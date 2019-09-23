Активно используя «пассивное право»

Содержащийся под стражей бывший глава Серпуховского района Александр Шестун получил извещение из Конституционного суда РФ о регистрации его жалобы на недопуск к выборам главы района в 2018 году. Шестун был задержан 13 июня, на следующий день ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а 19 июня 2018 года решением Совета депутатов района на 9 сентября были назначены выборы главы.

Представители Шестуна пытались открыть в Сбербанке счет, необходимый для участия в выборах, но им было отказано со ссылкой на необходимость сделать это лично или через представителя с нотариальной доверенностью. 6 августа ТИК Серпуховского района отказала Шестуну в регистрации в качестве кандидата на выборах главы со ссылкой на то, что представленные кандидатом подписные листы не могли считаться действительными как не оплаченные из специального выборного фонда.

Полтора месяца в промежутке между заключением под стражу и решением об отказе в регистрации Шестун, его жена и представители пытались добиться для него свидания с нотариусом в СИЗО-5 («Водник»), а затем СИЗО-2 («Лефортово»), апеллируя в том числе к Центризбиркому, Уполномоченному по правам человека в РФ и СПЧ, которые полагали это требование законным. Однако администрация изоляторов не допускала нотариуса, ссылаясь на ст. 47 УПК РФ, закрепляющую право находящихся под стражей обвиняемых без ограничений иметь свидания с нотариусом лишь «в целях удостоверения доверенности на право представления интересов в сфере предпринимательской деятельности».

По этой логике, если доверенность не связана с предпринимательской деятельностью,

свидание с нотариусом, как и с любым другим лицом, предоставляется с разрешения следователя (ст. 18 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»).

Когда сроки регистрации кандидатов подходили к концу, следователь Роман Видюков дал-таки ответ на одно из обращений Шестуна, что он «не усматривает препятствий» для допуска нотариуса в СИЗО, и даже демонстрировал такую бумагу на заседании суда по продлению Шестуну меры пресечения 25 июля 2018 года. В тот же день и через день в СИЗО приезжал нотариус, но администрация отказалась пропустить его к Шестуну, так как прямое разрешение от следователя сюда не поступило (а ответ типа «не возражаю», показанный им в суде в июле, пришел в СИЗО по почте только осенью).

В судебном порядке действия следователя и администрации изоляторов обжаловались уже после проведения выборов в Серпуховском районе. Лефортовский районный суд отказал в административном иске со ссылкой на ст. 47 УКП и ст. 18 ФЗ «О содержании под стражей…». 18 октября, 26 ноября аналогичное решение (по жалобе на действия СИЗО-5) вынес Головинский районный суд, и оба решения были оставлены в силе Мосгорсудом 16 января и 14 марта 2019 года.

В жалобе, поданной от имени Шестуна в Конституционный суд, заявитель указал, что подобное толкование следствием, органами ФСИН и судами УПК и закона «О содержании под стражей…» нарушило его право еще не осужденного судом гражданина участвовать в качестве кандидата на выборах, закрепленное в Конституции и РФ и ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…» (так называемое «пассивное избирательное право»). Шестун просит признать ст. 18 ФЗ «О содержании под стражей…», не соответствующей Конституции РФ.

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Согласно ст. 40 Федерального закона о Конституционном суде РФ обращение Шестуна должно быть рассмотрено секретариатом КС и, в случае отсутствия формальных препятствий, передано для предварительного изучения одним из судей. В течение трех месяцев с момента регистрации заявление должно быть назначено к рассмотрению или, по практике, судом должно быть вынесено «отказное определение с положительным содержанием», в котором будут содержаться ответы на поставленные в обращении вопросы, обязательные для всех правоприменителей.

Ждем — и есть основания полагать, что это будет не единственное и не самое сложное обращение Шестуна в Конституционный суд РФ: на очереди решения судов Московской области, которыми он, его семья и другие (подчас не имеющие к нему отношения) лица были лишены имущества прошедшим летом.