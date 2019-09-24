Самая горячая тема

Политик Владимир Милов на прошлой неделе вернулся из отпуска вместе с семьей в Москву и на следующий день повел сына в детский садик. Ребенок после поездки был абсолютно здоров, чего нельзя было сказать о других детях. «В группе 21 ребенок, но кроме нас в садик пришло только трое детей: все остальные болеют», — описывает ситуацию молодой папа. Воспитанников детсада свалили не столько сезонные болезни, сколько отвратительная даже для московского сентября погода, проникающая в дома: в России еще не везде дали отопление.

Отсутствие тепла в жилых домах и социальных учреждениях при резком понижении температуры воздуха за окном стало главной темой для обсуждений в последние несколько дней. Потребителей возмутил холод в квартирах, но по нормативам все честно: тепло начинают подавать, когда среднесуточная температура держится на уровне плюс 8 градусов минимум пять суток, а в соцобъекты (не все) отопление начали подавать даже раньше срока. К утру вторника, 24 сентября, в Москве батареи по-прежнему были холодными как минимум в половине жилых домов. По России ситуация не сильно лучше: в Казани подавать тепло собирались только с 24 числа, в Пензе — с 25 сентября.

Такая зависимость от воли руководства района или города не может не раздражать, но это инфраструктурная, а не политическая история: Россия — правопреемница СССР в вопросе централизованного теплоснабжения. «Эту мину нам заложили в далеком прошлом, — говорит экономист Наталья Зубаревич. — В других странах такого практически нет, теплоцентрали с горячей водой не укладывали: подогрев идет либо непосредственно в квартиры, либо в бойлерную на дом». России до этого далеко. Профессор Московского государственного строительного университета Павел Хаванов еще в 2005 году в научной статье констатировал, что в советское время централизованное отопление стимулировало скачок развития энергетики, но сейчас все безнадежно устарело.

«Применение наиболее простых схем центрального качественного регулирования отпуска тепловой энергии приводит к несоответствию режимов потребления и отпуска теплоты у потребителей. Значительную величину составляют потери теплоты у потребителей из-за несовершенства местных систем распределения и управления, наличия технологически обусловленных режимов «перетопа», — пишет Хаванов. — Большая протяженность тепловых сетей, значительный износ оборудования и низкий уровень эксплуатации приводят к снижению надежности функционирования как центральных источников теплоты, так и распределительных сетей, что обуславливает высокий уровень аварийности в централизованных системах и чрезвычайно низкие эксплуатационные показатели».

спецпроект

Фото: Елена Лукьянова, для проекта «Улеводородина» Россия — один из крупнейших экспортеров природного газа. На ее долю приходится пятая часть всей мировой добычи, но этот газ не доступен жителям тысяч российских городов и сел. «Новая газета» разбирается, чем люди обогревают дома в 2019 году. Смотрите спецпроект «Углеводородина»

Спустя 15 лет эти слова по-прежнему актуальны, говорит Хаванов «Новой», что легко подтвердить, заглянув в новостные ленты: минувшей зимой крупные коммунальные аварии в стране случались в среднем через день (только в феврале 2019 года их было минимум 14). Однако общая изношенность сетей не является поводом пересмотреть всю систему подачи тепла в российские дома, уточняет Зубаревич.

«Тут принцип тупой: работает — не лезь. Каких-то больших издержек для государства система отопления не требует, а потребители привыкли, что в их жировках сумма за отопление составляет значительную часть всей квитанции, и платят».

В этот тариф уже заложена эксплуатация труб (на сайте Московской объединенной энергетической корпорации с гордостью подчеркивается, что у них самая большая протяженность труб в мире: больше 16 тысяч километров) и весь их износ. Ученые оценивают общую обветшалость в 70% труб в крупных городах, а к тому же это еще и коррупционноемкая история, добавляет политик Милов: «Грубо говоря, из оплаты 2000 Гигакалорий половина — это оплата содержания труб, которые являются Клондайком с точки зрения коррупции. По идее, все трубы нужно заменить на полиуретановые, которые не нужно трогать 30 лет, вместо этого мы видим ремонты труб каждый год. И проверить эффективность работы очень сложно, поскольку только сами энергетики имеют доступ к трубам и знают, что они на самом деле закопали».

Впрочем, централизованное отопление — далеко не единственный вариант, как можно добиться горячих батарей в своем жилье. Во всем мире схема прямо противоположна российской: тепло генерируется с отдельного котла либо на конкретный дом, либо в конкретную квартиру. Это точно удобнее, поскольку позволяет не зависеть от планов условного «энергосбыта» и сводит к нулю все потери тепла при транспортировке от ТЭЦ по трубе к конечному потребителю. Павел Хаванов оценивает эти потери в 12–20% от всего тепла (при норме в 5%), и на этом фоне децентрализация тепла выглядит чудом теплосбережения: «Использование [таких источников] позволяет лучше адаптировать систему теплоснабжения к условиям потребления теплоты конкретного, обслуживаемого ею объекта». Это выглядит выгодно и для застройщика, которому не нужно тянуть трубы к дому, поэтому в новых жилых комплексах зачастую предусматривают котельную, которая будет работать на конкретный массив квартир, либо и вовсе устанавливают ее под крышей.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Опрошенные «Новой» эксперты в области энергетики согласны, что

децентрализованное отопление выглядит неплохой альтернативой монополии государства на тепло.

В 90-х и начале нулевых в стране об этом даже не задумывались, говорит Владимир Милов (в прошлом замминистра энергетики): «Тогда требовались другие реформы, а подача тепла в дома жителей всегда в России воспринималась как побочное явление: нужно обеспечить теплом промышленность — ну и жителей заодно». Сейчас собственная котельная в доме становится вполне привычным делом. Но дальше начинаются проблемы.

Главный минус децентрализации отопления — слишком высокая цена. Установка автономного оборудования сама по себе требует больших затрат; в качестве топлива можно использовать только газ или жидкость (что в городах с более суровым климатом создает дополнительную сложность: нужно строить резервуары для хранения топлива, а это дополнительный расход); для эксплуатации каждой котельной нужно нанимать отдельных людей, чья зарплата ляжет на плечи потребителей и тоже будет включаться в тариф. Помимо этого децентрализованное отопление невозможно подключить в старом доме (привет реновации), так как на газовое оборудование нужно предусматривать отдельную систему вентиляции. Но главное, по подсчетам Павла Хаванова, заключается в том, что децентрализованное теплоснабжение на двухсотквартирный дом требует вдвое большего расхода энергии, чем это нужно при централизованной подаче тепла.

На практике это означает примерно двукратное увеличение стоимости отопления,

на что, конечно, мало кто согласится, даже если это позволит утереть нос монополистам.

У автономного отопления есть и другие нюансы. Котельные внутри жилых массивов вызывают вопросы у экологов в условиях многоэтажной застройки, поэтому сравнения России с Канадой при схожем климате выглядят не очень корректными. Россия совсем не Канада и в плане управления этими котельными. Владимир Милов приводит в пример эффективной децентрализации теплоснабжения новый микрорайон «Спутник» в Пензе, но в управляющей компании «Новой» заявили, что отопление там все равно будут подавать с разрешения руководства района, жильцы самостоятельно не определяют, когда им нужно тепло.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

В Татарстане пошли другим путем: там в большую часть домов в крупных городах установили автоматические индивидуальные тепловые пункты (АИТП), разделив тем самым теплоснабжение и горячую воду: отопление по-прежнему подается с ТЭЦ, но вода для смесителей нагревается прямо в домах. Однозначной оценки эффективности этого шага дать не могут даже сами жители республики, но это как минимум позволило демонтировать часть всех труб, хотя и никак не сказалось на тарификации что тепла, что горячей воды.

Все это похоже на полумеры, хотя с точки зрения эффективности автономное отопление при всех прочих минусах все равно лучше, чем централизованная подача тепла, говорят эксперты. Но шансов на то, что такой концепт в ближайшее время станет если не на равных с монополией государства в сфере энергетики, то хотя бы одной из альтернатив, невелики.

Помимо советской инфраструктуры россиянам в наследство от прошлого досталось и советское мышление. «Если попытаться перевести страну на децентрализованное отопление, люди будут жутко недовольны, — уверена Наталья Зубаревич. — Это опять будет везде все перекопано, а еще и воду начнут отключать. Логика будет такая:«Ну и зачем это нужно?» И это уже не говоря про то, что россиянам самостоятельно придется решать, когда и что включать, и придется всячески следить, чтобы тепло не уходило впустую. Лучше просто сидеть на холодном диване и ждать, пока снизойдет благодать в виде булькающих батарей.