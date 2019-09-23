Непьющие вместе

Что касается отношения к алкоголю, то население нашей страны всегда делилось на тех, кто пьет, и тех, кто уже выпил. Но вот удивительная новость: оказывается, многие наши граждане с этим делом потихоньку завязывают. Исследования рынка алкогольной продукции показывают, что нынешним летом в сравнении с маем–августом прошлого года водки продано меньше на восемь процентов, а вина — на двадцать два. И даже пива, этакого бархатного и пенистого, — на двенадцать. А ведь лето было холодным. Неужели даже призыв «что-то стало холодать…» не находит живого отклика?

Тревожно. Что будет, если так пойдет дальше? Ведь роль выпивки в жизни россиян до конца не изучена. Можно утверждать, что водка приближает страну к краху, но ведь можно предположить, что, наоборот, хранит от него.

Как вы себе представляете непьющую Россию? Чего ждать, если народ трезво взглянет на происходящее?

Первым делом, слегка протрезвевшие мужчины средних лет обратят внимание на то, что пенсию теперь можно будет пропивать не с шестидесяти лет, а с шестидесяти пяти, и они очень удивятся, что даже не заметили, когда и как произошли такие негуманные изменения в законодательстве.

Немного оглядевшиеся по сторонам граждане заметят, что с экономикой у нас не так хорошо, как хотелось бы. Возможно, им запомнилось, что ВВП у нас обещали удвоить, и если казалось, что он и впрямь то и дело удваивается, так это потому что в глазах у них постоянно двоилось.

А с какими чувствами новоявленные трезвенники вникнут в известные данные о том, что трем процентам россиян принадлежат девяносто процентов всех финансовых активов, вкладов и наличных денег в стране? У остальных же ста сорока миллионов граждан в карманах только какая-то мелочь. Такая легковесная, что она даже не падает на орла или решку, а зависает в воздухе, если ее подбросить.

Не исключено, что кто-то из тех, кто лет двадцать пил «за» и не голосовал ни «за», ни «против», просохнув, обнаружит, что во главе руководства страны и чуть ли не всех политических партий — те же самые люди. И раздают те же самые обещания. С виду они, конечно, немного изменились, но он протрет глаза и их узнает. А не узнает — богатыми будут. Если среди них есть еще небогатые, конечно.

Кто-то из бросивших пить выйдет прогуляться и, возможно, обнаружит на бульваре движущуюся толпу мирных трезвых людей. Примкнет к ним, чтобы узнать, куда они направляются, и неожиданно получит дубинкой по шее от человека в скафандре. «Бьет, значит, любит», — только и успеет вспомнить он неуместную в данном случае российскую поговорку, как окажется в набитом автозаке, где вопреки своему жизненному опыту не обнаружит ни одного пьяного.

Ну и, конечно, наибольшее изумление у отодвинувшего стакан человека вызовет масштаб отечественной коррупции.

Он начнет читать газеты, шарить в интернете и увидит, что доходы коррупционеров измеряются уже не в привычных миллионах, а в миллиардах и чуть ли не в кубометрах рублей. Чтобы осознать это, ему достаточно будет натолкнуться на недавнюю публикацию в «Новой газете», где рассказывалось об изъятии в судебном порядке у бывшего главы Клинского муниципального района Московской области Александра Постриганя и его родственников тысячи семисот объектов недвижимости. Для тех, кто эту публикацию пропустил, приведем нескучный перечень имущества скромного чиновника, «полученного из непредусмотренных законом источников». Цитируем, не спуская глаз с сайта Генеральной прокуратуры: «Российской Федерации возвращены значимые объекты социально-бытового и культурного назначения: здание кинотеатра «Мир», лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, культурно-исторический объект «Торговые ряды г. Клина», рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда…».

Короче, у привлеченного к уголовной ответственности Александра Николаевича Постриганя, кандидата экономических наук, члена партии «Единая Россия» (а также «у его близких лиц», на которых записывались объекты) набралось имущества на девять миллиардов рублей. Для сравнения и дальнейшего изумления: годовой доход бюджета подмосковного района, которым он руководил два десятка лет, составляет около пяти с половиной миллиардов.

Как же поведут себя миллионы людей, оказавшиеся в реальности, от которой они долгое время уходили привычным на Руси способом. Наверняка градус недовольства в стране возрастет, и не пошатнется ли страна под этим градусом?

Не надо беспокоиться, ничего не произойдет. Если официальная продажа алкоголя и сократилась, то это не означает, что покупать его и употреблять стали меньше. Вот в том же Клину суд вынес обвинительный приговор местному жителю, у которого было изъято «около двадцати тысяч единиц алкогольной продукции, а также более пятисот канистр со спиртосодержащей жидкостью». Вся эта немаркированная продукция булькала, как настоящая, и предназначалась для продажи землякам и гостям города.

А вы чего ожидали? Голь хитра на алкоголь.