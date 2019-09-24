Борис, ты не прав!

Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит. Наблюдатели отмечают, что решение суда не имеет прямого отношения к Брекситу, а касается только равенства перед законом и правительства, и премьер-министра.

Коллегия Верховного суда заслушала апелляции по двум отдельным правовым спорам в суде Англии и суде Шотландии, которые пришли к противоположенным выводам: решение политически мотивированное и судебному разбирательству не подлежит. И, напротив (суд Шотландии), что такая приостановка работы парламента «незаконна» и использовалась для «блокирования» его работы в ответственный момент.

Слушания проходили три дня на прошлой неделе, еще три дня судьи формулировали вердикт.

Решение о приостановке деятельности парламента было принято королевой по просьбе премьера 28 августа —

в разгар политического кризиса, за семь недель до даты объявленного выхода страны из Евросоюза по-прежнему вне договора с объединенной Европой.

Мотивация премьера, что перерыв в работе парламента необходим правительству для подготовки речи королевы на открытии новой парламентской сессии, признана судом неубедительной. Суд полагает, что для подготовки речи королевы с новой правительственной программой действий необходимо не пять недель, а от четырех до шести дней.

Кроме того, суд постановил, что такая приостановка работы парламента наносит ущерб законодательной деятельности и выводит правительство из-под контроля.

Единственная «хорошая новость для Бориса Джонсона в том», считает королевский корреспондент Би-би-си Джонни Даймонд, что судьи не вынесли определения, что премьер обманул Ее Величество.

В результате: на основании решения Верховного суда парламент немедленно соберется на очередное заседание в среду, 25 сентября. Спикер сообщил, что уже известил должным образом лидеров всех партий.

Неудивительно, что сразу после решения суда прозвучали громкие призывы к отставке премьер-министра. Но есть мнение, что сложившаяся ситуация выгодна Джонсону, поскольку уже всем и даже ему должно быть ясно, что он столкнулся с невозможностью выполнить свое главное обещание — вывести страну из Евросоюза 31 октября. Теперь, однако, премьер может объяснять это тем, что оппоненты не хотят выполнить волю народа.

На предстоящих выборах Джонсон будет выглядеть как защитник результатов референдума перед сопротивляющимся истеблишментом.

Сторонники премьер-министра предрекают наступление конституционного хаоса. Оппозиция в ответ подчеркивает, что хаос начинается там, где «правительство двигает границы закона». Собравшиеся на улице у дверей суда призывают к созыву Конституционной ассамблеи.

Вчера Борис Джонсон заявил, что решение суда выполнит, но в отставку не уйдет. Он даже не исключил новую приостановку работы парламента.