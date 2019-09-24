Генерал Гэндальф

В минувшую субботу в своем доме в Штраусберге под Берлином на 83-м году умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен. Эта заметка — не поминальная, не прощание со светлым человеком, другом, с кем посчастливилось общаться с 90-х годов прошлого века — четверть столетия. Сейчас — об остающихся, и о том, что со смертью ничего не кончается.

На своем 17-м году шведская школьница Грета Тунберг, положившая начало ученическим забастовкам — требуя, чтобы правительства начали выполнять Парижское климатическое соглашение, — пересекла Атлантический океан на паруснике (авиаперелеты наносят вред окружающей среде) и в понедельник выступила в Нью-Йорке перед десятками мировых лидеров на открытии саммита ООН по сокращению выбросов парниковых газов:

— Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана. […] Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями. […] Мы находимся в начале массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете! В течение 30 лет наука предельно ясно указывала на опасность глобального потепления. Вы говорите, что понимаете, насколько серьезна проблема. Но я отказываюсь верить в это: если бы вы все понимали и продолжали бездействовать, это было бы злодеянием. […] Будущие поколения наблюдают за вами. И если вы нас обманете, мы никогда не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет.

И еще Грета добавила:

— Вы подводите нас. Но мы начинаем понимать, что вы предатели.

Видео ее речи опубликовано на YouTube, и когда я услышал это последнее слово, ясно увидел за спиной Греты Зигмунда Йена, к тому времени уже ушедшего в другой мир, седовласого, прячущего улыбку Гэндальфа, охраняющего девочку. Генерала-майора, Героя Советского Союза и Героя ГДР. Именно это слово с вопросительной интонацией — «предатели» — слышал не раз за последние 25 лет, когда Йен с соратниками в Германии и Танзании, на Байкале и Боганиде, в Египте и Эвенкии обсуждал и реализовывал гуманитарный проект Neo. Детский проект. Вдохновитель и мотор его — красноярец Сергей Зырянов, и это он придумал, чтобы дети поднимали свои индивидуальные флаги на своих участках земли, сбереженной от индустриальной цивилизации, в знак того, что «предатели здесь не живут». Что дети — другие, лучше отцов.

Зигмунд Йен. Фото из архива

В такой Живой пояс Земли уже включены территории в Европе и Азии, чья площадь превышает три Швейцарии. На этих землях отныне запрещена любая деятельность, направленная на извлечение прибыли. А первым из частных лиц в Живой пояс свои 800 кв. м. земли отдал Йен — половину своего участка в Штраусберге. И ему первому вручили разомкнутое кольцо — символ проекта, а запись с координатами участка стала первой в реестре. Всюду фигурирует только фамилия — «Йен», поскольку внуки и правнуки первого космонавта Германии всецело поддержали его решение, и оно будет, не сомневаюсь, соблюдаться (у Зигмунда две дочери — Марина и, кстати, Грета: она, младшая, как и ее муж, училась во Втором московском меде, потомства — орава).

Зигмунд сказал: «У внука рано или поздно возникнет вопрос: почему здесь мы копаем, роем, выращиваем цветы, а здесь ничего не трогаем. И я тогда ему отвечу: мы с тобой отвечаем перед всеми людьми нашей планеты за этот участок, а перед нами с тобой отвечает такой же мальчик в Гватемале или в Австралии». Зигмунд успел до этого посадить здесь привезенный с Байкала кедр, из того же кома сибирской земли проклюнулась брусника.

Все это, конечно, детство, мечтания, игра — вроде международной свадьбы на орбите в 1978 году песочного человечка, взятого в полет Йеном, и куклы Маши, взятой его напарником и командиром экипажа Валерием Быковским (он умер 27 марта с.г.), но по сути — ведь каждый сам себе ООН, сам отвечает за свою планету и способен сделать для нее то, что не сделает больше никто.

Мир (не правительства и бизнес, а мир!) — это люди и земля, на которой они живут. Мир — это население дворов. И каждый, связанный с каждым, имеет шанс не предавать детей.

Проект этот запустили еще до рождения Греты Тунберг, в 1994-м, когда Зырянов организовал экспедицию космонавтов на плато Путорана. Йен и его товарищи — Владимир Ремек, Клеменс Лоталлер, Геннадий Манаков и Анатолий Арцебарский — обратились из этого чистейшего уголка планеты с воззванием: они предложили начать создавать новый кодекс поведения человека на планете. Под обращением позже подписались многие другие космонавты и астронавты всего мира.

И Зырянов еще тогда говорил, что лицом проекта должна стать девочка, и она будет собирать других детей на пятимачтовом парусном судне — его проект создал (при поддержке красноярца Владимира Булевича) Зигмунд Хорень, великий польский корабел, автор всех крупнейших современных парусников.

Судно готовились закладывать на верфях Гданьска, но случился 2014 год, мечту приостановили политические реалии и деньги. Если б не это, Грета, возможно, пошла бы в Нью-Йорк на нем.

Грета появилась, когда Зырянов и Йен с соратниками только гадали, кому же олицетворять проект. Не то чтобы одни идеи носятся над всеми нами, как Дух Божий над водою, и приходят в головы людям на разных концах планеты, это другое: вы не можете хоть однажды не влюбиться, вы ложитесь спать — и видите сны, вы просыпаетесь — и видите солнце, и нет никаких причин, чтобы из-за чьих-то денег это для ваших детей-внуков-правнуков закончилось. Запрос на перемены явен, и современные люди — со всем их скепсисом и иронией — в реальности нуждаются в разговорах о главном. И в действиях. Проблема в одном — как достучаться.

Генерал Гэндальф с тобой, девочка. А значит — ничего не бойся.