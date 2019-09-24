Не зуб за зуб

Петербургский городской суд оправдал 17 сентября в апелляционной инстанции Михаила Цакунова, который обвинялся в том, что при его задержании 5 мая 2018 года он выбил полицейскому зуб.

Михаил Цакунов в суде. Фото: memohrc.org

В тот день активист Цакунов вышел на Невский проспект с желтой уточкой, и на него набросились несколько сотрудников полиции. Догнав, они повалили его на асфальт, и в образовавшейся суматохе у полицейского Александра Сухорукова был выбит зуб. Почти год Цакунов провел в следственном изоляторе по обвинению в применении в отношении представителя власти «насилия, опасного для жизни и здоровья» (ч. 2 ст. 318 УК РФ). 26 апреля 2019 года Дзержинский районный суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде: комиссионная медицинская экспертиза сделала заключение, что выбитый зуб полицейского был мертвым, и действия Цакунова подпадали с точки зрения последствий под ч. 1 ст. 318 (насилие, не опасное для жизни и здоровья).

20 мая 2019 года Цакунов был приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей, от уплаты которого он был освобожден с учетом срока пребывания в СИЗО. В то же время суд обязал его компенсировать 26 тысяч рублей, потраченных полицейским на лечение.

Защита Цакунова подала жалобу в Санкт-Петербургский городской суд, который в апелляционной инстанции вернулся к рассмотрению дела по существу, снова выслушал стороны и исследовал доказательства, в том числе видеозапись задержания. Прения сторон (после которых судьи удаляются в совещательную комнату) переносились и были назначены на 17 сентября. В тот же день, выйдя из совещательной комнаты, трое судей вынесли приговор: оправдательный.

В этом приговоре суд обратил внимание на то, что ст. 318 УК РФ подразумевает только такие насильственные действия в отношении представителя власти, которые совершены с прямым или косвенным умыслом, тогда как из видеозаписи задержания Цакунова можно сделать вывод, что травму полицейскому он причинил по неосторожности (если не вовсе случайно). За Цакуновым признано право на реабилитацию с выплатой ему компенсации за время нахождения в местах лишения свободы.

В соревновании двух столиц Санкт-Петербургские суды поставили рекорд 13 и 14 июня 2017 года, когда после несогласованного митинга 12 июня они

за два дня применили различные меры административного наказания (в основном «сутки») по 1097 протоколам в отношении 617 человек.

Зато на уголовно-правовом поле питерские судьи пропустили московских коллег вперед: 16 сентября, накануне оправдания Цакунова по такой же, по сути, фабуле и даже за менее активные действия в отношении сотрудников Росгвардии актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 года лишения свободы. Выходя в процесс 17 сентября, питерские судьи об этом приговоре, вероятно, уже слышали.

Судьи не любят высказываться за рамками процесса и не могут выразить свое мнение о приговорах московских коллег в связи с событиями прошлого лета так же откровенно, как это сделали учителя и даже священники, не говоря уже о журналистах. Но приговор Цакунову, по сути, такое же послание питерских коллег московским. Впрочем, слово еще за Мосгорсудом, который, как и Санкт-Петербургский городской, может оценить «вывих плеча» с точки зрения наличия или отсутствия умысла на это у Павла Устинова.