый шаг — дай Бог, чтобы он не стал последним.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Среди подписавших открытое письмо есть известные и авторитетные в церковном народе пастыри: протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых Космы и Дамиана напротив мэрии Москвы, где спасали протестующих от омоновских дубинок 27 июля; выдающийся библеист протоиерей Леонид Грилихес, уехавший служить в Брюссель; протоиерей Андрей Лоргус; директор Института христианской психологии, популярный духовный писатель из Беларуси архимандрит Савва (Мажуко); миссионер-китаист из Гонконга протоиерей Дионисий Поздняев; известный среди московской интеллигенции протоиерей Алексий Уминский; член Московской Хельсинкской группы протоиерей Георгий Эдельштейн…

Но есть и так называемые простые батюшки с городских и сельских приходов разных епархий России и Украины, около 15 подписавшихся — из стран дальнего зарубежья. Учитывая массовость движения, церковное начальство уже не сможет подвергнуть его участников прямым репрессиям. Теперь оно, а не пресс-служба патриарха или «отдел пропаганды» Владимира Легойды будет выражать «точку зрения церкви» на реально беспокоящие общество проблемы.

Авторы открытого письма отталкиваются от древнего понятия «печалования», которое упомянуто и в современном Уставе РПЦ как «долг патриарха». Это явление возникло в средневековой Руси с ее жесткими нравами, когда слово Московского митрополита, а позже — патриарха, вовремя сказанное перед великим князем или царем, смягчало участь невинно осужденных. По сути, это проповедь евангельского всепрощения и любви к врагам — в реальных политических условиях.

Широко известных случаев, когда современные патриархи (Алексий II или Кирилл) вспомнили бы о своем «долге печалования», нет.

Авторы открытого письма возвращают «печалованию» его исконный смысл: «Судебные разбирательства, — пишут они, — не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью». Клирики констатируют систематическое запугивание граждан России властями и абсолютную несоразмерность политически мотивированных приговоров реальной тяжести правонарушений.

Первая реакция патриархии на «дерзость» духовенства была вполне предсказуемой. В ночь на 18 сентября зампред Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал письмо «политической декларацией» и обличил подписавших его в том, что они встали на «легкий путь» смешивания политической риторики и евангельских цитат.

В тот же день появился ответ бывшего профессора МГИМО Андрея Зубова, студентом которого был когда-то Кипшидзе. Напоминая о некоторых фактах из биографии церковного чиновника, Андрей Зубов констатирует:

«Вы не смогли преодолеть соблазн, Вы поддались ему. Соблазн этот — жить не по совести во Христе, а по желанию угождать начальству, власти века сего…

Не покупайте ценой временного благополучия бесславия уже здесь, в Церкви земной, и лишения части в Церкви небесной». Ответ Кипшидзе своему бывшему наставнику был кратким и жестким: «Никаких «наставников» в академической среде у меня никогда не было!»

Фото: РИА Новости

Более гибкую позицию занял пресс-секретарь патриарха Владимир Легойда. Вероятно, его позиция отражает понимание патриархом серьезности положения и массовости движения. С одной стороны, он осудил наличие под открытым письмом подписей клириков, живущих «в Австрии, Белоруссии, Гонконге, Испании, России (!) или на Украине». С другой — сообщил, что «Правозащитному центру Всемирного русского народного собора» поручено озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их прав в ходе судебного процесса и в случае в необходимости оказать им квалифицированную правовую помощь».

Ничем подобным этот псевдоправозащитный центр никогда ранее не занимался, будучи созданным для лоббирования интересов Московской патриархии, в частности, при строительстве новых храмов в парковых зонах, и для «борьбы с сектами». Глава этого центра Роман Силантьев высказался о данном ему поручении еще более резко, чем Кипшидзе: «Надо сначала разобраться в ситуации, а потом выступать с резкими заявлениями…

Наш священник в Гонконге комментирует не местные беспорядки, а московские. Хотелось бы услышать его позицию по столкновениям полиции с митингующими именно там».

Очевидно, с таким настроением невозможно будет заниматься реальной защитой политзаключенных, тем более в форме христианского «печалования» перед властью. (Между прочим, главой Всемирного русского народного собора является лично патриарх Кирилл.)

Московская патриархия как учреждение остается производным Кремля. Но нравственного единства в ее рядах нет. И за это — огромная благодарность авторам открытого письма, которое, несомненно, войдет в историю как этап духовного сопротивления репрессивному режиму.