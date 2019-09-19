Меч-кладенец против дрона

Фото: SalamPix/ABACA/TASS

Атака ракет и дронов на крупнейший в мире завод по очистке нефти в Абкайке на востоке Саудовской Аравии в ночь на 14 сентября завершилась беспрецедентным успехом. Отгрузка нефти на экспорт сократилась вдвое (5,7% мирового рынка), и это почувствовали все крупнейшие страны. Тот, кто организовал нападение, показал всем, как «влиять» на мировую экономику современными и недорогими военными технологиями.

Мир вступает в новый этап технологической истории. Из заявления главы Минэнерго Новака явствует, что Россия теперь, возможно, пересмотрит стандарты безопасности на многих объектах промышленности. Надо понимать, что тяжелый опыт Великой Отечественной войны до сих пор диктует свои условия. Переработка и добыча нефти у нас, например, не могут находиться в одном месте — на случай бомбардировки. А в Абкайке они практически объединены.

Хотя ни состав атакующей группировки, ни даже само место старта пока достоверно не установлены, высокопоставленный источник администрации Трампа сообщил телекомпании ABC, что предприятие Saudi Aramco атаковали с территории Ирана более 20 беспилотников и 12 крылатых ракет. Всего попаданий было не менее 19. Об использовании ракет — а это вносит в итоговую картину серьезные изменения — в понедельник сообщила и The Wall Street Journal.

Впрочем, официально США не имеют окончательного мнения об организаторе налета и ждут подтверждения вины Тегерана от саудитов.

Дело в том, что если ракеты прилетели с севера, они пролетели либо прямо над двумя крупнейшими военными базами США, либо в самой непосредственной близости от них. Для имиджа Пентагона это еще хуже.

Последствия шокирующего, беспрецедентного по нанесенному ущербу ракетного удара саудовский официоз и союзники встретили бодрыми заявлениями. «Саудовская Аравия и Saudi Aramco конкретно полностью владеют ситуацией. Здесь нет повода для форс-мажора», — сообщает источник в ОПЕК.

По расходам на оборону ($67 млрд в 2018-м) Саудовская Аравия — третья страна мира. Она обгоняет Россию и уступает только США и Китаю. К созданию современной системы безопасности, стоившей ей десятки миллиардов долларов в нынешних ценах, руководство страны привлекло вооружения и лучших военных специалистов из США, самой передовой страны мира.

«И лучшие системы ПВО иногда ошибаются», — сообщил журналистам госсекретарь Марк Помпео. Не самая сильная позиция, надо признать. Пресса США тоже старается не углубляться в анализ сугубо военных аспектов ситуации, отделавшись новостями. В интернете легко найти видео, где американский зенитный артиллерийский комплекс Phalanx CIWS показательно сбивает перед начальством одну за другой крылатые ракеты «Томагавк» . Но ракетный налет на Абкайк показал, что в реальности так не получается.

Аналогичные атаки с территории Йемена на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии продолжаются не один год и исчисляются десятками. Ни о какой оперативной внезапности субботней атаки не может быть и речи. При этом радары ПВО даже не заметили целую стаю целей: высокопоставленный саудовский чиновник в понедельник отметил, что их военные сейчас расследуют, «с какого места их выпустили». Видимо, это и называется «полностью владеть ситуацией».

С точки зрения неискушенного читателя Саудовская Аравия беззащитна. Вдобавок эффективность системы ПВО Patriot, основы противовоздушной обороны страны, именно в ходе войны в Йемене оспаривается самими американцами в независимом исследовании Миддлберийского института международных исследований (США, Калифорния ). Сегодня мы публикуем мнение об этом инциденте Михаила Ходаренка, признанного эксперта, сделавшего карьеру в войсках ПВО вплоть до должностей в Генштабе. И оно не вписывается ни в «патриотические», ни в «либеральные» шаблоны, которые читатели легко найдут в полемике на эту тему в соцсетях: жизнь не дает простых ответов, которых так жаждет публика.

Михаил Ходаренок Военный эксперт

— Для исчерпывающего анализа у экспертов пока нет точных данных об организации ПВО нефтяного комплекса в Абкайке. Иранские ракеты или их копии, участвовавшие в атаке, созданы на основе украинской конструкторской документации, в свое время переданной Ирану. Поэтому мы можем принять их ТТХ как исходные, мы их знаем неплохо. Но это практически все: данные о развертывании имеющихся средств ПВО по стране слишком общие.

В теории саудиты и американские специалисты должны были действовать следующим образом. Если охраняемый особо важный промышленный объект находится близко к районам, откуда исходит угроза, организация его ПВО должна отвечать любым вариантам развития событий. То есть она должна быть комплексной. Необходимо понимать, на каких дальностях мы можем поразить атакующие системы.

Обычно высота полета крылатой ракеты или беспилотного летательного аппарата (БЛА) — 60–100 м. Независимо от потенциала радара на таких высотах мы обнаружим цель в идеале на дистанции 22–24 км. Это в случае, если поверхность абсолютно ровная. Не имеет особого значения, американский ли это Patriot или российская С-400. Но обычно низколетящую цель на такой высоте обнаруживают на дистанции 17–18 км.

Фото: SalamPix/ABACA

Времени практически нет. Как только возникла отметка на экране индикатора, надо переходить на какой-то режим сопровождения цели и немедленно открывать огонь. При таких условиях встреча произойдет в лучшем случае на дальности 11–12 км.

Поэтому возможности для стрельбы по целям такого типа у всех существующих в мире систем ПВО весьма ограниченны, они требуют буквально мгновенной реакции.

Мы не знаем, была ли вообще развернута вокруг нефтеперерабатывающего комплекса группировка ПВО. А если была, то из чего исходили те, кто ее строил? Размеры нефтехимического комплекса имеют большое значение. Если длина его с жилой зоной — три километра, то лучше иметь две группы дивизионов С-300/400 или Patriot — недешевое удовольствие.

Но важнее не оружие, а организация сбора и обработки радиолокационной информации. РЛС нельзя держать во включенном состоянии сутками. Из-за того что дистанции стрельбы по целям такого типа очень маленькие, нужна очень грамотная система боевого дежурства и радиолокационной разведки без брешей, с высоким коэффициентом перекрытия радиолокационного поля. Задача на самом деле нетривиальная.

Ведь на самолеты типа АВАКС тоже нельзя полагаться всецело, как на панацею. Это тяжелые машины, через восемь часов их надо сажать и поднимать в воздух следующие. А есть у вас такое количество подготовленных экипажей, чтобы обеспечить боевое дежурство в воздухе в течение месяца? Это же изматывает летный состав. А если хуситы месяц будут ждать и на 31-й день запустят десяток ракет?

Даже такая богатая страна, как Саудовская Аравия, может с такой задачей не справиться. Наземная система радиолокационной разведки стоит дешевле и работает надежнее.

Хотя я не уверен, что у саудитов все сделано как надо.

Но есть и еще более важные обстоятельства. Известно выражение, что лучший самолет — тот, которым управляет лучший летчик. Это правило относится ко всем родам войск. Критически много зависит от профессионально подготовленного личного состава, в первую очередь офицеров.

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. Демонстрация обломков дронов, атаковавших нефтеперерабатывающий завод. Фото: Balkis Press/ABACAPRESS/ТАСС

Это легко пояснить на примере нашей авиабазы Хмеймим в Сирии. Там система ПВО разумно сбалансирована. С-400 большой дальности поддерживается на близких дистанциях стрельбы системами «Панцирь» и «Тор». РЛС работают по графику и завязаны в системы сбора информации и целеуказания.

Но самое главное — там подготовленный личный состав, туда люди попадают по конкурсу. У местных экипажей «Торов» несколько десятков настоящих боевых стрельб, и все удачные. Они вражеские дроны десятками сбивают. Любой, кто видел базу своими глазами, признает, что воронок, разрушений, разбитой техники или следов пожаров там нет.

Поэтому даже если Саудовская Аравия закупит, как посоветовал Путин, комплекс С-400, это ее не спасет. Тут надо понимать, что у общественности сложилось искаженное мнение, что это некий меч-кладенец. Нет, это не волшебная палочка, решающая все вопросы без усилий. Хотя это очень хороший комплекс, Patriot тоже можно считать сравнимой с С-400 по характеристикам системой. Но если перед вами стоит задача создания надежной зенитной обороны важного объекта группировкой смешанного состава, работающей на разных частотах и диапазонах, вы быстро поймете, что качество оружия — лишь одно из необходимых условий.

Можно ли решить все вопросы просто продажей сирийской армии наших современных систем? Исключено.

Для того чтобы надежно противостоять средствам нападения Израиля, придется создать вооруженные силы, сравнимые по боевому потенциалу с его армией.

И при этом иметь высоко мотивированный и подготовленный личный состав. А это реально в нынешних условиях?

Министр обороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малик выступает на пресс-конференции, посвященной атаке дронов. Фото: EPA

Мощнейшее оружие борьбы против беспилотников — радиоэлектронная борьба. Но РЭБ требует особой подготовки, это почти искусство сегодня, ему надо полжизни посвятить, чтобы соответствовать современному оборудованию. Невозможно даже предположить, что изнеженные представители аристократических семей Саудовской Аравии грамотно все организуют и будут нести непрерывное напряженное боевое дежурство. Что они способны жертвовать собой, без чего победы не бывает. Военные, знакомые с практикой войн в арабском мире, не удивляются, когда личный состав уезжает домой на отдых в выходные дни.

Получается, что президент Путин, предлагая саудитам купить С-400, по умолчанию предполагает комплексную закупку еще и систем «Панцирь», «Бук», «Тор», найм наших советников, которые построят комплексную систему ПВО на современных основах. Сложно сказать, почему такую систему Эр-Рияду не выстроили американцы. Может, играет роль их снисходительное отношение к противнику: все войны, которые им довелось вести в этом регионе, походили на сражение закованного в броню рыцаря, с наслаждением рубящего направо и налево толпу крестьян с косами и палками.

С врагом, равным по силе и возможностям, армия США после Второй мировой войны ни разу не сталкивалась. Но даже потери в слабо развитом Вьетнаме показали, как опасно недооценивать противника.

Достаточно сказать, что комплекс С-75, стоящий на оснащении дивизиона, которым я в свое время командовал, сбил в Индокитае 1370 самолетов.

Это заставляло командование постоянно работать мозгами, менять тактику, модернизировать оружие. Но теперь воспоминания о той войне ушли в прошлое со сменой поколений в офицерском составе и с появлением новейших средств вооруженной борьбы. Как видим, ситуация снова изменилась — хуситов или Иран шапками не закидаешь. И просчеты в организации ПВО Саудовской Аравии в немалой степени лежат и на совести американских специалистов — ведь оружие поставляли США.

В войне с хуситами американцы могли бы оказать помощь своей авиацией, коль скоро рядом расположены две их крупнейшие базы. Их истребители спокойно поражают крылатые ракеты и беспилотники, если дежурят в зоне пуска и получают своевременное целеуказание. Но тут нужно очень тесное взаимодействие, подразумевающее высокий профессионализм и выдающиеся личные качества персонала с обеих сторон.

Что такие военные найдутся в армии США, особых сомнений нет. Про саудовскую армию так не скажешь. Организация единой системы ПВО двух армий — очень непростая задача. Видимо, не очень получается, принимая во внимание результаты налета на Абкайк.

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. Демонстрация обломков дронов, атаковавших нефтеперерабатывающий завод. Фото: AP Photo/Amr Nabil/ТАСС

Тем не менее нельзя ни в коем случае говорить, что разбомбленный нефтекомбинат дискредитировал американское оружие. Повторюсь, ЗРС — лишь кирпич в стене. Факт покупки оружия ничего вам не гарантирует, надо уметь им пользоваться.

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Существует ряд обстоятельств, извиняющих американских военных в этом конкретном случае. Саудовская армия ведет с хуситами войну общевойсковыми средствами, это вовсе не поединок ракет и противоракет на дальних дистанциях. Атака на Абкайк — лишь эпизод целой кампании.

Нельзя средства ПВО оставлять с воздушным противником один на один. Если взлетела первая ракета, ты должен немедленно нанести по месту старта удар. Уж выбирай, что тебе дано для этого — флот или артиллерия, — но нельзя позволять безнаказанно продолжать запуски

Необходимо привлекать для подавления расчетов хуситов или любого другого противника ударные средства, если есть вероятность старта крылатой ракеты или беспилотника из разведанного района. А если саудиты четыре года наблюдают, как по их объектам безнаказанно запускают ракеты, тут уж у любого союзника руки опустятся. Нормальные военные давно бы уж перепахали эти позиции вглубь на 10 метров по всему Йемену.

Поэтому главным виновником этого позорного поражения, а иначе удар по нефтекомплексу и не назовешь, является военное руководство Саудовской Аравии.

Выводы печальные. Многочисленные опасные промышленные объекты по всему миру, особенно в развивающихся странах, в полном объеме и только средствами ПВО прикрыть нереально. Мы на пороге новой эры. Если представить себе целый рой недорогих малозаметных беспилотников, управляемых искусственным интеллектом, защитить плотину или даже АЭС традиционными средствами ПВО очень трудно. Ведь даже зенитная ракета малой дальности — весьма дорогое оружие. А дроны, как мы видим, не слишком грамотные люди в сараях задешево строят. Находить эти условные сараи и уничтожать, пока дроны не взлетели, — задача скорее спецслужб, чем армии.