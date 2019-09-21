Распустить бы Росгвардию

В известной сказке Дракон раз в год забирает одну девушку. Храбрый Ланцелот вступает в бой с Драконом всего-навсего из-за одной Эльзы.

А у нас? Дракон хватает людей пачками, больше тысячи за раз (да так, что автозаков не хватает).

А мы? Мы же Ланцелоты и Ланцелотки, нас миллионы. Мы иногда стараемся выдрать из пасти Дракона одну жертву. Удалось вытащить Голунова (до приговора). Оправдают ли Устинова — неизвестно. Но, отстояв одного, мы радуемся, ликуем…

Когда вдруг это понимаешь — оторопь берёт. Мы даже не пытаемся противостоять Дракону, не вызываем его на бой, не пытаемся отрубить голову. Мы просим в видеообращениях, собираем подписи под петициями.

И он, сытый, лениво ковыряя в зубах, выплёвывает полупережёванного, полуживого актёра, и мы радуемся: «Ура, оттепель!» А он немедленно начинает рвать шамана.

Какое там «Убить Дракона» (посмотрите этот фильм), нам хотя бы когти ему постричь — распустить Росгвардию.

Росгвардия — красивое, но фальшивое имя. Мушкетёры короля, гвардейцы кардинала — это честные имена силовых структур. И никто не называл их «гвардией французского народа».

Разве Росгвардия создана для защиты народа? Может быть, в каких-то государственных документах так и написано.

Но в действительности она создана для защиты власти от народа. Точнее — для нападения на народ.

Никакая вооруженная сила за последние лет 100 не пыталась атаковать власть. Протестные демонстрации наши — абсолютно мирные, машины не поджигают, витрины не бьют, о стрельбе и речи нет. (Когда в октябре 1993-го в Москве стреляли, то не народ атаковал власть, а две ветви власти сражались между собой.)

Даже если где-то написано, что Росгвардия создана в интересах народа, это же власть сочинила красивые слова. Власть же не могла прямо сказать: создаю ещё одну вооруженную структуру для защиты себя от собственных избирателей, собственных граждан.

Говорят, будто бы наша Росгвардия создана по образцу французской жандармерии. Вряд ли. Ведь наш президент сказал, что мы не хотим, чтобы у нас было, как во Франции.

У нас свои традиции есть, нам чужих не надо.

Когда Николай I учредил Корпус жандармов, официальная версия гласила: «Корпус жандармов учреждён для того, чтобы, минуя государственные инстанции, непосредственно доставлять императору сведения о нуждах вдов и сирот».

Когда генерал Бенкендорф попросил у Николая I инструкцию для нового учреждения, император протянул ему свой носовой платок, сказав: «Вот ваша инструкция: вытирая этим платком слёзы вдов и сирот, Корпус жандармов лучше всего выполнит высочайшую волю».

В наших условиях императорский платок для вытирания народных слёз превратился в бронежилет, шлем, наколенники, налокотники и дубинку — предметы, которые скорее вызывают слёзы, чем утирают их.

Кстати, сколько стоит это оборудование и почём его покупают? Мы же знаем из некоторых расследований, сколько стоит капуста в магазине и почём ее покупает Росгвардия. А сколько стоит сама Росгвардия? С нашей точки зрения, она не оправдывает наших трат на нее.

***

Вот обстоятельство, которого достаточно, чтобы, как мне кажется, Росгвардия была распущена. В её составе есть бывшие уголовники — люди, отсидевшие реальные сроки за насильственные преступления: побои, грабежи, изнасилования, а возможно, и убийства. Сколько их — мы не знаем.

Возможно, что отсутствие опознавательных жетонов на форме гвардейцев объясняется именно тем, что, зная их имена, мы могли бы узнать их биографии.

Сколько в рядах Росгвардии таких? Не важно. Важно, что они там есть. (Эти сведения получены от людей, которые служили в Росгвардии, но категорически не хотят светиться, понимая, насколько это опасно.)

В Росгвардии то ли 350 тысяч сотрудников, то ли, по другим данным, почти 450 тысяч. Допустим, уголовников там немного. Но если на белой рубашке всего одно жирное красное пятно (от кетчупа) — это грязная рубашка. Если к чистой тарелке прилип кусок тухлятины — это грязная тарелка. Хорошие гвардейцы перевоспитают плохого? Скорее один наркоман втянет весь класс в смертельное занятие, чем хорошие мальчики и девочки убедят этого одного прекратить колоться.

Руководители Росгвардии заявляют, что скрывать имена гвардейцев необходимо для их безопасности. Но, кажется, тут кто-то что-то перепутал. Это Росгвардия должна заботиться о нашей безопасности, а не мы о её.

За три с половиной года существования Росгвардии многие гвардейцы уже попадались на (мягко говоря) неблаговидных поступках. Они позорили свое ведомство, но разве их выгнали с позором? Только что гвардейцы лжесвидетельствовали в суде против Павла Устинова. Их слова самым шокирующим образом противоречили видеозаписям происшествия (потому-то судья и не стал их смотреть). Но мы сейчас не про суд над обвиняемым, мы о лжесвидетелях. Разве их выгнали из Росгвардии?

К вам навстречу идет человек, хочет вас обнять, всего один палец у него измазан дерьмом. Вы в ужасе отшатываетесь. А почему? Ведь всего один палец в дерьме. Нет, этот человек весь измазался в дерьме, и если он не отмыл его — значит, лучше держаться от него подальше.

Во времена Бенкендорфа жандармам (придуманным для утирания слёз) жилось несладко, их не приглашали в гости, не приглашали в приличные дома.

В царской России офицера, совершившего неблаговидный поступок, вынуждали уйти в отставку. Так ему и говорили: «Увольняйтесь, Вы позорите полк. Вы — запятнали честь полка».

Совсем недавно росгвардейцы избивали беспомощных жертв, наваливаясь толпой на одного, били лежачих, лжесвидетельствовали в суде. Все это — неблаговидные поступки. Разве Росгвардия избавилась от тех, кто позорит ее честь? Нет. Потому что либо у Росгвардии нет чести, либо в этой среде честь понимают иначе.

Вот присяга сотрудника уголовно-исполнительной системы:

«Клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, проявлять гуманность, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня служебные обязанности».

Чтобы свято соблюдать Конституцию и гуманность, надо быть идейным гуманистом, а не насильником.

Вопрос: что делать бедному гвардейцу, если клятва «свято соблюдать Конституцию, права и свободы человека, проявлять гуманность» вступает в ужасное противоречие с клятвой «выполнять приказы начальников»?

Вот как в ХVI веке решалась проблема преступного приказа. Перед нами разговор двух убийц:

ПЕРВЫЙ. Ты что, испугался?

ВТОРОЙ. Я не боюсь убить его, потому что у меня на то есть приказ. Я боюсь быть за убийство проклятым. А от этого никакой приказ меня не спасет.

Это Шекспир, 1593 год. Убийцы безымянные; драматург имен им не дал, он им дал номера. Надо бы устроить нашим безымянным гвардейцам поход в театр. Пусть услышат, как убийца признаёт, что никакой приказ не спасает от проклятий.

***

Для защиты людей от хулиганов, воров и насильников есть полиция, МВД. Для защиты от агрессора есть армия. Для защиты от шпионов и диверсантов — ФСБ. Росгвардия, очевидно, создана для защиты власти. Но власть в России должна держаться не на штыках, а на доверии людей, на уверенности народа, что власть действует в народных интересах.

Мне представляется, что в наших общих интересах (в интересах и власти, и народа) — Росгвардию распустить.

Она существует с весны 2016-го. За три с половиной года подвигов не совершила, любви народной не заслужила.

…Ланцелот не говорит, что чёртова Эльза сама виновата в том, что Дракон собирается с ней что-то сделать. Ланцелот не говорит, что Эльза ходила в слишком короткой юбке. Ланцелот вступает с Драконом в смертельный бой не за свою невесту или сестру, или коллегу по работе. Он вступается за незнакомую чужую девушку, он вообще из другого города. Просто у него такие принципы.